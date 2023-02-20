من هو الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني الذي يرغب في شراء مانشستر يونايتد ؟!

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وطن- تقدم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني 42 عاماً، بعرض ضخم من أجل شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي، من عائلة غليزر الأمريكية المالكة لنادي الشياطين الحمر بعد إعلان نيتهم البيع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

ولمع اسم الشيخ القطري جاسم بن حمد، من بين العديد من المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، أحد أعرق الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

من هو الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني؟!

الشيخ القطري جاسم بن حمد من مواليد عام 1981 (42 عاماً)، وهو نجل حمد بن جاسم بن جبر آل الثاني. رئيس الوزراء القطري السابق خلال الفترة ما بين 2007-2017.

تعلم جاسم بن حمد في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في دولة بريطانيا، وتخرج منها كضابط، إلا أنه في الوقت الحالي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، الذي يعد من أحد البنوك الرائدة في دولة قطر.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United 🚨🔴 #MUFC “The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”. Full statement ⤵️🚨 pic.twitter.com/c54Zuj1jwi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023

كما أن الشيخ القطري جاسم بن حمد، عضوا في مجلس مجموعة (كريدي سويس) المصرفية في سويسرا. وتقدر حجم ثروته 1.3 مليار دولار، وفق ما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.

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وأشارت العديد من التقارير الصحفية، بأن الشيخ جاسم بن حمد، مشجع لنادي مانشستر يونايتد منذ عام 1992، وهي الفترة التي تألق فيها الشياطين الحمر على صعيد حصد الألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية الأوروبية.

شراء مانشستر يونايتد

وكان الشيخ القطري جاسم بن حمد، قد أصدر بياناً في وقت سابق، عن تقديمه عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. بنسبة 100%، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن قيمة العرض المقدم من أجل الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وأشارت تقارير إنجليزية، بأن العرض القطري المقدم للاستحواذ على نادي مانشستر يونايد (الشياطين الحمر)، يبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.

🟥 #آخر_خبر | الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني يقدم عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد @ManUtd_AR pic.twitter.com/pdfdDz5QLm — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 17, 2023

كما وتقدم العديد من المستثمرين وأثرياء في بريطانيا لشراء نادي مانشستر يونايتد، لعل أبرزهم الملياردير البريطاني السير جيمس آرثر راتكليف وآخرين.

يشار إلى أن الإعلان عن هوية مالك نادي مانشستر يونايتد الجديد بشكل نهائي، سيكون في شهر إبريل/ نيسان القادم.