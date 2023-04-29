جيم راتكليف يفاجئ الشيخ جاسم بن حمد ويصدم القطريين

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وطن- ذكرت وسائل إعلام غربية، السبت، أن عرض شركة “إنيوس للكيماويات” المملوكة للملياردير جيم راتكليف، تفوق على العرض القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، في السباق على شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جيم راتكليف يتفوق على جاسم بن حمد في صفقة “مانشستر يونايتد”

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية بحسب وكالة “رويترز“، أن عرض إنيوس هو الوحيد الذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.29 مليار دولار).

وكان شخص مطلع على الأمر قد أبلغ “رويترز” أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، قدم عرضه الأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد قبل نهاية المهلة المحددة أمس الجمعة.

وكانت معركة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، احتدمت في آذار الماضي بعد أن استعد المصرفي القطري الشيخ جاسم، والملياردير البريطاني جيم راتكليف لرفع عرضيهما المقدمين من أجل شراء بطل الفريق المتوج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في 20 مناسبة.

ومن المتوقع أن تحطم صفقة الاستحواذ على النادي الإنكليزي العريق، الأرقام القياسية لأكبر عملية بيع للأندية الرياضية، مقابل نحو 6.4 مليارات دولار.

ويعد مانشستر يونايتد، رابع أغنى نادي كرة قدم في العالم، حيث يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه واحد من أكثر الأصول قيمة في جميع الألعاب الرياضية ولديه أكثر من 650 مليون مشجع في جميع أنحاء العالم.

بدائل استراتيجية

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و في نوفمبر الماضي أعلنت عائلة جليزر الأميركية، المالكة لنادي مانشستر يونايتد أنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي بعد 17 عاما من شرائه.

العروض الأخيرة قدمت يوم الجمعة

وقال أشخاص مطلعون على العطاءات لوكالة Associated Press إن العروض الأخيرة قدمت يوم الجمعة. تحدث الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يُسمح لهم بالتعليق علنًا.

وأكد الشيخ جاسم وراتكليف عزمهما شراء “مانشستر يونايتد” هذا العام بعد أن أعلن الملاك الحاليون “عائلة جليزر” في، نوفمبر، عن استعدادهم للاستماع إلى عروض لبيع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حجم العطاءات غير معروف ، ولكن يُقدر أن السعر قد يصل إلى حوالي 6 مليارات دولار إذا تمت عملية بيع كاملة.

وقال الشخص المطلع على العرض إن اقتراح الشيخ جاسم بن حمد يتضمن “مبلغًا كبيرًا من رأس المال الإضافي واستثمارات البنية التحتية”.

وأفادت تقارير بأن “راتكليف” مالك شركة البتروكيماويات العملاقة إينيوس ، سيكون على استعداد للسماح لشركة جليزر بالاحتفاظ بحصة أقلية.

ولطالما خاض أنصار يونايتد حملة لطرد عائلة جليزر بعد أن اشترى البطريرك الراحل مالكولم النادي مقابل 1.4 مليار دولار في عام 2005.

وعلى الرغم من العطاءات المقدمة من نجل وزير الخارجية القطري السابق وراتكليف، فإنه لا يزال بإمكان عائلة جليزر أن تختار بيع حصة أقلية أو اتخاذ خيارات تمويل أخرى.

ومن المتوقع أن يستثمر الملاك الجدد المحتملين بشكل كبير في الفريق هذا الصيف، حيث يحتاج المدرب إريك تن هاج إلى مهاجم من الدرجة الأولى بعد رحيل كريستيانو رونالدو في وقت سابق من الموسم.

وقد تكلف إعادة تطوير أو إعادة بناء أولد ترافورد أيضًا أكثر من مليار دولار ، في حين يمكن أيضًا الاستثمار في مرافق تدريب النادي.

وسبق للشيخ جاسم أن أعلن التزامه بالاستثمار في الملعب ومركز التدريب وفرق اللعب في محاولة “لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب”.

الشيخ جاسم بن حمد

ويشغل الشيخ جاسم حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، هو أحد البنوك الرائدة في الدولة وقد تأسس في عام 1982. وقبل ذلك كان عضوا في مجلس إدارة مجموعة “كريدي سويس” المصرفية السويسري.

وكان قد تلقى تعليمه في المملكة المتحدة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، حيث تخرج كضابط متدرب.

وتقدر مجلة “فوربس” أن ثروة الشيخ جاسم الصافية تبلغ 1.3 مليار دولار، ما يجعله واحدا من أبرز أثرياء الإمارة الخليجية.