بسبب زيارته للسعودية.. باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بهذا القرار الصادم!

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وطن – اتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارًا بتعليق مشاركة ليونيل ميسي مع الفريق لمدة أسبوعين، بعد أن قام الأرجنتيني برحلة غير مصرح بها إلى المملكة العربية السعودية.

يواجه باريس سان جيرمان نهاية منخفضة للموسم ، بعد أن تم إقصاؤه بالفعل من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وعلى الرغم من تصدرهم في الدوري الفرنسي ، إلا أن نادي مرسيليا يتنفس في أعناقهم ، متأخراً بخمس نقاط فقط.

مشاكل إضافية

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أضيف الآن إلى مشاكل باريس سان جيرمان بعض المشاكل خارج الملعب بسبب موقف يتعلق بميسي.

تمت معاقبة الأرجنتيني ، في خضم نقاش حول مستقبله في باريس سان جيرمان ، مع حظر لمدة أسبوعين من السفر إلى المملكة العربية السعودية.

زيارة ميسي للسعودية خطأ فادح

وذكر التقرير أن النادي الفرنسي يعتبر رحلة ميسي إلى السعودية كانت “خطأ فادحًا” ، حيث حدثت خلال الموسم.

وظهر ليونيل ميسي في خسارة الفريق الصادمة على أرضه أمام لوريان يوم الأحد وستكون مباراتهم التالية يوم الأحد القادم خارج أرضه أمام تروا.

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وبحسب الصحيفة، لم يكن باريس سان جيرمان المملوك لقطر في حالة مزاجية للرحمة بعد أن كان أحد نجومه يعمل سفيراً لمنافسيهم الخليجيين.

كما كانت هناك شائعات بأن ميسي قد يمارس تجارته في المملكة العربية السعودية قبل فترة طويلة.

وقالت الصحيفة أنه ظل هذا التعليق الداخلي ، سيغيب ميسي عن المباريات القادمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ضد تروي وأجاكسيو، موضحة أنه إذا كانت العقوبة أسبوعين فقط ، فيمكنه العودة ضد أوكسير في 21 مايو.

ميسي سفيرا للسياحة في السعودية

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني، قد أصبح سفيرا سياحيا للمملكة السعودية منذ العام الماضي، في إطار محاولات الرياض الجرئية لاستضافة كأس العالم 2030.

وقام ميسي بعمل ترويجي مدفوع الأجر على حسابه على Instagram بالتعاون مع Visit Saudi. وجاء في المنشور: “من كان يعتقد أن السعودية بها الكثير من المناطق الخضراء؟ أنا أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت”.