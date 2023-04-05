ميسي إلى الهلال بدعم ابن سلمان.. مصدر سعودي يؤكد وآخر أرجنتيني ينفي.. ما القصة؟

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وطن- تباينت التقارير الصحفية منذ فترة حول مصير لاعب كرة القدم الأرجنيتني ليونيل ميسي، في ظلّ الرفض المحتمل من إدارة نادي “باريس سان جيرمان” لتجديد عقده في الصيف المقبل، وبينما تؤكد الصحف السعودية توصّلَ الهلال لاتفاق مع برغوث روزاريو، تؤكد صحف إسبانية وأوروبية رفضَ ميسي لعرض الهلال.

ميسي إلى الهلال السعودي

أعلن مدير القنوات الرياضية السعودية غانم القحطاني، أنّ لاعب فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، أصبح هذه الأيام قريباً جداً من الانضمام لنادي الهلال.

ولفت خلال تصريحات صحفية، إلى أنّ ” نادي باريس سان جيرمان ألمح إلى أن ميسي لن يجدد تعاقده مع النادي”.

وقال إنّ هناك مؤشراتٍ تدل على اقتراب حسم نادي الهلال لصفقة ميسي، مضيفاً أنّ مقرّ سكنه سيكون في حي الثغر.

وكان نادي الهلال قدّم عرضاً رسمياً خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وضمّه للفريق الصيف المقبل، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

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وتحدثت تسريبات سابقة تناقلها نشطاء عبر مواقع التواصل في السعودية، عن أنّ هذه الصفقات الرياضية الضخمة مثل: “صفقة رونالدو وصفقة ميسي”، تأتي بدعمٍ مباشر من ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، وبتوجّه مباشر منه، حيث يسعى للفت الأنظار للسعودية والتغطية على سجله الحقوقي السيء بشتى الطرق.

ميسي يرفض العرض السعودي

في المقابل، أكدت تقارير صحفية أنّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفض خلال الفترة الماضية عرضًا خياليًا قدّمه له نادي الهلال السعودي بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

وحسب (TyC Sports)، فإنّ النجم البالغ من العمر 35 عامًا، رفض العرض المقدّم من الهلال، بسبب رغبته في الاستمرار باللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ما أعاد الأمل لنادي باريس سان جيرمان بشأن إمكانية التمديد للاعب الذي ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو القادم.

كما أعاد قرار ميسي، حسب ذات المصدر، الأمل إلى برشلونة الذي يبدو مستعدّاً لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه بصورة كبيرة، من أجل استعادة خدمات ميسي الموسم المقبل.

ولن تكونَ مهمة برشلونة لاستعادة ميسي سهلة؛ إذ إنّ النادي الكتالوني مطالب بتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه بأكثر من 200 مليون يورو، قبل التفكير في إبرام صفقات جديدة.

وخاض النجم الأرجنتيني مع برشلونة 520 مباراة، أحرز خلالها 474 هدفًا، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2021، حيث سجّل معه حتى الآن 67 هدفًا في 50 مواجهة.