الإثنين, أغسطس 14, 2023
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رياضة

منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار وافق على عرض الهلال بشروط خاصة جدا

انتقال اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، صاحب الـ 31 عاماً تمّ بشكل رسمي بعد تأكيد صحف سعودية وأوروبية لتلك الصفقة مع الهلال

كتب باسل سيد
منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار وافق على عرض الهلال بشروط خاصة جدا
اللاعب البرازيلي نيمار جونيور
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وطن- انتقل اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، إلى نادي الهلال السعودي بشكل رسمي. وقد أعلن الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” بشكل حصري الصفقة بين الطرفين، مساء السبت. وهو ما أكدته صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم، الاثنين.

ووفقًا لمصادر صحفية محليّة، فإن صفقة انتقاله إلى الهلال بلغت 90 مليون يورو، يدفعها الهلال إلى باريس سان جيرمان، فيما سيحصل نيمار على راتب سنوي من الهلال قدره 100 مليون يورو.

وعلى غرار شروط الانتقال أعلاه، طالب نيمار (31 عاماً) إدارة الهلال بمزايا إضافية وافقت عليها الجهة السعودية، حسب ما ذكر موقع “فوت ميركاتو“.

اللاعب البرازيلي نيمار جونيور
اللاعب البرازيلي نيمار جونيور

نيمار يفرض شروط الرفاه على الهلال

وتشمل تلك المزايا توفير “طائرة خاصة” للاعب البرازيلي، ناهيك عن تأمين منزل ضخم جاهز بالكامل ويمتلك فيه طاقم يعمل لخدمته.

لم يكتف نيمار بما سبق، بل طالب حسب المصدر إدارة النادي بأن تُقدم له مكافأة 80 ألف يورو عن كل انتصار يحققه الفريق.

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وفيما يتعلّق بالترويج لصورة السعودية عالمياً، طالب نيمار بمبلغ 500 ألف يورو نظير كل بوست أو ستوري لأي إعلان يخص المملكة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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