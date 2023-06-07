هارفارد تحدّد الأطعمة التي يجب أن تتوفّر في مطبخك تحت أي ظرف من الظروف

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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أهمية توفير بعض من أنواع الأطعمة الصحية في المطبخ، مشيرة إلى أن هذه العناصر الغذائية ضرورية للصحة العامة للإنسان، كما تؤدي منافعها دورًا مهما في خفص نسبة السكر في الدم والوقاية من الأمراض المزمنة.

وإذا كنت تتساءل عن الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها يوميًا، فإن جامعة هارفارد حدّدت ذلك، ولفتت إلى أهمية البقوليات في حياتنا اليومية. وأوصت بضرورة توفير كميّات منها جيّدة في المطبخ، مثل: العدس والفول والحمص.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة مونيك تيلو والباحث رانو بولاك في مقال أن البقوليات مغذية بشكل لا يصدق، وغنية بالبروتين والألياف، وتقلل الدهون ونسبة السكر في الدم.

وأضافوا: أن “اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسمنة أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية“.

وخلص الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد أن أجروا دراسة أولى تضمنت مشاركة أكثر من 100 شخص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. وكانوا يتناولون لمدة ثلاثة أشهر كوبًا من البقوليات كل يوم. وأظهرت هذه الدراسة أن في هذا النوع من مرض السكري، تمكن المرضى من تقليل ضغط الدم بشكل كبير، ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وسمك الخصر ووزن الجسم.

ووفق ما ترجمته “وطن“، نظر بحث ثانٍ في مدى تأثير تناول كوب من البقوليات يوميًا لمدة عشرة أسابيع على 550 شخصًا يعانون من مشاكل طبية مختلفة. وسجل الخبراء انخفاضًا متوسطه 2.25 نقطة في ضغط الدم.

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من جانبهم، يشير علماء من جامعة هارفارد أيضًا إلى دراسة ثالثة شملت 250 شخصًا، تناولوا البقوليات يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع. ولقد كان التأثير إيجابي للغاية، إذ انخفضت مستويات الكوليسترول الضار LDL بمقدار 8 نقاط في المتوسط.

الفوائد الصحية للبقوليات

تعتبر البقوليات مصدرًا غنيًا بالألياف اللزجة القابلة للذوبان، والتي تبطئ الامتصاص في الأمعاء الدقيقة وترتبط ببعض الجزيئات المرتبطة بالكوليسترول. كما أن نسبة السكر فيها منخفضة جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر البقوليات مصدرًا ممتازة لخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول. وبما أنها غنية بالبروتينات من أصل نباتي، لذا فإن استهلاكها مهم جدًا، خاصة بالنسبة للأشخاص النباتيين. ونظرًا لاحتوائها على قد كبير من فيتامينات ب، فإن استهلاكها يحافظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة.

أخيرًا، يوصي الخبراء بتناول حصتين إلى أربع حصص من البقوليات في الأسبوع. ولحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة منها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة.