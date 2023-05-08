الإثنين, مايو 8, 2023
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رياضة

بعد تصدر وسم “ميسي هلالي”.. صحيفة إسبانية تصدم السعوديين وتنفي

شهد الإعلام الإسباني خلال الساعات الأخيرة تقارير متضاربة بشأن قبول ليونيل ميسي، عرضا من الهلال السعودي

كتب باسل النجار
ليونيل ميسي watanserb.com
ليونيل ميسي
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وطن- تصدر وسم بعنوان “ميسي هلالي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السعودية، بعد تأكيد تقارير إخبارية موافقة اللاعب العالمي ليونيل ميسي، على العرض المقدم له من قبل نادي الهلال السعودي.

ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي

برنامج “التشيرينغيتو” الرياضي الشهير، ذكر أن ميسي وافق على الانضمام للهلال بعد نهاية تعاقده الصيف المقبل مع نادي باريس سان جيرمان.

على أن ينضم برفقته قائد نادي برشلونة الحالي سيرغيو بوسكيتس، وفق ما نقله موقع “فوربس“.

وينتهي تعاقد ميسي وبوسكيتس مع الناديين الباريسي والكتالونيو في 30 يونيو المقبل، ويحق لهما الانتقال لأي ناد آخر بشكل مجاني.

وأضاف تقرير البرنامج أيضا أن النادي السعودي يرغب في ضم لاعب آخر من برشلونة وهو جوردي ألبا، والذي ينتهي تعاقده مع ناديه في منتصف 2024.

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ومن جانبه قال الصحفي محمد بوحفصي، عبر حسابه على تويتر، تعليقًا على اقتراب ميسي من الهلال: “لإقناع ميسي بالانضمام للهلال، النادي السعودي قدَّم عرضًا لكلٍّ من بوسكيتس وجوردي ألبا.”

وتابع:”وعلى وشك تقديم عرضٍ لماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، هذا شيء لم يسبق له مثيل في كرة القدم”.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

صحيفة إسبانية تصدم السعوديين وتنفي

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلت أن مصادر مقربة من بطل كأس العالم الأخيرة نفت نبأ موافقة ميسي على عرض الهلال السعودي والانضمام إليه الصيف المقبل.

وكان سان جيرمان قرَّر معاقبة ميسي وإيقافه لمدة أسبوعين؛ بسبب رحلته الأخيرة إلى السعودية للترويج للسياحة، وهو ما تأكد بعدها أن اللاعب سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وبدأ ميسي التدريب مع ناديه باريس سان جيرمان، الإثنين، بعد رحلته الدعائية المثيرة للجدل إلى السعودية.

واعتذر ميسي لاحقا في مقطع فيديو لإدارة النادي وزملائه في الفريق وقال: “اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث في الأسابيع السابقة”.

وأضاف موضحا: “نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغاءها، كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل”.

وكانت عدة تقارير أشارت في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوَّج، في ديسمبر الماضي في قطر.

وفي فبراير الماضي، أكد مسؤول مطلع لوكالة “فرانس برس” فضل عدم الكشف عن اسمه، أن السعودية تسعى لإقامة شراكات مع ميسي لدعم تنظيمها كأس العالم مستقبلا.

المصدرتويتر، موقع فوربس، صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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