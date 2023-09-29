تصوير وزير السياحة السوري خِلسة مع نظيره الإسرائيلي في السعودية (شاهد)

وطن – كشفت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان” عن رد فعل محمد مارتيني، وزير سياحة نظام “الأسد” ومسؤول من حركة طالبان الأفغانية بعد أن تم تصويرهما بجانب وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس خلال ظهوره النادر هذا الأسبوع في مؤتمر دولي في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، فإنه في إحدى الصور التي نشرتها هيئة البث العامة “كان”، يمكن رؤية كاتس وهو يقف مباشرة خلف وزير سياحة “الأسد” محمد مارتيني وشخصية مجهولة من طالبان بينما اصطف الحاضرون في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لالتقاط صورة جماعية.

وبحسب الموقع، فإن “مارتيني”، وهو مالك فندق ومنظم رحلات خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، اعترض على التقاط صورة له بجانب كاتس وابتعد عن الوزير الإسرائيلي إلى مكان آخر.

المسؤول الأفغاني لم يغير مكانه

وأوضح الموقع أن مسؤول طالبان لم يغير مكانه ويمكن رؤيته على يمين كاتس في كلتا الصورتين، مشيرا إلى أنه لم يكن من الواضح أنه يعلم من هو كاتس أو غير مبال بظهوره في الصورة بجانبه.

وجاء نشر الصور مع عودة كاتس من السعودية، التي كان أول وزير إسرائيلي يقود وفدا إليها.

وقال كاتس في بيان يوم الجمعة: “لقد أحدثنا صدعًا في الجدار”.

وقال الوزير إنه التقى “بزعماء لا تقيم إسرائيل معهم علاقات رسمية حتى الآن”، دون أن يحدد ذلك.

وأضاف كاتس: “كان الفضول بشأن إسرائيل والرغبة في التعاون واضحين في كل محادثة..السياحة ثروة اقتصادية وجسر بين الأمم من أجل الحوار والسلام.”

وكان في استقبال كاتس يوم الأربعاء في الرياض نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، وبينما لم يتم الإبلاغ عن أي لقاء بين الاثنين، أشار الخطيب علنًا إلى حضور كاتس في تصريحاته في بداية المؤتمر.

اتصلات حثيثة لتوقيع اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية تقتربان من اتفاق التطبيع، حيث تتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشاط مع الرياض وتل أبيب لمحاولة التوسط في اتفاق تطبيع بين البلدين. وكجزء من هذا الإطار، تطلب المملكة العربية السعودية أيضًا من الولايات المتحدة إبرام اتفاقية دفاع مشترك كبيرة وصفقات أسلحة كبيرة، فضلاً عن تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين.

ابن سلمان يؤكد قرب التطبيع

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقناة فوكس نيوز: “كل يوم نقترب” من تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل، مع توضيح أن القضية الفلسطينية لا تزال عنصرا “مهما للغاية” في العملية.

مشاركة إسرائيل في اجتماع لليونسكو بالرياض

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجه وفد إسرائيلي مكون من تسعة موظفين إلى المملكة العربية السعودية كمراقبين في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، حيث ترأس الوفد رئيس هيئة الآثار الإسرائيلية وضم دبلوماسيين، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وزير الاتصالات الإسرائيلي في الرياض الأسبوع المقبل

ويوم الاثنين، سيصل وزير الاتصالات شلومو كارهي إلى المملكة العربية السعودية لحضور المؤتمر الاستثنائي لاتحاد البريد العالمي لعام 2023 في الرياض، حسبما قال مكتبه لموقع تايمز أوف إسرائيل، حيث سيتحدث كارهي في مؤتمر الأمم المتحدة الذي يستمر من الأحد إلى الخميس الأسبوع المقبل.

ولفت الموقع إلى أن كارهي سيسافر عبر دولة أخرى في المنطقة (الإمارات)، وقد حصل على تأشيرته بالفعل، وسيصطحب معه وفدا صغيرا إلى المملكة.

ولفت الموقع أيضا إلى أنه من المقرر أن يزور رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست دافيد بيتان المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه مثل حاييم كاتس، فإن كارهي وبيتان عضوان في حزب الليكود الحاكم.