بعد صفقة نيمار.. الهلال السعودي يقترب من التوقيع مع المغربي ياسين بونو

وطن- أفادت العديد من التقارير الصحفية، بأن نادي الهلال السعودي يتقرب من التوقيع مع الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي إشبيلية الإسباني، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد إتمام صفقته مع البرازيلي نيمار جونيور.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” الهلال يقترب من صفقة ياسين بونو مع إشبيلية، محادثات تناقش التفاصيل النهائية”.

وتابع الإيطالي رومانو، ” رسوم الهلال للتعاقد مع الحارس بونو. تتراوح من 18-19 مليون يورو”.

كما وختم تغريدته، ” غادر بايرن ميونخ المفاوضات اليوم، لأنهم يعتقدون بأن عرض الهلال السعودي أعلى بكثير.. التفاؤل بتحقيق ذلك قريباً”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023