السعودية تساوم السلطة الفلسطينية.. التمويل مقابل عدم الاعتراض على التطبيع مع إسرائيل

وطن- قالت عدة مصادر مطلعة إن المفاوضين الفلسطينيين يعاملون اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بتشكك، على الرغم من الإشارات الإيجابية ظاهريًا من المسؤولين الفلسطينيين.

والعلاقات غير الرسمية بين إسرائيل والدولة النفطية الخليجية القوية آخذة في النمو منذ سنوات. ومع ذلك، فقد برزت إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي رسمي إلى الواجهة منذ أن أشار الجانبان، إلى جانب الولايات المتحدة، إلى إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان“، يشعر الفلسطينيون بالقلق من أن أي اتفاق من هذا القبيل لن يؤدي إلى تنازلات ذات معنى تجاه السلام أو إنهاء الاحتلال المستمر منذ 56 عاما للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. ووصف المسؤولون السعوديون مرارا القضية الفلسطينية بأنها “مهمة للغاية”.

وقال مصدر دبلوماسي فلسطيني طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: “لا أتوقع أن يحدث هذا في أي وقت قريب.. حقيقة أن السعوديين يتحدثون عن الملف الفلسطيني على أنه أسهل في التعامل معه من الملف النووي تظهر حجم العمل الذي يجب القيام به”.

اتفاق دفاعي

تسعى الرياض إلى إبرام اتفاق دفاعي رسمي مع الولايات المتحدة ومساعدة واشنطن في تطوير برنامج نووي مدني مقابل الاعتراف بإسرائيل.

بالنسبة لإسرائيل، فإن التطبيع مع المملكة السعودية من شأنه من الناحية النظرية أن يمهد الطريق لقبول إسرائيل في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وقال محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي، في مقابلة نادرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نقترب كل يوم من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل”. وأعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بقوله للأمم المتحدة: “إننا على أعتاب سلام تاريخي”.

ومنذ عام 2020، وفي اتفاقيات توسطت فيها إدارة دونالد ترامب، وافقت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف المشتركة بشأن إيران. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن اتفاقات أبراهام، كما تُعرف، تقوض بشدة احتمالات السلام وحل الدولتين.

حتى الآن، تلتزم السعودية بمبادرة السلام العربية، وهي اقتراح تقدمت به الجامعة العربية منذ عقدين من الزمن ويتعهد بعدم الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل دون تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وعلى عكس الجولات الأولى من محادثات اتفاقات إبراهيم، التي لم تكن هناك مشاركة فلسطينية فيها، قالت السلطة الفلسطينية إنها هذه المرة مستعدة للعب دور نشط في المفاوضات.

السعودية تساوم الفلسطينيين التمويل مقابل التطبيع

وأشار أحد المصادر المطلعة على العملية إلى أن الفلسطينيين قد لا يكون لديهم خيار في هذا الشأن.

وقال: “لقد قطع السعوديون الكثير من التمويل عن الفلسطينيين في عام 2021 وهم الآن يستخدمون هذه الأموال كأداة للمساومة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “إنهم يقولون: إذا كنت تريد منا استعادة التمويل، فسيتعين عليك أن تتماشى معنا، ولا يمكنك قول أي شيء يتعارض معنا وضد عملية التطبيع”.

ورغم التصريحات المتحمسة للمسؤولين الإسرائيليين التي تقدر إمكانية إقامة العلاقات بحلول الربع الأول من عام 2024، ورغبة جو بايدن في تحقيق إنجاز كبير في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الأمريكية في العام المقبل، لا يبدو أن الرياض في عجلة من أمرها لوضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق.

ومن الممكن أن ترغب المملكة في الانتظار حتى العودة المحتملة لترامب إلى منصبه – الذي دعم الأمير محمد في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ولا تزال هناك العديد من العقبات الرئيسية الأخرى. إن أي تنازلات للفلسطينيين ستكون غير مستساغة على الإطلاق بالنسبة لشركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين تعهدوا بضم الضفة الغربية بأكملها.

ومن المرجح أن تكون التحركات لتعميق العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية وسجلها البغيض في مجال حقوق الإنسان أمرًا صعبًا بالنسبة لبايدن في الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي.

ووفقا لمصدرين مطلعين على الرحلة، قال مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، في اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي، إن تقدير الوكالة هو أن التطبيع بين إسرائيل والمملكة سيستغرق بضع سنوات على الأقل.

ومع ذلك، هناك خطوات تدريجية جارية. وفي أغسطس/آب، عينت السعودية أول سفير غير مقيم لها لدى الأراضي الفلسطينية المحتلة، نايف السديري، ومنذ ذلك الحين تبادل الجانبان الوفود بعد توقف دام 10 سنوات. وشهدت العلاقات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصناع القرار في الرياض فتوراً بسبب الدعم القطري للفصائل الفلسطينية.

وخلال زيارة استمرت يومين إلى رام الله، المركز الإداري الفلسطيني، يوم الثلاثاء، أكد السديري أن المملكة تعمل على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، دون الخوض في تفاصيل.

ويوم الأربعاء، أصبح وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، أول مسؤول إسرائيلي كبير يقوم بزيارة علنية إلى المملكة العربية السعودية، لحضور مؤتمر استضافته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وقبل مغادرته، قال كاتس للصحافيين إن السياحة هي بمثابة “جسر”.