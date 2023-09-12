الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
الرئيسيةالهدهدأول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة
الهدهد

أول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة

الظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة لكن هناك اتصالات بين الجانبين بعضها يكون بشكل سري لتطبيع العلاقات

كتب خالد السعدي
أول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة
وفد إسرائيلي في مؤتمر "اليونسكو" بالسعودية
- Advertisement -

وطن- نشر ناشطون سعوديون، مقطع فيديو هو الأول، يُظهر مشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر “اليونسكو” في السعودية، على الرغم من انسحاب إسرائيل من المنظمة.

وأظهر مقطع الفيديو، مسؤولين إسرائيليين أحدهم ظل مبتسما وهو ينظر للكاميرا الذي تصوّره، وشوهد آخر وهو يتناول العلكة.

الوفد الإسرائيلي في السعودية

ويضم الوفد الإسرائيلي نائب مدير وزارة الخارجية، المسؤول عن المنظمات الدولية أمير فايسبرود، وسفير إسرائيل لدى المؤسسات الدولية في باريس، ورئيس هيئة الآثار الإسرائيلية.

وعبرت السلطات الإسرائيلية، عن سعادتها بتواجد وفد حكومي في السعودية لحضور اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في الرياض، معتبرة أنها خطوة أولى على طريق التطبيع بين الجانبين.

ونقل موقع “الحرة” عن مصدر إسرائيلي، قوله إن أعضاء الوفد سعداء بوجودهم في السعودية، وهذه خطوة أولى جيدة.

ووجه المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الشكر لليونسكو والسلطات السعودية، ووصف الزيارة بأنها “جيدة جدا”، مؤكدا أن المضيفين يعتنون بهم جيدا.

- Advertisement -

ظهور علني نادر

ويعتبر الظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة، لكن هناك اتصالات بين الجانبين بعضها يكون بشكل سري، في إطار الدفع نحو تطبيع العلاقات بينهما.

وهناك ضغط تمارس الولايات المتحدة على السعودية للتوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وترى واشنطن أن هذه الخطوة ستكون مكسبا دبلوماسيا كبيرا لها.

في حين تقول الرياض إن موافقتها على التطبيع مرتبطة بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

السعودية تنفذ إعدامات جديدة وتثير إدانات حقوقية: “قتل تعسفي غير قانوني”

تقارير

جيرالد فورد طلب من الملك فيصل سرا ان يستمر بحظر النفط كي يسقط نيكسون ليستلم مكانه!‎

تقارير

محمد بن سلمان في سلطنة عُمان.. “مجتهد” يزعم كشف سر الزيارة المفاجئة وثمن الموافقة عليها

الهدهد

القبض على قلوري يتصدر الترند في السعودية بعد استهزائها من النبي وزوجته خديجة

الهدهد

السعودية تفشل في استضافة بطولة التنس للسيدات

الهدهد

ماذا قال نجل الداعية عوض القرني بعد أكثر من 2000 يوم على تغييبه في سجون السعودية؟

الهدهد

الإعلامية المصرية مي حلمي تغضب السعوديين بتصريح ساخر عن محمد صلاح (شاهد)

الهدهد

رسميًا ولأول مرة: إسرائيل في السعودية.. هل حان وقت التطبيع العلني؟ (صور)

الهدهد

مسؤول سعودي يُطالب بإعدام سلمان العودة بيده ثاني أغلى ساعة ألماس من روليكس! (شاهد)

الهدهد

نجل محمد بن سلمان الأصغر يرقص على الشيلات في حفل زفاف أمير.. فيديو أشعل الجدل هذه حقيقته!

فيديو

لحظة سقوط شابين من على سفح جبلي بجازان السعودية أثناء لعب مباراة كرة قدم (شاهد)

تقارير

6 سنوات على اعتقالات سبتمبر .. كيف علّق نشطاء على تغييب العلماء والدعاة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السعودية تنفذ إعدامات جديدة وتثير إدانات حقوقية: “قتل تعسفي غير قانوني”

الرذيلة تحت ستار المساج.. تفاصيل مثيرة لفضائح جنسية في الكويت “فيديو”

بالفيديو.. سعودي أراد دخول كهف في سلطنة عمان فكانت المفاجأة الصادمة

مقدمة برامج كورية تتعرض لاعتداء جنسي مروع أثناء بث مباشر على الهواء (فيديو)

رفض المساعدة الجزائرية والتونسية بعد الزلزال.. ما الذي خسره المغرب؟

سعودي يسرق 5000 دولار من الفنان الكويتي خالد العجيرب بطريقة ماكرة.. “التمر”!

نجل حفتر يحل مكان والده ويكشف عن أطماعه في حكم ليبيا.. هذا ما قاله من فرنسا!

رهف الحربي برفقة الوليد بن طلال في مكتبه الخاص.. ماذا يحدث بينهما؟ (شاهد)

جيرالد فورد طلب من الملك فيصل سرا ان يستمر بحظر النفط كي يسقط نيكسون ليستلم مكانه!‎

إعصار دانيال يدمر ليبيا .. ربع درنة اختفى تماما وتوقعات بسقوط 10 آلاف قتيل (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC