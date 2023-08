منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار وافق على عرض الهلال بشروط خاصة جدا

- Advertisement -

وطن- انتقل اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، إلى نادي الهلال السعودي بشكل رسمي. وقد أعلن الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” بشكل حصري الصفقة بين الطرفين، مساء السبت. وهو ما أكدته صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم، الاثنين.

ووفقًا لمصادر صحفية محليّة، فإن صفقة انتقاله إلى الهلال بلغت 90 مليون يورو، يدفعها الهلال إلى باريس سان جيرمان، فيما سيحصل نيمار على راتب سنوي من الهلال قدره 100 مليون يورو.

وعلى غرار شروط الانتقال أعلاه، طالب نيمار (31 عاماً) إدارة الهلال بمزايا إضافية وافقت عليها الجهة السعودية، حسب ما ذكر موقع “فوت ميركاتو“.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.

Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023