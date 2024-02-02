الموجة الأولى من الضربات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق بدأت

وطن – قالت شبكة “إيه بي سي نيوز” إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ضرباتها الجوية ضد أهداف في سوريا والعراق، ردا على هجوم جماعات عراقية مسلحة تابعة لإيران، على قاعدة تابعة لها في الأردن قبل أيام، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وسبق أن استهدفت أمريكا قادة وعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني متواجدة في سوريا، ويبدو أن هذه الضربات التي أعلن عنها، مساء الجمعة، ستوجه لأهداف تابعة لإيران وعناصرها في الأراضي السورية.

“إيه بي سي نيوز” نقلت عن مسؤول أميركي قوله: “بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على هجوم الأردن.”

ضربات أميركية أولية على مناطق في سوريا والعراق

وذكرت القناة: بدأت الولايات المتحدة يوم الجمعة تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا، على الأرجح ضد المسلحين المدعومين من إيران.

وتابعت أن ذلك يأتي “بسبب غارة بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن، يوم الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية.”

وأصيب العشرات أيضا من القوات الأمريكية في هذا الهجوم الذي نفذ بمسيرة على “قاعدة برج 22” بالقرب من الحدود الأردنية مع العراق وسوريا.

وتقول الولايات المتحدة إن إيران مسؤولة عن تمويل وتسليح تلك الجماعة التي تقف وراء الهجوم، بينما نفت إيران تورطها.

وبعد الهجوم الذي وقع، الأحد، سرعان ما حذر الرئيس جو بايدن من أن أمريكا سترد بقوة، مما أدى إلى تصعيد التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط بعد أشهر من محاولة احتواء التوترات من الغليان جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى حرب أوسع في المنطقة.

ومن جانبه قال “المرصد السوري” إن هناك ضربات جوية تتجدد على مقرات لقوات تتبع إيران في منطقة “الحيدرية” شرقي سوريا.