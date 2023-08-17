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نيمار يبرر انتقاله للهلال السعودي ويكشف عن السخرية من رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

نيمار سيحصل على راتب سنوي قدره 100 مليون يورو والعديد من المزايا الأخرى لتحقيق رفاهيته

كتب سالم حنفي
نيمار يبرر انتقاله للهلال السعودي ويكشف عن السخرية من رونالدو بعد انتقاله إلى النصر
نيمار
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وطن- أوضح البرازيلي نيمار ، لاعب نادي الهلال السعودي الجديد ، قراره الرحيل عن باريس سان جيرمان للتوقيع مع فريق الدوري السعودي للمحترفين في صفقة قد تتجاوز 80 مليون يورو .

وأبلغ الصحفي الرياضي الشهير إيراتي برات صحيفة “ماركا” أن نيمار وقع عقدًا لمدة موسمين لجمع ما مجموعه 200 مليون يورو في مفهوم الرياضة ، والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 350 مليونا إذا أضيف للمبلغ بعض الترويج الإعلاني.

متحمس للتحديات

ونقلت الصحفة عن “نيمار” البالغ من العمر 31 عما قوله في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي لكرة القدم بالرياض :”أنا متحمس جدًا للذهاب إلى دوري جديد. للحصول على تجربة جديدة و تحدٍ جديد”.

وأضاف: “أنا متحمس لصنع التاريخ في الهلال. أنا متحمس للتحديات. عندما تجد تحديًا كهذا ، فهذا أمر جيد لتقديرك لذاتك ، أنا هنا لمساعدة الدوري السعودي المحترف الدوري يتطور أكثر فأكثر “.

القدرة على التنافسية

وأشار اللاعب السابق من برشلونة وباريس سان جيرمان إلى القدرة التنافسية التي سيتم العثور عليها في المملكة العربية السعودية قائلاً: “إنهم يتغيرون كثيرًا ، لقد قاموا بالعديد من التعاقدات. سيكونون أكثر تنافسية ، وأكثر من ذلك مع هذه التعاقدات. أتمنى أن يمكن للنادي أن يخوض حملة رائعة ويحقق أهدافه. أعتقد أن التنافسية مهمة ، ولهذا السبب جئت إلى هنا “.

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دور رونالدو في تحفيز اللاعبين للانتقال للسعودية

وسلط نيمار الضوء على دور نجم عالمي مثل كريستيانو رونالدو ، الذي غادر مانشستر يونايتد للتوقيع مع نادي النصر قائلا: “كريستيانو رونالدو كان رائد كل هذا ، الجميع وصفه بالجنون ، هذا وذاك … واليوم هو يراه. الدوري السعودي ينمو أكثر فأكثر. وأنا هنا لمساعدة الدوري على النمو أكثر وأكثر “.

وتابع:”أنا سعيد بالعثور على لاعبين جيدين في الفرق الأخرى ، هذا مثير. عندما أواجه كريستيانو رونالدو ، بنزيمة ، فيرمينو ، ستكون الإثارة أكبر. لذلك أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا الدوري وأنا متأكد من مواجهتهم ستكون رائعة “.

ووفقًا لمصادر صحفية محليّة، فإن صفقة انتقال نيمار إلى الهلال بلغت 90 مليون يورو، يدفعها الهلال إلى باريس سان جيرمان، فيما سيحصل نيمار على راتب سنوي من الهلال قدره 100 مليون يورو.

وعلى غرار شروط الانتقال أعلاه، طالب نيمار (31 عاماً) إدارة الهلال بمزايا إضافية وافقت عليها الجهة السعودية.

نيمار
انتقال نيمار إلى الهلال السعودي

نيمار يفرض شروط الرفاهية على الهلال

وتشمل تلك المزايا توفير “طائرة خاصة” للاعب البرازيلي، ناهيك عن تأمين منزل ضخم جاهز بالكامل ويمتلك فيه طاقم يعمل لخدمته.

لم يكتف نيمار بما سبق، بل طالب حسب المصدر إدارة النادي بأن تُقدم له مكافأة 80 ألف يورو عن كل انتصار يحققه الفريق.

وفيما يتعلّق بالترويج لصورة السعودية عالمياً، طالب نيمار بمبلغ 500 ألف يورو نظير كل بوست أو ستوري لأي إعلان يخص المملكة.

المصدرتويتر، صحيفة ماركا، رصد وتحرير وطن

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