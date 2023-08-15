الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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رياضة

بعد صفقة نيمار.. الهلال السعودي يقترب من التوقيع مع المغربي ياسين بونو

الهلال السعودي سيوقع مع الحارس المغربي بونو بصفقة تتراوح قيمتها من 18-19 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
الحارس المغربي ياسين بونو
الهلال السعودي سيوقع مع الحارس المغربي ياسين بونو هذا الصيف
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وطن- أفادت العديد من التقارير الصحفية، بأن نادي الهلال السعودي يتقرب من التوقيع مع الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي إشبيلية الإسباني، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد إتمام صفقته مع البرازيلي نيمار جونيور.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” الهلال يقترب من صفقة ياسين بونو مع إشبيلية، محادثات تناقش التفاصيل النهائية”.

توقيع الهلال السعودي مع ياسين بونو

وتابع الإيطالي رومانو، ” رسوم الهلال للتعاقد مع الحارس بونو. تتراوح من 18-19 مليون يورو”.

كما وختم تغريدته، ” غادر بايرن ميونخ المفاوضات اليوم، لأنهم يعتقدون بأن عرض الهلال السعودي أعلى بكثير.. التفاؤل بتحقيق ذلك قريباً”.

فيما لم تكشف المصادر الصحفية عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه الحارس المغربي الدولي. ياسين بونو مع نادي الهلال السعودي، في حال إتمام تلك الصفقة بشكل نهائي، وانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الأيام القادمة.

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وجاء صفقة قرب توقيع نادي الهلال السعودي. (الزعيم الآسيوي)، في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، بعد إعلانه، الثلاثاء، التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور بصفقة قياسية بلغت نحو 300 مليون يورو مع إضافات ومكافآت لمدة موسمين كاملين.

ياسين بونو واهتمام الأندية الأوروبية

وكان المغربي ياسين بونو محور اهتمام العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز هذا الصيف، لعل أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، إلا أن نادي إشبيلية كان يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب ب20 مليون يورو.

وحقق فريق الهلال السعودي الفوز على منافسه أبها، الاثنين. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم.

الحارس ياسين بونو
انتقال الحارس بونو إلى الهلال السعودي

كما وسيلتقي الهلال السعودي مطلع الأسبوع القادم. أمام منافسه الفيحاء، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب (الملك فهد).

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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