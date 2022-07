5 خيارات متاحة أمام رونالدو بعد أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، يفكر في الرحيل هذا الصيف عن الشياطين الحمر، بسبب شعوره بالاستياء من إدارة النادي التي لم تعلن عن أي صفقات جديدة حتى يومنا هذا.

وقالت صحفة ( ذا تايمز) البريطانية، السبت، بأن صاروخ ماديرا رونالدو، قد تقدم بطلب إلى إدارة مانشستر يونايتد، من أجل السماح له بالرحيل عن صفوفه هذا الصيف، في حال تلقيه العرض المناسب.

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يستند في طلبه إلى رغبة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مع السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية”.

وفي حال تأكد رحيل الدون رونالدو، عن صفوف نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، فإن خياراته لن تكون كثيرة. نظراً للراتب المتربع الذي يلتقاه اللاعب.

من جانبه، أفادت صحيفة ( ميرور) البريطانية، عن 5 خيارات محتملة لنجم مانشستر يونايتد رونالدو، في حال الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف، وهم باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وأخيراً بايرن ميونخ الألماني.

وفي السياق نفسه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” رونالدو معجب بالمدرب إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لكنه يرغب في الرحيل بسبب رغبته في إبرام النادي لصفقات جديدة”.

كما وأضاف رومانو، ” مانشستر يونايتد ما يزال متمسك برونالدو، ويريدون منه البقاء حتى الموسم المقبل”.

وتابع، ” وكيل أعماله خورخي مينديز، سيقوم بنقل رونالدو إلى فريق آخر. عن طريق بدء المفاوضات مع العديد من الأندية، لكن باريس سان جيرمان خارج الخيارات المتاحة أمامه”.

