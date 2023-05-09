حاول التخفي.. حكيمي يقضي ليلة مثيرة مع فتيات ليل وفضيحة جديدة

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وطن- كشفت صحيفة “ماركا marca” الإسبانية عن فضيحة جديدة للنجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمتهم أساسا في قضية اغتصاب تسببت بفضيحة كبيرة له فضلا عن انفصال زوجته هبة عبوك عنه.

وشوهد “حكيمي” بحسب الصحيفة الإسبانية رفقة عدد من فتيات الليل في ملهى ليلي، واصطحبهم بعدها إلى غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه بمدريد.

فضيحة جديدة لـ أشرف حكيمي

ولفت تقرير “ماركا” إلى أن أشرف حكيمي عاد خلال الأيام الماضية للعاصمة مدريد، لقضاء عدة أيام رفقة أصدقائه في حي خيتافي، حيث نشأ هناك وعاش طفولته.

وبالإضافة إلى رؤية عائلته واللقاء بأصدقائه وأحبائه القدامى، فقد خرج الشاب البالغ من العمر 24 عامًا ليلًا للاستمتاع بالحياة الليلية في مدريد.

جدير بالذكر أن حكيمي نشأ في “حي خيتافي” بمدريد ويتذكر طفولته ومراهقته بعاطفة كبيرة.

وتم الكشف عن هذه المعلومات من قبل “Alexia Rivas”، إحدى العاملات في الملهى الليلي حيث كان يتواجد حكيمي.

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وأوضحت الصحيفة أن أشرف حكيمي شوهد في أحد الملاهي الليلية في العاصمة الإسبانية، وظهر طليق هبة عبوك رفقة عدد من الفتيات مع أصدقائه.

ويشار إلى أنه منذ 27 فبراير الماضي، تورط لاعب كرة القدم أشرف حكيمي في أزمة كبيرة وجدل بعد اتهامه بارتكاب جريمة اغتصاب بحق فتاة فرنسية.

ولطالما دافع اللاعب المغربي عن نفسه بأنه بريء وأن العدالة ستظهر ذلك، لكن بينما يتم حل الأمر، قرر تصفية ذهنه وقضاء بضعة أيام في العاصمة الإسبانية.

ولخشيته من كاميرات الهواتف والجمهور، حاول “حكيمي” الاختباء بأزياء لا تكشف عن هويته، إلا أنه تم رصده من قبل أحد العاملات في الملهى الليلي الذي كان يتواجد فيه.

وقالت “أليكسيا” العاملة بالملهى الليلي بحسب ما نقلت عنها “ماركا”، إن أشرف حكيمي غادر نحو الفندق الذي يقيم فيه بمدريد رفقة عدد من الفتيات.

حكيمي رفقة فتيات ليل وعاملة بالملهى تكشف التفاصيل

وأكدت أن النجم المغربي “لم يبدو عليه أي تأثر أو خوف من تكرار ما حدث معه في قضية اتهامه بالاغتصاب.”

وتابعت: “عندما وصلنا وجدنا أن شخصا جاء متخفيا وكان يعاني من زيادة الوزن. ثم خلع ملابسه وكان أشرف”.

وذكرت العاملة أيضا في وصف دقيق للمشهد:”كان أشرف حكيمي في أحد الأدوار العلوية في الملهى مع ثلاثة من أصدقائه. لقد حظيوا بوقت رائع وكان لديهم حراسة خاصة طيلة الوقت.”

وقالت إنها “رأت حوالي ست أو سبع فتيات يدخلن إلى مكان تواجد حكيمي وأصدقائه، وكن يقضين وقتًا رائعًا.. لم أر أشرف قلقًا، لقد رأيته سعيدًا” حسب وصفها.

طلاق هبة عبوك من أشرف حكيمي

ويشار إلى أن هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي، قررت الطلاق من نجم باريس سان جيرمان بعد زواج استمر عدة سنوات، في ظل اتهامه بالاعتداء “الجنسي” على شابة فرنسية.

ووقعت حادثة الاغتصاب يوم، 25 فبراير الماضي، عندما ذهبت الفتاة لمنزله في الوقت الذي كانت فيه “عبوك” وأبنائها مسافرون لإسبانيا.

وتعرضت زوجة أشرف حكيمي لمفاجأة كبرى، عندما طالبت بنصف ثروة أشرف حكيمي، بأنه قد نقل ملكية جميع أملاكه وأمواله باسم والدته.

وطالبت هبة عبوك، في دعوتها القضائية ضده، بتعويض قدره 10 مليون يورو.

بينما قدم لها هو عرضا بمبلغ 2 مليون يورو فقط، وهو ما ترفضه بشكل نهائي.

أحدث ظهور لـ هبة عبوك

وفي أحدث ظهور لها وفي محاولةٍ منها للظهور بأنها غير مكترثة بالانفصال عن لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، واصلت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل إثارةَ الجدل بنشر مجموعة من الصور الجريئة برفقة ابنيها أمين ونعيم.

ووفقاً لما نشرته هبة عبوك عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام، فقد ظهرت الشريكة السابقة لأشرف حكيمي مع ابنها الأكبر أمين، وهما يستمتعان بالأجواء على الشاطئ، وتقوم بتقبيله في فمه.

إلا أنّ هبة عبوك لم تكتفِ بنشر هذه الصور العائلية التي تجمعها بابنها أمين؛ بل قامت بمشاركة متابعيها بصورة ثالثة لها برفقة ابنها الأصغر نعيم، مع وضع علامة “قلب” على وجهه لتغطية ملامحه.

وظهرت هبة عبوك في الصورة مرتديةً بيكيني أحمر بقطعتين كشف عن صدرها بشكل كبير، بالإضافة لكشفه المنطقة الحساسة من الجزء السفلي من جسدها.

وكانت هبة عبوك قد أثارت جدلاً كبيراً قبل أيام بعد هجومها على أشرف حكيمي، وزعمها بأنها كانت مشهورة أكثر منه حينما تعارفا. وذلك ردّاً على الشائعات التي تحدثت عن رغبتها في الاستيلاء على أمواله.