وطن – كشفت تقارير إخبارية، عن تطورات جديدة في قضية توقيف الناشطة المصرية غادة نجيب،…
وطن – ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في سلطنة عمان، بمقطع فيديو يتحدث…
وطن – تسبب الداعية السلفي المصري الشيخ محمد حسن عبدالغفار، بموجة جدل واسعة في مصر…
وطن – أثار فيديو يظهر عشرات القطط النافقة ضمن أحد المناطق الصحراوية في إمارة أبوظبي،…
وطن- كشفت الإعلامية الأردنية ميس النوباني، ابنة الفنان زهير النوباني عن رصدها لسائق باص “خاص”…
وطن- أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وجود حق تقرير المصير…
وطن – قال مسؤولون إنّه تم إدخال حوالي 95 من طالبات مدرسة غرب كينيا إلى…
وطن- كشف موقع “مدى مصر” المستقل عن فضيحة مرتبطة بالنظام تؤكد رفضه إعلان عدد وأسماء…
وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اختفاء السعودي المروّج للتطبيع مع “إسرائيل” محمد سعود،…
وطن- قال المتحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن…
وطن- بالتزامن مع إعلانه الترشح لولاية ثالثة، نشرت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات تقريرا…
وطن – نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة مع المذيع المصري عمرو…
وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب عارمة ضد بودكاست فنجان في منبر…
وطن- ضجت صفحات التواصل الاجتماعي في تونس، بخبر فوز منجي باوندي بجائزة نوبل للكيمياء. وعبر…
وطن – سخر مقدم برنامج “جو شو” الكوميدي، يوسف حسين، من إعلان الفنان المصري كريم…
وطن- اعتقلت السلطات التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أثناء مشاركتها بمظاهرة تندد بسياسة…
وطن – أصدرت “لجنة العدل والتشريع” في مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، قانوناً مثيراً للجدل…
وطن – تداول نشطاء في سلطنة عمان، أنباء تفيد باعتقال الداعية والناشط العماني “طلال السلماني”…
صدمة للسعوديين بعد هروب نجم أجنبي من دوري روشن .. وحقيقة رحيل كريم بنزيما
صدمة للسعوديين بعد هروب نجم أجنبي من دوري روشن .. وحقيقة رحيل كريم بنزيما
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