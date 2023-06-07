الأربعاء, يونيو 7, 2023
الرئيسيةحياتناهارفارد تحدّد الأطعمة التي يجب أن تتوفّر في مطبخك تحت أي ظرف...
حياتنا

هارفارد تحدّد الأطعمة التي يجب أن تتوفّر في مطبخك تحت أي ظرف من الظروف

"تعتبر هذه الأطعمة مصدرًا ممتازة لخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول".

كتب معالي بن عمر
أطعمة يجب أن تتوفر في مطبخك بحسب جامعة هارفارد
أطعمة يجب أن تتوفر في مطبخك
- Advertisement -

وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أهمية توفير بعض من أنواع الأطعمة الصحية في المطبخ، مشيرة إلى أن هذه العناصر الغذائية ضرورية للصحة العامة للإنسان، كما تؤدي منافعها دورًا مهما في خفص نسبة السكر في الدم والوقاية من الأمراض المزمنة.

وإذا كنت تتساءل عن الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها يوميًا، فإن جامعة هارفارد حدّدت ذلك، ولفتت إلى أهمية البقوليات في حياتنا اليومية. وأوصت بضرورة توفير كميّات منها جيّدة في المطبخ، مثل: العدس والفول والحمص.

البقوليات مغذية بشكل لا يصدق، وغنية بالبروتين والألياف،
أهمية البقوليات في حياتنا اليومية.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة مونيك تيلو والباحث رانو بولاك في مقال أن البقوليات مغذية بشكل لا يصدق، وغنية بالبروتين والألياف، وتقلل الدهون ونسبة السكر في الدم.

وأضافوا: أن “اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسمنة أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية“.

وخلص الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد أن أجروا دراسة أولى تضمنت مشاركة أكثر من 100 شخص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. وكانوا يتناولون لمدة ثلاثة أشهر كوبًا من البقوليات كل يوم. وأظهرت هذه الدراسة أن في هذا النوع من مرض السكري، تمكن المرضى من تقليل ضغط الدم بشكل كبير، ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وسمك الخصر ووزن الجسم.

ووفق ما ترجمته “وطن“، نظر بحث ثانٍ في مدى تأثير تناول كوب من البقوليات يوميًا لمدة عشرة أسابيع على 550 شخصًا يعانون من مشاكل طبية مختلفة. وسجل الخبراء انخفاضًا متوسطه 2.25 نقطة في ضغط الدم.

- Advertisement -

من جانبهم، يشير علماء من جامعة هارفارد أيضًا إلى دراسة ثالثة شملت 250 شخصًا، تناولوا البقوليات يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع. ولقد كان التأثير إيجابي للغاية، إذ انخفضت مستويات الكوليسترول الضار LDL بمقدار 8 نقاط في المتوسط.

الفوائد الصحية للبقوليات

تعتبر البقوليات مصدرًا غنيًا بالألياف اللزجة القابلة للذوبان، والتي تبطئ الامتصاص في الأمعاء الدقيقة وترتبط ببعض الجزيئات المرتبطة بالكوليسترول. كما أن نسبة السكر فيها منخفضة جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر البقوليات مصدرًا ممتازة لخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول. وبما أنها غنية بالبروتينات من أصل نباتي، لذا فإن استهلاكها مهم جدًا، خاصة بالنسبة للأشخاص النباتيين. ونظرًا لاحتوائها على قد كبير من فيتامينات ب، فإن استهلاكها يحافظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة.

أخيرًا، يوصي الخبراء بتناول حصتين إلى أربع حصص من البقوليات في الأسبوع. ولحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة منها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة.

تعتبر البقوليات مصدرًا غنيًا بالألياف اللزجة القابلة للذوبان
الفوائد الصحية للبقوليات
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم الدباغ تروج للحم الخنزير بعد أن سألت الله الجنة! (فيديو)

أيهما أفضل..النوم على وسادة أم من دونها؟

تفاصيل مثيرة في مفاوضات قطر للاستحواذ على فودافون مصر.. وخسارة مثيرة للقاهرة

ما هي جنسية الطفل المولود على متن الطائرة؟

مريم حسين تتعمد الوقوف بوضعية تكشف صدرها كاملاً والجمهور يكشفها! (شاهد)

براتب مغري.. الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي كانتي هذا الصيف

طلب غير معقول.. أمين الفتوى بمصر يثير السخرية بفتواه لسيدة ترغب في الحج! (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي مهووسة بشكل شفتيها بعد عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت (فيديو)

علاء مبارك “يقلب الدنيا” بتغريدة عن الجندي المصري محمد صلاح .. ماذا قال!؟!

يُحاسب على حادثة وقعت وهو في عمر عامين.. تدهور صحة هانيبال القذافي في سجن لبناني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC