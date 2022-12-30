كريستيانو رونالدو.. هكذا عبر “الدون” عن سعادته بالانضمام لنادي النصر السعودي!

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وطن– مع الإعلان رسميا عن توقيعه عقدا مع نادي النصر السعودي ، أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا ، اللاعب الأعلى أجراً في العالم بصفقته البالغة 200 مليون دولار لمدة عامين ونصف.

وأكد “رونالدو” الذي يمكنه مضاعفة أرباحه من خلال حقوق الصور والإعلانات ، إن الرؤية التي أظهرها له النصر “ملهمة للغاية”، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال: “أنا سعيد بتجربة جديدة في دوري مختلف وبلد مختلف، الرؤية التي يمتلكها النصر ملهمة للغاية “.

وتابع:”أنا متحمس جدًا للانضمام إلى زملائي في الفريق ومساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاح.”

وبحسب “ماركا” من المتوقع أن يلعب رونالدو دورًا كبيرًا في محاولة السعودية لاستضافة كأس العالم 2030 .

أين سيلعب “رونالدو” لاحقا؟

الآن بعد أن انتهت مسيرة رونالدو المهنية في دوري الدرجة الأولى للرياضة بشكل أساسي ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة المكان الذي سينتهي به في غضون عامين.

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ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإنه يمكن أن يعيش”الدون” السنوات الخمس المقبلة ويتقاضى أطنانًا من المال في الشرق الأوسط أو آسيا، لكن المنافسة لن تفي به.

وأشارت إلى أنه إذا انضم إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ، فسيكون رونالدو أقرب إلى عالم الأعمال ، حيث من المحتمل أن يذهب إليه بعد التقاعد.

واختتم الصحيفة، انه مهما حدث ، من الآمن أن نقول إن رونالدو – الحائز على خمس جوائز الكرة الذهبية وخمس ألقاب في دوري أبطال أوروبا UEFA – لم يتبق له شيء لإثبات أنه أحد أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

نادي النصر السعودي يعلن ضم “رونالدو” لصفوفه

وكان نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قد أعلن مساء، الجمعة، ضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى 2025.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: “وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025″ مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي”.

وتابع: “تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ترجيحات عقد طويل

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد رجحت منذ أيام، إنضمام رونالدو إلى نادي النصر السعودي لمدة 7 سنوات، ليلعب في صفوف الفريق لمدة موسمين على أن يصبح لاحقا سفيرا لملف استضافة المملكة ومصر واليونان لكأس العالم 2030.

يُعد النصر من أكثر الأندية نجاحًا في السعودية، إذ تُوج بلقب دوري الدرجة الأولى في البلاد 9 مرات، وكان آخر انتصار له في عام 2019.

أهداف رونالدو

أحرز كريستيانو رونالدو خلال سنوات مسيرته 835 هدفًا خلال 1173 مباراة على مختلف الأصعدة، سواءً على الصعيد الدولي أو مع فرقه المختلفة.

يشار إلى ان توقيع “رونالدو” مع نادي النصر السعودي جاء بعد فسخ نادي مانشيستر يونايتد عقده مع رونالدو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد مقابلته المثيرة للجدل مع المذيع البريطاني بيرس مورغان والتي وجه فيها انتقادات حادة للنادي، ليصبح حرًا في الانتقال إلى حيث يريد.