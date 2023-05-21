الأحد, مايو 21, 2023
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الهدهد

السعودية على وشك التوقيع على اتفاقية التطبيع.. إسرائيل تكشف تفاصيل مهمة

السعودية قدمت بعض الطلبات للولايات المتحدة كشرط لقبولها التطبيع مع دولة الاحتلال

كتب سالم حنفي
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين watanserb.com
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
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وطن- قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن التطبيع مع السعودية يمثل مسألة وقت لدى حكومة الاحتلال التي تتعامل مع هذا الملف بكونه أولوية.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست“، إن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، موضحا أن إيران هي العدو الأول للسعودية، وأن المملكة ستفعل أي شيء لمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أن أحد المجالات التي يسعى فيها لتحقيق اختراقات هو المزيد من التطبيع مع العالم العربي والإسلامي.

وبشأن التطبيع مع السعودية، قال كوهين: “الأمر ليس مسألة إذا، بل متى، نحن والمملكة العربية السعودية لدينا نفس المصالح”.

ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي أن اتفاق استئناف العلاقات بين طهران والرياض كان طريقة السعوديين لإرسال رسالة للأمريكيين، مشيرا إلى أن الرياض أرادت نهجا أكثر إيجابية من واشنطن، وقد فهموا ذلك.

ووعد كوهين بمزيد من اتفاقيات التطبيع، مستشهدا بدول مستهدفة مثل النيجر وموريتانيا والصومال وجيبوتي وماليزيا وإندونيسيا.

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وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

شروط سعودية للتطبيع

تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي عن التطبيع مع السعودية، جاءت في وقت زادت فيه التقارير التي تتحدث عن احتمالية توصل السعودية إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية.

وكانت شبكة “سي إن إن”، قد كشفت في وقت سابق، أن السعودية قدمت بعض الطلبات للولايات المتحدة، كشرط لقبولها التطبيع مع الاحتلال، والانضمام إلى اتفاقيات “إبراهيم”.

وبحسب مصادر نقلت عن الشبكة الأمريكية، فإن السعودية تشترط الحصول على ضمانات أمنية، والحصول على مساعدة في برنامجها النووي المدني، قبيل مضيها قدما في التطبيع مع الاحتلال.

والشروط التي تسعى السعودية للحصول عليها مقابل التطبيع مع الاحتلال، وفق “سي إن إن” لن تتلقاها واشنطن بترحيب كبير، إذ إنه من المتوقع أن تلقى معارضة شديدة من قبل أعضاء في الكونغرس.

تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

موقف الإدارة الأمريكية

ومع ذلك، يولي الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتقد أن تحسين العلاقات بين الجانبين يمكن أن يساعد في زيادة الأمن في الشرق الأوسط”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال مؤخرا، إنه “كلما كانت العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب أفضل، كان ذلك أفضل للجميع”.

تطبيع قبل نهاية العام

ومؤخرا، كشف موقع “أكسيوس” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدفع باتجاه تطبيع العلاقات السعودية- الإسرائيلية بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الموقع إن البيت الأبيض يريد أن يدفع بصفقة بين السعودية و”إسرائيل” خلال الستة أو سبعة أشهر المقبلة وقبل أن تأخذه الحملات الرئاسية وتهيمن على أجندته، حسب مسؤولين أمريكيين على معرفة بالموضوع.

وأضاف أن أي تطبيع بين السعودية و”إسرائيل” برعاية أمريكية سيشتمل على تحديث في العلاقات الأمريكية- السعودية والتزامات ملموسة من الحكومة الأمريكية، إلا أن أي صفقة قد تكون غير شعبية وسط أعضاء الحزب الديمقراطي وربما كلفت بايدن الكثير من رأسماله السياسي.

المصدرصحيفة جيروزاليم بوست، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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