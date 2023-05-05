الجمعة, مايو 5, 2023
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شاهد.. ميسي يعتذر من باريس سان جيرمان لسفره إلى السعودية دون مبرر (فيديو)

مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، اعتذر عن سفره إلى السعودية دون إذن من إدارة ناديه

كتب فهمي الورغمي
ميسي يعتذر من باريس سان جيرمان لسفره إلى السعودية watanserb.com
أعتذار ليونيل ميسي
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وطن- قدّم لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وهو أيضاً مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اعتذاره بشكل رسمي بعد قرار ناديه بإيقافه لمدة أسبوعين عن متابعة التدريبات، على خلفية سفره إلى السعودية خلال الأيام الماضية، دون إعلام إدارة النادي بذلك.

ميسي يعتذر رسمياً عن سفره للسعودية دون إعلام إدارة ناديه

وقال ميسي في مقطع فيديو شاركه عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي في إنستغرام “اعتقدت أننا سنحصل على عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا، لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها”.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان، أنه سبق له إلغاء رحلته إلى السعودية من قبل، لذلك لم يتمكن من إلغائها هذه المرة.

واختتم ميسي تصريحاته قائلا : “أعتذر لزملائي في باريس سان جيرمان، وأنا في انتظار ما يريد النادي فعله معي”.

وكان ميسي قد سافر إلى السعودية، دون الحصول على إذن من إدارة باريس سان جيرمان، ليقوم النادي لاحقا بمعاقبته من خلال إيقاف لمدة أسبوعين عن التدريبات وخوض أي نشاط رياضي مع الفريق، ناهيك عن خصم راتبه خلال فترة العقوبة.

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هل يتخلى باريس سان جيرمان عن ميسي؟

كشفت مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينها موقع “أر.أم.سي” الفرنسي، أن تصرف “البولغا” من خلال زيارته إلى السعودية دون إذن من ناديه، قد أحدث جدلاً كبيراً داخل إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

وجاءت معاقبة باريس سان جيرمان لميسي، بعد يوم من رحلته إلى السعودية، الإثنين، وتغيّبه عن حصة تدريبية لفريقه دون أن يحصل على موافقة المسؤولين في النادي، وفي مقدمتهم المدرب غالتييه، ليطرح الملف بقوة في مختلف وسائل الإعلام في فرنسا، خاصة وأن الأرجنتيني سافر في الأسبوع الماضي إلى برشلونة.

وفي الأثناء، تطرقت منافذ إعلامية كثيرة لعدد من الخيارات التي أصبحت أمام اللاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث يبدو أن “برغوث روزاريو”، لن يتخلى عن أمله في مواصلة مشواره داخل القارة العجوز، خاصة مع تواتر التقارير التي تتحدث عن اقتراب صفقة محتملة بينه وبرشلونة الاسباني.

ويرى مراقبون للشأن الرياضي الفرنسي، وميسي بشكل خاص، أن تصرّفَه الأخير، بسفره دون موافقة إدارة فريقه وكذلك بعض التصرفات التي قام بها في المباريات السابقة مثل عدم التوجه لتحية الجماهير، تؤكّد أنه قد يكون اتخذ قراره بالرحيل عن نادي العاصمة.

خاصة وأنّ علاقته بالجماهير كانت متوترة، في وقت يتمتع فيه بدعم من جماهير برشلونة الإسباني التي ما زالت ترغب في مشاهدته مجدداً مع الفريق.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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