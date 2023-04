“انضمام ليونيل ميسي للهلال السعودي”.. تقرير إسباني يفجر مفاجأة مدوية

- Advertisement -

وطن – كشف موقع “برسا بلوجرانا” الإسباني، تفاصيل جديدة عن مفاوضات نادي الهلال السعودي ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وهي الصفقة التي زاد الحديث عنها كثيرا، في أعقاب انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي.

وقال موقع “برسا بلوجرانا” إن ميسي رفض عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي يقدر بـ400 مليون يورو في السنة (438 مليون دولار)، حسبما نقل عن الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو غبر حسابه في “تويتر“، الذي كشف عن تلقي نجم نادي باريس سان جيرمان هذا العرض الفلكي من زعيم الأندية السعودية كراتب سنوي.

وقال رومانو إنه مبلغ هائل من المال يبدو من الصعب رفضه، لكن الفائز بكأس العالم مستعد لفعل ذلك، وأن أولويته المطلقة هي البقاء في أوروبا.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023