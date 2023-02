من هو الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني الذي يرغب في شراء مانشستر يونايتد ؟!

- Advertisement -

وطن- تقدم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني 42 عاماً، بعرض ضخم من أجل شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي، من عائلة غليزر الأمريكية المالكة لنادي الشياطين الحمر بعد إعلان نيتهم البيع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

ولمع اسم الشيخ القطري جاسم بن حمد، من بين العديد من المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، أحد أعرق الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الشيخ القطري جاسم بن حمد من مواليد عام 1981 (42 عاماً)، وهو نجل حمد بن جاسم بن جبر آل الثاني. رئيس الوزراء القطري السابق خلال الفترة ما بين 2007-2017.

تعلم جاسم بن حمد في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في دولة بريطانيا، وتخرج منها كضابط، إلا أنه في الوقت الحالي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، الذي يعد من أحد البنوك الرائدة في دولة قطر.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United 🚨🔴 #MUFC

“The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”.

Full statement ⤵️🚨 pic.twitter.com/c54Zuj1jwi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023