وول ستريت جورنال تزعم: إيران أبلغت حلفاءها بأن مقتل الجنود الأمريكيين يتجاوز “حدود المقبول”

وطن – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مزاعم تحوي معلومات صادمة بخصوص تداعيات الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية شمال شرق الأردن، والذي أدّى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وزعمت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنّ إيران حذرت القوات الحليفة في العراق من أن الهجوم على القاعدة الأمريكية شمال شرق الأردن يتجاوز حدود ما هو مقبول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، لم تكشف عن هويته، القول إن المسؤولين الإيرانيين زاروا العراق بعد الهجوم بالطائرات المسيرة في الأردن، لإبلاغ حلفائهم بأن الهجوم “تجاوز الحدود” لأنه أدى إلى مقتل جنود أمريكيين.

رسالة مزعومة من المرشد الإيراني

وفي الثاني من فبراير الجاري، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أمر بتجنب الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة وإبعاد إيران عن تصرفات الجماعات المتورطة في مقتل الأمريكان.

ولم يصدر تعليق رسمي من قِبل السلطات الإيرانية، على هذه المعلومات الواردة في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

اقرأ أيضا:

هجوم على القوات الأمريكية

وكانت القوات الأمريكية في الأردن قد تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وأسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وبعدما ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في ما حدث، فقد بدأت الولايات المتحدة شن ما قالت إنها إجراءات انتقامية، من خلال ضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين مما هو متمركز في العراق وسوريا.

ضربات أمريكية على سوريا والعراق

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد ما قالت إنها أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

اقرأ أيضا:

إيران ترد على الرواية الأمريكية

في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن القيادة المركزية للجيش الأمريكي “سينتكوم”، زعمت كذبا أنها دمرت مواقع قوات النخبة الإيرانية بعد توجيه ضربات في سوريا والعراق.

وأضاف أن “المزاعم الأميركية كاذبة ولا يمكنها استخدامها لتبرير أفعالها التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ووحدة أراضي دول المنطقة.