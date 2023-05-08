بعد تصدر وسم “ميسي هلالي”.. صحيفة إسبانية تصدم السعوديين وتنفي

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وطن- تصدر وسم بعنوان “ميسي هلالي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السعودية، بعد تأكيد تقارير إخبارية موافقة اللاعب العالمي ليونيل ميسي، على العرض المقدم له من قبل نادي الهلال السعودي.

ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي

برنامج “التشيرينغيتو” الرياضي الشهير، ذكر أن ميسي وافق على الانضمام للهلال بعد نهاية تعاقده الصيف المقبل مع نادي باريس سان جيرمان.

على أن ينضم برفقته قائد نادي برشلونة الحالي سيرغيو بوسكيتس، وفق ما نقله موقع “فوربس“.

🚨 MESSI JUGARÁ EN ARABIA SAUDÍ 🚨 💣 EXCLUSIVA @elchiringuitotv y @marsallorente 🙌🏻 El argentino aceptará la propuesta del Al Hilal. 👉🏻 Busquets también aceptará una oferta por dos temporadas del club árabe y Jordi Alba irá si acuerda la rescisión con el Barça. pic.twitter.com/ZsNlO0CnGq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

وينتهي تعاقد ميسي وبوسكيتس مع الناديين الباريسي والكتالونيو في 30 يونيو المقبل، ويحق لهما الانتقال لأي ناد آخر بشكل مجاني.

وأضاف تقرير البرنامج أيضا أن النادي السعودي يرغب في ضم لاعب آخر من برشلونة وهو جوردي ألبا، والذي ينتهي تعاقده مع ناديه في منتصف 2024.

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ومن جانبه قال الصحفي محمد بوحفصي، عبر حسابه على تويتر، تعليقًا على اقتراب ميسي من الهلال: “لإقناع ميسي بالانضمام للهلال، النادي السعودي قدَّم عرضًا لكلٍّ من بوسكيتس وجوردي ألبا.”

🚨 Pour convaincre Leo #Messi de rejoindre Al Hilal, le club saoudien a fait une offre à Jordi #Alba et Sergio #Busquets et s’apprête à en faire une à Marco #Verratti ! Du jamais vu dans le football. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 8, 2023

وتابع:”وعلى وشك تقديم عرضٍ لماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، هذا شيء لم يسبق له مثيل في كرة القدم”.

صحيفة إسبانية تصدم السعوديين وتنفي

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلت أن مصادر مقربة من بطل كأس العالم الأخيرة نفت نبأ موافقة ميسي على عرض الهلال السعودي والانضمام إليه الصيف المقبل.

وكان سان جيرمان قرَّر معاقبة ميسي وإيقافه لمدة أسبوعين؛ بسبب رحلته الأخيرة إلى السعودية للترويج للسياحة، وهو ما تأكد بعدها أن اللاعب سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وبدأ ميسي التدريب مع ناديه باريس سان جيرمان، الإثنين، بعد رحلته الدعائية المثيرة للجدل إلى السعودية.

واعتذر ميسي لاحقا في مقطع فيديو لإدارة النادي وزملائه في الفريق وقال: “اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث في الأسابيع السابقة”.

وأضاف موضحا: “نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغاءها، كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل”.

وكانت عدة تقارير أشارت في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوَّج، في ديسمبر الماضي في قطر.

وفي فبراير الماضي، أكد مسؤول مطلع لوكالة “فرانس برس” فضل عدم الكشف عن اسمه، أن السعودية تسعى لإقامة شراكات مع ميسي لدعم تنظيمها كأس العالم مستقبلا.