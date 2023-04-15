السبت, أبريل 15, 2023
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هذا هو صافي ثروة أشرف حكيمي .. والدته تسيطر على 80% منها وطليقته نصيبها صفر!

هبة عبوك تقدمت بطلب للطلاق من أشرف حكيمي وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته!

كتب أنس السالم
ثروة أشرف حكيمي watanserb.com
يبلغ صافي ثروة 24 مليون دولار وطالبت طليقته هبة عبوك بجزء منها
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وطن – يبلغ صافي ثروة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 24 مليون دولار، 80 في المائة منها تسيطر عليها والدته.وفق ما ذكر موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية

وبحسب “ماركا” فإنّ حكيمي (24 سنة)، أصغر من طليقته هبة عبوك بـ 12 عامًا، أخفى عنها حجم أمواله.

كم يكسب أشرف حكيمي شهريا؟

يكسب أشرف حكيمي حوالي مليون دولار شهريًا من باريس سان جيرمان. حيث يشارك غرفة خلع الملابس مع أمثال ليونيل ميسي ونيمار ، لكنه يحتفظ بنحو 20 في المائة فقط.

والدة أشرف حكيمي تسيطر على معظم ثروته
والدة أشرف حكيمي تسيطر على معظم ثروته

ما تبقى من راتبه، حوالي 215000 دولار في الأسبوع، يذهب مباشرة إلى حساب والدته المصرفي.

وأشرف حكيمي سادس أعلى لاعب يتقاضى أجرا في إفريقيا. وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة منذ أن قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر العام الماضي.

 

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هبة عبوك تطالب بحصتها من ثروة أشرف حكيمي .. وتتلقى صدمة! 

وتعرّضت هبة عبوك طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي، لصدمة قوية خلال محاولاتها للحصول على نصف ثروة زوجها السابق بعد انفصالهما.

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وتبيّن لهبه أنّ “حكيمي” لا يملك أي شيء باسمه من ثروته ، وأن كل شيء يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا.

هبة عبوك تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات أشرف حكيمي وثروته
هبة عبوك تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات أشرف حكيمي وثروته

مجلة “first mag” الفرنسية قالت إن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته.

وأشارت المجلة إلى انه لذلك كان من المفترض أن تحصل الزوجة السابقة على الجائزة الكبرى. لكن عندما ذهبت إلى المحكمة، أدركت أن أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات وأن حساباته البنكية فارغة.

وأكدت المجلة أنه اتضح أن أشرف حكيمي وضع ثروته بالكامل باسم والدته منذ زمن طويل.

وعلى الرغم من أن أخبار الثروة أثارت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، فإنه من المعروف أيضاً أن عبوك ليست في وضع تحتاج فيه إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من تغطية نفقاتها، حيث لديها ثروة، وفقا لموقع “ماركا” بالإنجليزية.

 

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المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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