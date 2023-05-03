الأربعاء, مايو 3, 2023
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الهدهد

بسبب زيارته للسعودية.. باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بهذا القرار الصادم!

ميسي يعمل سفيرا للسياحة السعودية وقد قام بزيارتها قبل 3 أيام بدون إذن من فريقه المملوك لقطر

كتب سالم حنفي
زيارة ميسي الى السعودية watanserb.com
ليونيل ميسي
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وطن – اتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارًا بتعليق مشاركة ليونيل ميسي مع الفريق لمدة أسبوعين، بعد أن قام الأرجنتيني برحلة غير مصرح بها إلى المملكة العربية السعودية.

يواجه باريس سان جيرمان نهاية منخفضة للموسم ، بعد أن تم إقصاؤه بالفعل من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وعلى الرغم من تصدرهم في الدوري الفرنسي ، إلا أن نادي مرسيليا يتنفس في أعناقهم ، متأخراً بخمس نقاط فقط.

مشاكل إضافية

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أضيف الآن إلى مشاكل باريس سان جيرمان بعض المشاكل خارج الملعب بسبب موقف يتعلق بميسي.

تمت معاقبة الأرجنتيني ، في خضم نقاش حول مستقبله في باريس سان جيرمان ، مع حظر لمدة أسبوعين من السفر إلى المملكة العربية السعودية.

زيارة ميسي للسعودية خطأ فادح

وذكر التقرير أن النادي الفرنسي يعتبر رحلة ميسي إلى السعودية كانت “خطأ فادحًا” ، حيث حدثت خلال الموسم.

وظهر ليونيل ميسي في خسارة الفريق الصادمة على أرضه أمام لوريان يوم الأحد وستكون مباراتهم التالية يوم الأحد القادم خارج أرضه أمام تروا.

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وبحسب الصحيفة، لم يكن باريس سان جيرمان المملوك لقطر في حالة مزاجية للرحمة بعد أن كان أحد نجومه يعمل سفيراً لمنافسيهم الخليجيين.

كما كانت هناك شائعات بأن ميسي قد يمارس تجارته في المملكة العربية السعودية قبل فترة طويلة.

وقالت الصحيفة أنه ظل هذا التعليق الداخلي ، سيغيب ميسي عن المباريات القادمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ضد تروي وأجاكسيو، موضحة أنه إذا كانت العقوبة أسبوعين فقط ، فيمكنه العودة ضد أوكسير في 21 مايو.

ميسي سفيرا للسياحة في السعودية

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني، قد أصبح سفيرا سياحيا للمملكة السعودية منذ العام الماضي، في إطار محاولات الرياض الجرئية لاستضافة كأس العالم 2030.

زيارة ميسي الى السعودية
زيارة ميسي وزوجته وأطفاله إلى السعودية

وقام ميسي بعمل ترويجي مدفوع الأجر على حسابه على Instagram بالتعاون مع Visit Saudi. وجاء في المنشور: “من كان يعتقد أن السعودية بها الكثير من المناطق الخضراء؟ أنا أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت”.

 

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المصدرماركا + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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