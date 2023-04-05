“انضمام ليونيل ميسي للهلال السعودي”.. تقرير إسباني يفجر مفاجأة مدوية

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وطن – كشف موقع “برسا بلوجرانا” الإسباني، تفاصيل جديدة عن مفاوضات نادي الهلال السعودي ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وهي الصفقة التي زاد الحديث عنها كثيرا، في أعقاب انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي.

وقال موقع “برسا بلوجرانا” إن ميسي رفض عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي يقدر بـ400 مليون يورو في السنة (438 مليون دولار)، حسبما نقل عن الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو غبر حسابه في “تويتر“، الذي كشف عن تلقي نجم نادي باريس سان جيرمان هذا العرض الفلكي من زعيم الأندية السعودية كراتب سنوي.

وقال رومانو إنه مبلغ هائل من المال يبدو من الصعب رفضه، لكن الفائز بكأس العالم مستعد لفعل ذلك، وأن أولويته المطلقة هي البقاء في أوروبا.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year. ◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe. ◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks. ◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023

وأشار الموقع إلى أن هذا التطور يعتبر بمثابة خبر سعيد جدا لمشجعي نادي برشلونة الذين يأملون بعودة أسطورتهم إلى “الكامب نو”، وأوضح أن ميسي لا يقبل عرض باريس سان جيرمان لتمديد التعاقد لكنه لا يزال يريد البقاء في أوروبا ، علما بأن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامًا قويًا حتى الآن.

في الوقت نفسه، لفت الإعلامي الإيطالي إلى نقطة مهمة، وهي أن أي تعاقد لـ”البرغوث” يجب أن يتناسب مع قواعد اللعب المالي النظيف المعقدة التي يتعين على برشلونة التعامل معها.

برشلونة يتواصل مع ممثلي ميسي

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وكانت تقارير قد نقلت في وقت سابق، عن نائب رئيس برشلونة رافا يوستي، قوله إن النادي على اتصال مع ممثلي ميسي بشأن إمكانية العودة للنادي .

وما يزيد من فرص رحيل ميسي أن اللاعب لم يوافق على تخفيض راتبه، وهو ما قد يدفع النادي الباريسي لعدم تجديد المفاوضات مع “ليو”.

فرضية رحيل ليو عن باريس سان جيرمان أكثر ترجيحا

وقال مصدر مقرب من باريس سان جيرمان، إن فرضية رحيل ميسي عن الفريق مع نهاية عقده في يونيو المقبل، هي الأكثر ترجيحًا، ولكن ليست مؤكدة.

وقال المصدر: “لم يتم التوقيع على أي اتفاق، لكن الديناميّة تغيّرت تمامًا، باريس سان جيرمان يضغط بشكل أقل للتجديد، لكن ميسي لم يغادر بعد”.

وأشار المصدر إلى أن موقف الجماهير الذين أطلق بعضهم صافرات الاستهجان للنجم الأرجنتيني خلال المباراة التي خسرها سان جيرمان أمام ليون 0-1 الأحد، غيّر المعطيات تمامًا، بعدما كان التوجّه يشير إلى التمديد عقب عودة البرغوث مظفّرًا بكأس العالم.

لكن منذ تحقيقه بطولة كأس العالم في قطر، إثر الفوز على فرنسا وزميله كيليان مبابي بركلات الترجيح كان ميسي أقل تألقًا مع سان جيرمان، وعلى غرار زملاء آخرين، لم يقدّم الكثير ليجنّب النادي الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ (خسر 0-3 في مجموع المباراتين).

يُشار إلى أن ميسي ثالث أكثر اللاعبين أجرا في العالم بواقع 3.7 مليون دولار شهريا، بعد زميليه في الفريق الباريسي، نيمار، وكيليان مبابي.