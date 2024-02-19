إيران تتبع تكتيكاً جديداً في الشرق الأوسط.. ما الذي طلبته سراً من وكلائها؟

وطن – تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن اتباع إيران تكتيكاً جديداً مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عبر الطلب من حلفائها سراً في المنطقة عدم استفزاز القوات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الجماعات التابعة لإيران تلقت تعليمات بتجنب تهديد القوات الأمريكية أو محاولة استفزازها وتوخي الحذر بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على تلك الميليشيات.

وكانت ميليشيات تابعة لإيران في دول عربية عدة شنت هجمات ضد أهداف إسرائيلية و أمريكية، وردت عليه تل أبيب وواشنطن بهجمات خلَّفت قتلى، بينهم قادة في هذه الجماعات.

وآخر تلك الهجمات كانت في نهاية كانون الثاني/يناير 2024 وأدت إلى قتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

كانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت أن مقاتليها هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، 4 قواعد لـ”الأعداء”، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية”.

وردت الولايات المتحدة باستهداف مواقع للميليشيات العراقية والإيرانية في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط ما أحدث حالة من الردع لمنع تكرار مثل تلك الهجمات.

تكتيك إيراني جديد في الشرق الأوسط

و أرسلت إيران قادة عسكريين ودبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة للقاء المسؤولين المحليين وأعضاء الميليشيات والتأكيد على تجنب التصعيد مع أمريكا وفق ما أكدته الصحيفة.

ونقلت واشنطن بوست عن مصادر لبنانية وعراقية لم تسمها قولها إن “مسؤولين إيرانيين التقوا بأعضاء من حزب الله اللبناني وكانت الحجة عدم إعطاء حجة لتوسيع الحرب أو شن استهدافات وضربات جديدة”.

ولم تخل اللقاءات من الشعارات البراقة والخلط بين ما يجري في غزة وبين الضربات التي لم تحدث أي فرقاً في الوضع داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.

ومن ذلك ما ذكره المسؤولون الإيرانيون لقادة “حزب الله” بأن “محور المقاومة ينتصر” والتحذير من أن المكاسب قد تضيع إذا فتحت إسرائيل جبهة أخرى في لبنان.

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رسالة إيران في العراق

لكن الرسالة في العراق كانت تتمحور حول الانسحاب الأمريكي من البلاد وإمكانية تسبب التصعيد في استبعاد هذا الخيار الذي قد يحصل وفق المزاعم الإيرانية.

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وحسبما ذكره مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست فإن الخطوة قد تكون ناتجة عن إدراك إيران أنها لا تخدم مصالحها من خلال السماح لوكلائها بقدرة غير مقيدة على مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف.

يذكر أن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن” اتخذت نهجا حذرا مماثلا مع طهران، واستهدفت القوات الأمريكية وكلاء إيران في العراق وسوريا، لكنها لم تضرب الداخل الإيراني.