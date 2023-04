هذا هو صافي ثروة أشرف حكيمي .. والدته تسيطر على 80% منها وطليقته نصيبها صفر!

- Advertisement -

وطن – يبلغ صافي ثروة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 24 مليون دولار، 80 في المائة منها تسيطر عليها والدته.وفق ما ذكر موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية

وبحسب “ماركا” فإنّ حكيمي (24 سنة)، أصغر من طليقته هبة عبوك بـ 12 عامًا، أخفى عنها حجم أمواله.

يكسب أشرف حكيمي حوالي مليون دولار شهريًا من باريس سان جيرمان. حيث يشارك غرفة خلع الملابس مع أمثال ليونيل ميسي ونيمار ، لكنه يحتفظ بنحو 20 في المائة فقط.

ما تبقى من راتبه، حوالي 215000 دولار في الأسبوع، يذهب مباشرة إلى حساب والدته المصرفي.

وأشرف حكيمي سادس أعلى لاعب يتقاضى أجرا في إفريقيا. وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة منذ أن قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر العام الماضي.

View this post on Instagram

وتعرّضت هبة عبوك طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي، لصدمة قوية خلال محاولاتها للحصول على نصف ثروة زوجها السابق بعد انفصالهما.

وتبيّن لهبه أنّ “حكيمي” لا يملك أي شيء باسمه من ثروته ، وأن كل شيء يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا.

مجلة “first mag” الفرنسية قالت إن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته.

وأشارت المجلة إلى انه لذلك كان من المفترض أن تحصل الزوجة السابقة على الجائزة الكبرى. لكن عندما ذهبت إلى المحكمة، أدركت أن أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات وأن حساباته البنكية فارغة.

وأكدت المجلة أنه اتضح أن أشرف حكيمي وضع ثروته بالكامل باسم والدته منذ زمن طويل.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois

L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1

— First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023