الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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رياضة

تطور جديد يطرأ على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

صفقة رونالدو مع النصر السعودي لم تحسم بعد بشكل رسمي

كتب فارس أبو شيحة
صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي watanserb.com
انتقال رونالدو إلى النصر السعودي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن تغير مفاجئ طرأ على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، في ظل الأنباء التي تتحدث عن قرب حسم الصفقة المدوية على صعيد الدوري السعودي روشن في الميركاتو القادم.

وكشف موقع (كوورة) الرياضي، الثلاثاء، بأن تطور جديد طرأ على صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، نقلاً عن مصدر مسؤول في النادي السعودي.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وقال المصدر المسؤول في نادي النصر السعودي لموقع (كوورة)، ” كان من المفترض أن يجتمع رونالدو، الاثنين، مع ممثلين في النادي داخل العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن الاجتماع لم يتم بعد”.

فيما لم يكشف المصدر المسؤول، عن سبب إلغاء اجتماع النصر السعودي مع رونالدو، الذي سيكون حاسماً لإتمام تلك الصفقة بشكل رسمي، في ظل احتمالية اللاعب بالتراجع عن تلك الخطوة.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي
انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وكانت تقارير صحفية صحفية، قد تحدثت عن تفضيل صاروخ ماديرا رونالدو، البقاء في قارة أوروبا مع نهاية مشواره الكروي.

تفاصيل صفقة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

من جهتها، كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن اتفاق نادي النصر السعودي مع رونالدو، على الشروط العامة للصفقة. فيما يتبقى الموافقة من اللاعب والتوقيع على الأوراق الرسمية للانتقال.

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كما وأشارت الصحيفة الإسبانية، بأن عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي سيكون لموسمين ونصف بمبلغ يقدر 200 ألف يورو، على أن يعين بعدها سفيراً للملف المشترك لاستضافة كأس العالم 2023 لدولة السعودية بالتعاون مع مصر واليونان.

صفقة رونالدو لم تحسم بعد

وفي ذات السياق، قال المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، البرتغالي مارسيلو سالازار، بشأن صفقة التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو، في تصريح صحفي مع إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية، ” لا يسمح لي بقول نعم أو لا عن إتمام صفقة رونالدو. دعنا نرى كيف تسير الأمور؟!”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو والنصر السعودي

كما وتابع البرتغالي سالازار، ” بالتأكيد المفاوضات ضخمة، لا يقتصر فقط على النادي، ولكن من أجل البلد وكرة القدم العالمية. كما ويجب أن تجريها السلطات الأعلى في الدولة”.

واستكمل المدير الرياضي للنصر السعودي، ” رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كما أنه دائماً ما كان نموذجاً بالنسبة لي كلاعب رياضي. بسبب رغبته دائماً في الفوز”.

وختم البرتغالي سالازار حديثه، ” بصفتي برتغالي، كنت دائماً أدعمه، وبذلك سيتم الكشف عن مستقبله في الوقت المناسب”.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد فسخ عقده الشهر الماضي، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. بعد وصول اللاعب إلى طريق مسدود مع النادي.

المصدروطن + كوورة + مونت كارلو + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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