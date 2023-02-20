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من هو الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني الذي يرغب في شراء مانشستر يونايتد ؟!

تبلغ ثروة جاسم بن حمد آل الثاني 1.3 مليار دولار وفق مجلة فوربس الأمريكية

كتب فارس أبو شيحة
جاسم بن حمد آل الثاني watanserb.com
الشيخ القطري جاسم بن حمد وشراء نادي مانشستر يونايتد
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وطن- تقدم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني 42 عاماً، بعرض ضخم من أجل شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي، من عائلة غليزر الأمريكية المالكة لنادي الشياطين الحمر بعد إعلان نيتهم البيع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

ولمع اسم الشيخ القطري جاسم بن حمد، من بين العديد من المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، أحد أعرق الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

من هو الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني؟!

الشيخ القطري جاسم بن حمد من مواليد عام 1981 (42 عاماً)، وهو نجل حمد بن جاسم بن جبر آل الثاني. رئيس الوزراء القطري السابق خلال الفترة ما بين 2007-2017.

شراء مانشستر يونايتد
شراء مانشستر يونايتد

تعلم جاسم بن حمد في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في دولة بريطانيا، وتخرج منها كضابط، إلا أنه في الوقت الحالي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، الذي يعد من أحد البنوك الرائدة في دولة قطر.

كما أن الشيخ القطري جاسم بن حمد، عضوا في مجلس مجموعة (كريدي سويس) المصرفية في سويسرا. وتقدر حجم ثروته 1.3 مليار دولار، وفق ما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.

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وأشارت العديد من التقارير الصحفية، بأن الشيخ جاسم بن حمد، مشجع لنادي مانشستر يونايتد منذ عام 1992، وهي الفترة التي تألق فيها الشياطين الحمر على صعيد حصد الألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية الأوروبية.

فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد

شراء مانشستر يونايتد

وكان الشيخ القطري جاسم بن حمد، قد أصدر بياناً في وقت سابق، عن تقديمه عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. بنسبة 100%، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن قيمة العرض المقدم من أجل الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وأشارت تقارير إنجليزية، بأن العرض القطري المقدم للاستحواذ على نادي مانشستر يونايد (الشياطين الحمر)، يبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.

كما وتقدم العديد من المستثمرين وأثرياء في بريطانيا لشراء نادي مانشستر يونايتد، لعل أبرزهم الملياردير البريطاني السير جيمس آرثر راتكليف وآخرين.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يشار إلى أن الإعلان عن هوية مالك نادي مانشستر يونايتد الجديد بشكل نهائي، سيكون في شهر إبريل/ نيسان القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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