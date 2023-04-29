جاسم بن حمد يقدم آخر عرض لشراء مانشستر يونايتد.. هل يخطف قلعة أولد ترافورد؟

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وطن- تقدم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس وزراء قطر الأسبق، بعرض ثالث وأخيراً لشراء نادي مانشستر يونايتد ، وفق ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس الجمعة.

ويخوض الشيخ جاسم، حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف بعد أن ظهر الثنائي كمنافسين رئيسيين لشراء النادي الإنجليزي من عائلة جليزر.

وورد أن راتكليف قدم عرضًا آخر لمانشستر يونايتد قبل الموعد النهائي يوم الجمعة للجولة الثالثة من العطاءات.

وبينما ورد أن العرض الأخير للشيخ جاسم تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) ، فإن حجم عرض راتكليف المحسّن لم يُعلن بعد.

وقالت مصادر إن عرض الشيخ جاسم يأتي مع وعد بتمويل إضافي كبير لعمليات النقل والبنية التحتية.

سيشمل الإنفاق إما إعادة تطوير ملعب أولد ترافورد القديم في يونايتد أو بناء ملعب جديد ، إلى جانب إصلاح مرافق التدريب بالنادي.

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قيمة فلكية يطلبها ملاك النادي

وبحسب ما ورد، يريد آل جليزر رسمًا قياسيًا عالميًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني للنادي الرياضي قبل أن يوافقوا على بيع قلعة أولد ترافورد ، مما يزيد من احتمال عدم قبولهم عرض الشيخ جاسم أو راتكليف.

ولا تحظى الإدارة بشعبية كبيرة لدى المشجعين منذ أن أرهقت النادي بالديون في عملية استحواذ بقيمة 790 مليون جنيه إسترليني في عام 2005 ، وبدا جليزر على استعداد لجني أرباح هائلة عندما دعوا الاستثمار الخارجي لأول مرة في نوفمبر.

ومع ذلك ، فإن Elliot Investment Management و The Carlyle Group من بين شركات الأسهم الخاصة في السوق لحصة أقلية يمكن أن تسمح لـ جليزر بالاحتفاظ بالسيطرة وتوفير التمويل للاستثمار في البنية التحتية للنادي ، مثل إعادة تطوير Old Trafford.

وفقًا للتقارير، يحرص الرئيسان التنفيذيان أفرام وجويل جليزر على الاحتفاظ بحصصهما في يونايتد ، في حين أن الأشقاء وزملائهم المخرجين كيفن وبريان وإدوارد جلازر ودارسي جلازر كاسيويتز منفتحون على تفريغ أسهمهم.

ويُعتقد أن العروض من الجولة الثانية من العطاءات الشهر الماضي بلغت بحد أقصى 5 مليارات جنيه إسترليني.

من شأن ذلك أن يحطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ 2.5 مليار جنيه إسترليني والذي دفعه لتشيلسي العام الماضي من قبل كونسورتيوم بقيادة تود بوهلي المالك المشارك في لوس أنجلوس دودجرز وشركة الأسهم الخاصة كليرليك كابيتال ، مع وعد إضافي بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني في الاستثمار في البنية التحتية واللاعبين.

وكانت عائلة جليزر، قد ذكرت في نوفمبر 2022، أنها تبحث جميع البدائل الإستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى لجمع الأموال اللازمة لبيع النادي وملعب التدريب وملعب أولد ترافورد.