شاهد.. ميسي يعتذر من باريس سان جيرمان لسفره إلى السعودية دون مبرر (فيديو)

- Advertisement -

وطن- قدّم لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وهو أيضاً مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اعتذاره بشكل رسمي بعد قرار ناديه بإيقافه لمدة أسبوعين عن متابعة التدريبات، على خلفية سفره إلى السعودية خلال الأيام الماضية، دون إعلام إدارة النادي بذلك.

وقال ميسي في مقطع فيديو شاركه عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي في إنستغرام “اعتقدت أننا سنحصل على عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا، لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها”.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi

“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.

“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023