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جورجينا ورقص ابن رونالدو مع شقيقاته.. انفجرت في الضحك (فيديو)

ظهر ماتيو رونالدو في فيديو وهو يرتدي قميص برشلونة ويرقص فوق أريكة إلى جانب أختيه

كتب خالد الأحمد
رقص ابن رونالدو مع شقيقاته watanserb.com
رقص ابن رونالدو مع شقيقاته
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي قميصًا وسروالًا قصيرًا عليه شعارات نادي برشلونة، وكان يغني رفقة أختيه.

ابن رونالدو يغني

وظهر ماتيو رونالدو في فيديو نشرته جورجينا رودريغيز صديقة نجم نادي النصر السعودي حاليا، على حسابها في انستغرام وهو يرقص فوق أريكة إلى جانب شقيقتيه إيفا ماريا ، التوأم ، وألانا مارتينا.

ويسمع الأطفال وهو يغنون “Peaches” ، من فيلم Super Mario Bros.

 

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وحصد الفيديو أكثر من 49 مليون متابع. ولفت زي ماتيو الانتباه إلى التنافس القوي بين برشلونة وريال مدريد. وحاز هذا المقطع تفاعلا كبيرا في إسبانيا.

كما احتفت الصحافة الإسبانية بالفيديو، وذكر موقع “موندو ديبورتيفو” أن الفيديو يثير الجدل، مشير إلى أن ماتيو يهتم كثيرا بكرة القدم، ويظهر دائمًا بزي مختلف عما يرتديه والده.

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رقص ابن رونالدو مع شقيقاته
رقص ابن رونالدو مع شقيقاته

رونالدو وميسي

وبحسب الموقع ذاته يعد كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد ، حيث كان هداف النادي برصيد 450 هدفًا في 438 مباراة.

لكن إنجازاته كلاعب في ريال مدريد لا يبدو أنها أثارت إعجاب ابنه الأصغر ماتيو، الذي فاجأه بارتدائه طقم نادي برشلونة في الفيديو الذي شاركته جورجينا رودريغيز على إنستغرام.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن كريستيانو جونيور ، الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو ، لم يخف أبدًا إعجابه وولعه بميسي أحد أعظم الأسماء في تاريخ برشلونة والخصم المباشر لوالده أيام ريال مدريد.

ولعب كريستيانو رونالدو 438 مباراة مع ريال مدريد وأحرز 451 هدفًا بالإضافة إلى 131 تمريرة حاسمة.

فاز بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا ، وكان بطل الدوري الأسباني مرتين وثلاث مرات في كأس العالم للأندية بين عامي 2009 و 2018 – بالإضافة إلى سلسلة أخرى من الألقاب. يدافع حاليا عن النصر من السعودية.

وأبناء رونالدو الخمسة، هم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وآلانا مارتينا وبيلا.

رونالدو منذ انتقاله إلى النصر السعودي خسر بطولتي كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما اقترب من خسارة دوري روشن للمحترفين، لصالح الاتحاد المتصدر بفارق 5 نقاط.

وانضم رونالدو للنصر بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبيل كأس العالم في قطر، وانضم للنادي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.

المصدرانستقرام، موقع موندو ديبورتيفو، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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