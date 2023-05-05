شاهد.. ميسي يعتذر من باريس سان جيرمان لسفره إلى السعودية دون مبرر (فيديو)

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وطن- قدّم لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وهو أيضاً مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اعتذاره بشكل رسمي بعد قرار ناديه بإيقافه لمدة أسبوعين عن متابعة التدريبات، على خلفية سفره إلى السعودية خلال الأيام الماضية، دون إعلام إدارة النادي بذلك.

ميسي يعتذر رسمياً عن سفره للسعودية دون إعلام إدارة ناديه

وقال ميسي في مقطع فيديو شاركه عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي في إنستغرام “اعتقدت أننا سنحصل على عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا، لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها”.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi “I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”. “I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان، أنه سبق له إلغاء رحلته إلى السعودية من قبل، لذلك لم يتمكن من إلغائها هذه المرة.

واختتم ميسي تصريحاته قائلا : “أعتذر لزملائي في باريس سان جيرمان، وأنا في انتظار ما يريد النادي فعله معي”.

وكان ميسي قد سافر إلى السعودية، دون الحصول على إذن من إدارة باريس سان جيرمان، ليقوم النادي لاحقا بمعاقبته من خلال إيقاف لمدة أسبوعين عن التدريبات وخوض أي نشاط رياضي مع الفريق، ناهيك عن خصم راتبه خلال فترة العقوبة.

🚨 BREAKING ! Le PSG a pris la décision de suspendre Lionel Messi pour DEUX SEMAINES avec effet immédiat, pour sa virée en Arabie saoudite. (RMC Sport) pic.twitter.com/scGCJV2TfZ — Footballogue (@Footballogue) May 2, 2023

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هل يتخلى باريس سان جيرمان عن ميسي؟

كشفت مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينها موقع “أر.أم.سي” الفرنسي، أن تصرف “البولغا” من خلال زيارته إلى السعودية دون إذن من ناديه، قد أحدث جدلاً كبيراً داخل إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

وجاءت معاقبة باريس سان جيرمان لميسي، بعد يوم من رحلته إلى السعودية، الإثنين، وتغيّبه عن حصة تدريبية لفريقه دون أن يحصل على موافقة المسؤولين في النادي، وفي مقدمتهم المدرب غالتييه، ليطرح الملف بقوة في مختلف وسائل الإعلام في فرنسا، خاصة وأن الأرجنتيني سافر في الأسبوع الماضي إلى برشلونة.

عاجل: ميسي يعتذر من باريس سان جيرمان بسبب غيابه عن التدريبات. pic.twitter.com/Bw5aoteAED — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 5, 2023

وفي الأثناء، تطرقت منافذ إعلامية كثيرة لعدد من الخيارات التي أصبحت أمام اللاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث يبدو أن “برغوث روزاريو”، لن يتخلى عن أمله في مواصلة مشواره داخل القارة العجوز، خاصة مع تواتر التقارير التي تتحدث عن اقتراب صفقة محتملة بينه وبرشلونة الاسباني.

ويرى مراقبون للشأن الرياضي الفرنسي، وميسي بشكل خاص، أن تصرّفَه الأخير، بسفره دون موافقة إدارة فريقه وكذلك بعض التصرفات التي قام بها في المباريات السابقة مثل عدم التوجه لتحية الجماهير، تؤكّد أنه قد يكون اتخذ قراره بالرحيل عن نادي العاصمة.

خاصة وأنّ علاقته بالجماهير كانت متوترة، في وقت يتمتع فيه بدعم من جماهير برشلونة الإسباني التي ما زالت ترغب في مشاهدته مجدداً مع الفريق.