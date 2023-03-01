طلاق هبة عبوك وحكيمي.. سئمت خيانته وقضية الاغتصاب “قشة قصمت ظهر البعير”

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وطن- قالت وسائل إعلام إسبانية إن زوجة لاعب “باريس سان جيرمان” المغربي أشرف حكيمي، “هبة عبوك” بدأت فعليا بإجراءات الطلاق بعد اتهام حكيمي بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية واغتصابها في منزله.

هبة عبوك تطلب الطلاق من أشرف حكيمي

وذكرت التقارير أن مكتب المدعي العام الفرنسي بدأ، الاثنين الماضي، بفتح تحقيق مع مدافع فريق باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب بحق فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في منزله في “بولوني بيلانكور” أحد ضواحي باريس نهاية الأسبوع الماضي.

وقال موقع “إل سييري ديجيتال elcierredigital” الإسباني إن الممثلة الإسبانية من أصول عربية هبة عبوك وزوجها المغربي حكيمي كانا يفكران بالانفصال منذ فترة.

موضحا أن قصة الاغتصاب المزعومة جاءت لتسرع العملية أكثر.

ولفت إلى أن دليل ذلك هو صمت هبة عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته “جوانا سانز” زوجة “داني ألفيش” الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة.

اختلافات ثقافية وعقلية

وتعود الأزمة بين أشرف حكيمي وهبة عبوك إلى زمن بعيد ، حيث أكد المحيطون بهما في الصيف الماضي، أن هبة سئمت الاختلافات الثقافية والعقلية بينهما.

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وأيضًا بسبب الاختلاف في العمر حيث يبلغ حكيمي من العمر 24 عامًا وهي تبلغ من العمر 36 عامًا، بالإضافة إلى اللامبالاة المزعومة من لاعب كرة القدم لرعاية طفليه أمين ، ثلاث سنوات ، ونعيم ، عام واحد.

أشرف حكيمي متهم باغتصاب فتاة فرنسية

واتهم أشرف حكيمي باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاما في منزله في بولوني بيلانكور أحد ضواحي باريس نهاية الأسبوع الماضي.

وظهرت المرأة يوم الأحد ، 26 فبراير ، في مركز للشرطة قرب العاصمة الفرنسية لتؤكد أن الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان البالغ من العمر 24 عامًا قد اغتصبها في الليلة السابقة ، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً بالاتهام.

وبحسب صحيفة “البايس EL PAÍS” الإسبانية التقى حكيمي والفتاة الشاكية التي لم يتم الكشف عن هويتها ، في 16 يناير عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ويوم السبت 25 فبراير ، ذهبت إلى منزل اللاعب. وذكرت في إفادتها بمركز الشرطة أن الإعتداء وقع هناك. بعد رفضها وأرسلت رسالة نصية قصيرة إلى صديق ذهب للبحث عنها.

ووفق المصدر ذاته وقع حادث الاغتصاب المزعوم الذي تم التحقيق فيه عشية ما يسمى بـ “الكلاسيكية” الفرنسية بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان ، والتي انتهت بالفوز 3-0 لصالح الباريسيين.

وغاب حكيمي ، أحد أعمدة الفريق الذي يضم ميسي ومبابي ونيمار ، عن المباراة بسبب الإصابة.

وكان أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي في مونديال قطر وكان حاسما في نقل فريقه إلى نصف النهائي.

وولد حكيمي في إسبانيا ، ونشأ في خيتافي وتشكل في الفئات الدنيا من ريال مدريد ، حيث ظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى وفي دوري أبطال أوروبا.

وخاض لاعب كرة القدم مشوارا مع بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان. وهو متزوج من الفنانة هبة عبوك وله منها طفلان.