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رياضة

5 خيارات متاحة أمام رونالدو بعد أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رونالدو يطلب من مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل watanserb.com
رونالدو يطلب من مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، يفكر في الرحيل هذا الصيف عن الشياطين الحمر، بسبب شعوره بالاستياء من إدارة النادي التي لم تعلن عن أي صفقات جديدة حتى يومنا هذا.

وقالت صحفة ( ذا تايمز) البريطانية، السبت، بأن صاروخ ماديرا رونالدو، قد تقدم بطلب إلى إدارة مانشستر يونايتد، من أجل السماح له بالرحيل عن صفوفه هذا الصيف، في حال تلقيه العرض المناسب.

انتقال رونالدو

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يستند في طلبه إلى رغبة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مع السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية”.

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وفي حال تأكد رحيل الدون رونالدو، عن صفوف نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، فإن خياراته لن تكون كثيرة. نظراً للراتب المتربع الذي يلتقاه اللاعب.

خيارات رونالدو

من جانبه، أفادت صحيفة ( ميرور) البريطانية، عن 5 خيارات محتملة لنجم مانشستر يونايتد رونالدو، في حال الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف، وهم باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وأخيراً بايرن ميونخ الألماني.

وفي السياق نفسه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” رونالدو معجب بالمدرب إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لكنه يرغب في الرحيل بسبب رغبته في إبرام النادي لصفقات جديدة”.

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كما وأضاف رومانو، ” مانشستر يونايتد ما يزال متمسك برونالدو، ويريدون منه البقاء حتى الموسم المقبل”.

وتابع، ” وكيل أعماله خورخي مينديز، سيقوم بنقل رونالدو إلى فريق آخر. عن طريق بدء المفاوضات مع العديد من الأندية، لكن باريس سان جيرمان خارج الخيارات المتاحة أمامه”.

وكان البرتغالي رونالدو قد سجل 24 هدافاً الموسم المنصرم، مع نادي مانشستر يونايتد عقب قرار عودته في كافة المسابقات المختلفة، قادماً من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي. كما وينتهي عقد الدون مع الشياطين الحمر مع نهاية الموسم المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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