أشرف حكيمي.. أول رد من لاعب باريس سان جيرمان على تهمة الاغتصاب الموجهة له!

وطن- كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن موقف لاعب نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي من الاتهامات الموجّهة إليه حول قيامه باغتصاب فتاة في منزله في فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة جداً من أشرف حكيمي، نفيَه بشكل قاطع لكل ما يتم تداوله، مؤكّدةً المصادر أنّ أشرف حكيمي غير معنيّ نهائياً بالتحقيق المزعوم المفتوح.

تفاصيل التهمة الموجهة لأشرف حكيمي

ووفقاً لصحيفة “لي باريزيان” الفرنسية، فإن أشرف حكيمي، لاعب في باريس سان جيرمان، يخضع للتحقيق في جريمة اغتصاب مزعومة، زاعمة أن الحادثة وقعت في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة، إن الظهير الأيمن كان وحيدًا في منزله، ودعا شابة دفع لها ثمن سيارة أجرة “أوبر”، بمجرد وصولها إلى المنزل، قبلها المغربي، وخلع ملابسها، وكان هناك إيلاج رغم رفضها.

وبحسب الصحيفة، قرر مكتب المدعي العام فتح تحقيق بحكم منصبه، بسبب “خطورة” الأمر.

ووفقاً للصحيفة، فإن أول اتصال بين أشرف حكيمي والضحية المزعومة حدث في 16 يناير، حيث تواصل لاعب باريس سان جيرمان بالفتاة عبر إنستغرام، لكن لم يتمّ عقد الاجتماع الشخصي حتى نهاية هذا الأسبوع.

ونوّهت الصحيفة إلى أن أشرف حكيمي دعاها إلى منزله عندما كانت زوجته وطفلاه في إجازة في دبي.

وذهبت إلى منزل لاعب كرة القدم، الواقع في بولوني بيلانكور، وبعد أن تمكّنت من الفرار من مهاجمها المزعوم، اتصلت بصديق ليأخذها بالسيارة.

تقرير الاغتصاب الصادر عن الشرطة

يشار إلى أنّه، بحسب صحيفة “إيل دو فرانس”، فإن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، في هذه المرحلة، ليس موضوع شكوى، لذلك تم جمع أقوال الضحية المزعومة التي تم جمعها في مركز الشرطة كجزء من دفتر يومي.

وأوضحت وزارة العدل، أن “الغرض منها ليس محاكمة الجاني، بل إبلاغ الشرطة بطبيعة الوقائع وتاريخها”.

وزارة العدل الفرنسية تؤكد أنه لن يتم استدعاء اللاعب

ولفتت وزارة العدل الفرنسية إلى أن ذلك يمكن أن يكون مفيدًا في سياق محاكمة مستقبلية، إلا أن “ذلك لن يؤدي إلى استدعاء اللاعب”.