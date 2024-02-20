“هدنة مشروطة بانسحاب أمريكي”.. ميليشيات عراقية تؤكد تعليمات إيران بالتوقف عن استفزاز واشنطن

وطن – خرجت حركة النجباء العراقية بتصريحات إعلامية تبرر فيها تنفيذ تعليمات إيرانية تحدثت عنها صحيفة واشنطن بوست بعدم استفزاز الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة وتحدثت عن هدنة مشروطة لإتاحة المجال لانسحاب القوات الأمريكية من العراق حسب قولها.

ونقل موقع العربي الجديد عن المتحدث باسم الحركة حسين الموسوي تعليقه على التقارير الأمريكية التي تفيد بوجود تهدئة أو هدنة غير معلنة رسمياً في العراق تتعلق بالتوقف عن قصف قواعد الجيش الأمريكي.

وقال الموسوي مشيراً إلى أن التواصل مع الحكومة العراقية بهذا الخصوص: “الهدنة حالياً هي فرصة للأميركيين والتحالف الدولي من أجل استكمال متطلبات الانسحاب من العراق و سلاح المقاومة جاهز وثابت وقادر على المواجهة في أي وقت”.

الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا

وكانت حركة النجباء قد شنت خلال الأشهر الأربعة الماضية هجمات ضد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وقصفت القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسورية وأعلنت استهداف قواعد أجنبية عشرات المرات، بالإضافة إلى مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ضربات وُجّهت من سوريا.

لكن تلك الضربات لم تغير من واقع الوضع في غزة حيث القصف والحصار الخانق ولم يوقف حملات التجويع التي يتعرض لها أبناء القطاع حيث يوجه نشطاء عرب سهام الاتهامات لمحور المقاومة بأنه يوحي للشعوب بأن هناك جهة ما تقف للدفاع عن فلسطين وأبنائها وكل أفعالها “عبارة عن استعراض لم يؤثر في الحرب”.

وردت الولايات المتحدة على حركة النجاء بقصفٍ استهدف مقرات فصائل مسلحة في بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل، ومدينة القائم على الحدود العراقية السورية، وقتلت القيادي في الحركة أبو تقوى السعيدي بغارة في بغداد، في 4 يناير/كانون الثاني 2024.

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على أمل الانسحاب الأمريكي!

وذكر المتحدث باسم حركة النجاء العراقية حسين الموسوي حول قرار الحركة التابعة لإيران وقف استفزاز القوات الأمريكية: “واشنطن تُدرك أن وجودها أساسي وضروري في العراق، لكن على الولايات المتحدة أن تدرك أن وجودها العسكري يمثل حالة عدم استقرار، ومن ثم لا بد أن يتخلوا عن أفكارهم الاستعمارية”.

وتابع: “الأميركيون لا يريدون الخروج من العراق، لأن طبيعة مصالحهم في المنطقة وفي غرب آسيا، وفي العراق خصوصاً، تحول دون ذلك وقد ربطوا كل المصالح العراقية السياسية والاقتصادية بهم، في سبيل خنق العراق وشل خياراته”.

وأشار الموسوي إلى أن “هناك قادة وسياسيين عراقيين يعتبرون أن وجودهم مرتبط بالوجود الأميركي، وهذا يشير إلى ضعف الوازع الوطني لديهم، مع العلم أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون أكبر من المصالح الشخصية والسياسية” حسب قوله.

يذكر أن “حركة النجباء” تأسست عام 2013 بعد عدة انشقاقات داخل التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ويزعم أعضاء فيها أن قيادات في “حزب الله” اللبناني تولّت، بدعم إيراني، تدريب الجماعة الجديدة وتهيئتها بزعامة الكعبي، الذي كان من قيادات “جيش المهدي” المؤسس في 2003.

تكتيك إيراني جديد

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كانت قد كشفت عن اتباع إيران تكتيكاً جديداً مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عبر الطلب من حلفائها سراً في المنطقة عدم استفزاز القوات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الجماعات التابعة لإيران تلقت تعليمات بتجنب تهديد القوات الأمريكية أو محاولة استفزازها وتوخي الحذر بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على تلك الميليشيات.

وكانت ميليشيات تابعة لإيران في دول عربية عدة شنت هجمات ضد أهداف إسرائيلية و أمريكية، وردت عليه تل أبيب وواشنطن بهجمات خلَّفت قتلى، بينهم قادة في هذه الجماعات.