اتهمت بوجودها مع أشرف حكيمي في ملهى ليلي.. هكذا ردت جونا سانز زوجة داني ألفيس (شاهد)

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وطن- نفت العارضة الإيطالية جوانا سانز، زوجة اللعاب البرازيلي داني ألفيس المسجون بتهمة الاغتصاب، أنها كانت برفقة لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي في أحد الملاهي الليلة، كما ادعت الصحفية أليكسيا ريفاس.

وفي مقطع فيديو نشره موقع “أوروبا برس” أنكرت “سانز” لمعلومات التي قدمتها الصحفية أليكسيا ريفاس، حول تواجدها في ملهى ليلي برفقة أشرف حكيمي المتهم بالاعتداء الجنسي مثل زوجها داني ألفيس.

جوانا سانز غاضبة

وعبرت “سانز” عن انزعاجها مما أشاعته النادلة قائلة:”لكن لماذا تخترع أشياء ، أنا لا أفهم ، ما هي الحاجة إلى اختلاق هذا، لقد قلتها بالفعل، إلى جانب ذلك.”

وكانت الصحفية الإسبانية أليكسيا ريفاس قد زعمت أنها التقت يوم السبت الماضي بلاعب كرة القدم أشرف حكيمي، الزوج السابق لهبة عبوك، في وقت متأخر في ليلاً ، في ملهى ليلي في مدريد.

أشرف حكيمي في ملهى ليلي مشهور في مدريد

كما أوضحت، أن لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان المتهم باعتداء جنسي محتمل ، استمتع بقضاء ليلة في الخارج مع أصدقائه المقربين والعديد من الفتيات في ملهى ليلي مشهور في مدريد، قائلة: “عندما وصلنا رأينا شخصًا متخفيًا، لكن عندما خلع ملابسه ، رأينا أنه كان أشرف … كان في أحد الأكشاك العلوية في هذا الملهى الليلي. لقد كان مع أصدقائه المقربين وكان يقضي وقتًا ممتعًا للغاية “.

جوانا سانز متواجد متواجدة في الملهى الليلي

وقالت إن أشرف حكيمي وأصدقاؤه كانوا يتمتعون بأمن خاص ولا يمكن لأي شخص الاقتراب من غرفتهم الخاصة دون إذن لافتة إلى أنه “في وقت ما في الليل ، تذهب الفتيات إلى تلك الغرفة الخاصة. ست أو سبع فتيات”، زاعمة أنه في وقت اتصل بها أحد أصدقائها وأخبرها بأن جوانا سانز متواجدة معهم.

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طلاق هبة عبوك من أشرف حكيمي

ويشار إلى أنّ هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي، قررت الطلاق من نجم باريس سان جيرمان بعد زواج استمر عدة سنوات، في ظل اتهامه بالاعتداء “الجنسي” على شابة فرنسية.

ووقعت حادثة الاغتصاب يوم 25 فبراير الماضي، عندما ذهبت الفتاة لمنزله في الوقت الذي كانت فيه “عبوك” وأبناؤها يقضون أجازة في دبي.

وتعرّضت زوجة أشرف حكيمي لمفاجأة كبرى، عندما طالبت بنصف ثروة أشرف حكيمي، بأنه قد نقل ملكية جميع أملاكه وأمواله باسم والدته.

وطالبت هبة عبوك، في دعوتها القضائية ضده، بتعويض قدره 10 مليون يورو، في حين أفادت وسائل إعلامية عديدة بأنه قدم لها عرضاً بمبلغ 2 مليون يورو فقط، وهو ما ترفضه بشكل نهائي، ما دفعها لاتهامه بالتهرب الضريبي والاحتيال.