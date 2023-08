نيمار يبرر انتقاله للهلال السعودي ويكشف عن السخرية من رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

- Advertisement -

وطن- أوضح البرازيلي نيمار ، لاعب نادي الهلال السعودي الجديد ، قراره الرحيل عن باريس سان جيرمان للتوقيع مع فريق الدوري السعودي للمحترفين في صفقة قد تتجاوز 80 مليون يورو .

وأبلغ الصحفي الرياضي الشهير إيراتي برات صحيفة “ماركا” أن نيمار وقع عقدًا لمدة موسمين لجمع ما مجموعه 200 مليون يورو في مفهوم الرياضة ، والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 350 مليونا إذا أضيف للمبلغ بعض الترويج الإعلاني.

ونقلت الصحفة عن “نيمار” البالغ من العمر 31 عما قوله في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي لكرة القدم بالرياض :”أنا متحمس جدًا للذهاب إلى دوري جديد. للحصول على تجربة جديدة و تحدٍ جديد”.

وأضاف: “أنا متحمس لصنع التاريخ في الهلال. أنا متحمس للتحديات. عندما تجد تحديًا كهذا ، فهذا أمر جيد لتقديرك لذاتك ، أنا هنا لمساعدة الدوري السعودي المحترف الدوري يتطور أكثر فأكثر “.

"Neymar”: “Excited to write a new chapter of my story" 💙@neymarjr#Neymar_Hilali pic.twitter.com/Q8G1IyV3ML

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 16, 2023