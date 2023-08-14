منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار وافق على عرض الهلال بشروط خاصة جدا

وطن- انتقل اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، إلى نادي الهلال السعودي بشكل رسمي. وقد أعلن الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” بشكل حصري الصفقة بين الطرفين، مساء السبت. وهو ما أكدته صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم، الاثنين.
ووفقًا لمصادر صحفية محليّة، فإن صفقة انتقاله إلى الهلال بلغت 90 مليون يورو، يدفعها الهلال إلى باريس سان جيرمان، فيما سيحصل نيمار على راتب سنوي من الهلال قدره 100 مليون يورو.
وعلى غرار شروط الانتقال أعلاه، طالب نيمار (31 عاماً) إدارة الهلال بمزايا إضافية وافقت عليها الجهة السعودية، حسب ما ذكر موقع “فوت ميركاتو“.
EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal
Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.
Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023
نيمار يفرض شروط الرفاه على الهلال
وتشمل تلك المزايا توفير “طائرة خاصة” للاعب البرازيلي، ناهيك عن تأمين منزل ضخم جاهز بالكامل ويمتلك فيه طاقم يعمل لخدمته.
لم يكتف نيمار بما سبق، بل طالب حسب المصدر إدارة النادي بأن تُقدم له مكافأة 80 ألف يورو عن كل انتصار يحققه الفريق.
وفيما يتعلّق بالترويج لصورة السعودية عالمياً، طالب نيمار بمبلغ 500 ألف يورو نظير كل بوست أو ستوري لأي إعلان يخص المملكة.
🚨🇸🇦 Some of the perks Neymar will experience because of his move to Saudi Arabia:
🛩️ A private plane at his disposal
🏠 A huge house with staff
💰€80,000 bonus for every Al-Hilal win
📱 €500,000 for every social media post that promotes Saudi Arabia
✍️ @FootMercato pic.twitter.com/UjeTeamU6j
— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 14, 2023