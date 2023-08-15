بعد صفقة نيمار.. الهلال السعودي يقترب من التوقيع مع المغربي ياسين بونو

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وطن- أفادت العديد من التقارير الصحفية، بأن نادي الهلال السعودي يتقرب من التوقيع مع الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي إشبيلية الإسباني، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد إتمام صفقته مع البرازيلي نيمار جونيور.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” الهلال يقترب من صفقة ياسين بونو مع إشبيلية، محادثات تناقش التفاصيل النهائية”.

توقيع الهلال السعودي مع ياسين بونو

وتابع الإيطالي رومانو، ” رسوم الهلال للتعاقد مع الحارس بونو. تتراوح من 18-19 مليون يورو”.

كما وختم تغريدته، ” غادر بايرن ميونخ المفاوضات اليوم، لأنهم يعتقدون بأن عرض الهلال السعودي أعلى بكثير.. التفاؤل بتحقيق ذلك قريباً”.

Al Hilal are closing in on Yassine Bono deal with Sevilla. Talks discussing final details — fee close to €18/19m 🇸🇦🇲🇦 Bayern have left negotiations today as they believe Al Hilal’s bid is way higher. Optimism to make it happen soon. pic.twitter.com/TkhwWZnAOR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

فيما لم تكشف المصادر الصحفية عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه الحارس المغربي الدولي. ياسين بونو مع نادي الهلال السعودي، في حال إتمام تلك الصفقة بشكل نهائي، وانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الأيام القادمة.

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وجاء صفقة قرب توقيع نادي الهلال السعودي. (الزعيم الآسيوي)، في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، بعد إعلانه، الثلاثاء، التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور بصفقة قياسية بلغت نحو 300 مليون يورو مع إضافات ومكافآت لمدة موسمين كاملين.

Here to shine ✨ “Neymar” in the famous BLUE and WHITE 🔵⚪️#Neymar_Hilali 🤩💙 pic.twitter.com/xfWQHPsgTF — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023

ياسين بونو واهتمام الأندية الأوروبية

وكان المغربي ياسين بونو محور اهتمام العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز هذا الصيف، لعل أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، إلا أن نادي إشبيلية كان يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب ب20 مليون يورو.

وحقق فريق الهلال السعودي الفوز على منافسه أبها، الاثنين. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم.

كما وسيلتقي الهلال السعودي مطلع الأسبوع القادم. أمام منافسه الفيحاء، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب (الملك فهد).