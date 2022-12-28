تطور جديد يطرأ على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن تغير مفاجئ طرأ على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، في ظل الأنباء التي تتحدث عن قرب حسم الصفقة المدوية على صعيد الدوري السعودي روشن في الميركاتو القادم.

وكشف موقع (كوورة) الرياضي، الثلاثاء، بأن تطور جديد طرأ على صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، نقلاً عن مصدر مسؤول في النادي السعودي.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وقال المصدر المسؤول في نادي النصر السعودي لموقع (كوورة)، ” كان من المفترض أن يجتمع رونالدو، الاثنين، مع ممثلين في النادي داخل العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن الاجتماع لم يتم بعد”.

فيما لم يكشف المصدر المسؤول، عن سبب إلغاء اجتماع النصر السعودي مع رونالدو، الذي سيكون حاسماً لإتمام تلك الصفقة بشكل رسمي، في ظل احتمالية اللاعب بالتراجع عن تلك الخطوة.

وكانت تقارير صحفية صحفية، قد تحدثت عن تفضيل صاروخ ماديرا رونالدو، البقاء في قارة أوروبا مع نهاية مشواره الكروي.

تفاصيل صفقة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

من جهتها، كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن اتفاق نادي النصر السعودي مع رونالدو، على الشروط العامة للصفقة. فيما يتبقى الموافقة من اللاعب والتوقيع على الأوراق الرسمية للانتقال.

حتى هذه اللحظة ينتظر كرستيانو رونالدو عرضاً اوروبياً مغرياً، قبل اعطاء الموافقة للانتقال للنصر السعودي، لاتزال اولوية ورغبة اللاعب الاستمرار في اوروبا pic.twitter.com/OjJuCFNtZM — محمد الكعبي (@Qatari) December 24, 2022

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كما وأشارت الصحيفة الإسبانية، بأن عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي سيكون لموسمين ونصف بمبلغ يقدر 200 ألف يورو، على أن يعين بعدها سفيراً للملف المشترك لاستضافة كأس العالم 2023 لدولة السعودية بالتعاون مع مصر واليونان.

صفقة رونالدو لم تحسم بعد

وفي ذات السياق، قال المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، البرتغالي مارسيلو سالازار، بشأن صفقة التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو، في تصريح صحفي مع إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية، ” لا يسمح لي بقول نعم أو لا عن إتمام صفقة رونالدو. دعنا نرى كيف تسير الأمور؟!”.

كما وتابع البرتغالي سالازار، ” بالتأكيد المفاوضات ضخمة، لا يقتصر فقط على النادي، ولكن من أجل البلد وكرة القدم العالمية. كما ويجب أن تجريها السلطات الأعلى في الدولة”.

صحيفة ماركا تتحدث عن قرب إتمام صفقة انتقال كرستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي pic.twitter.com/WUk66ktZsZ — Yalla Shoot (@YallaShootApps) December 22, 2022

واستكمل المدير الرياضي للنصر السعودي، ” رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كما أنه دائماً ما كان نموذجاً بالنسبة لي كلاعب رياضي. بسبب رغبته دائماً في الفوز”.

وختم البرتغالي سالازار حديثه، ” بصفتي برتغالي، كنت دائماً أدعمه، وبذلك سيتم الكشف عن مستقبله في الوقت المناسب”.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد فسخ عقده الشهر الماضي، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. بعد وصول اللاعب إلى طريق مسدود مع النادي.