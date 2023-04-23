خريطة أمراء الحرب الذين يشعلون الصراع في السودان محليا وإقليميا ودوليا

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وطن – مر أسبوع على اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية بقيادة القائد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة القائد محمد دقلو في جميع أنحاء السودان.

الصراع الذي اندلع في 15 أبريل الجاري، له العديد من العوامل الأساسية بما في ذلك الضغط المتزايد على قوات الدعم السريع شبه العسكرية للاندماج داخل القوات المسلحة السودانية بسرعة كبيرة بما يرضي الأخير.

أدى هذا الضغط إلى تحول جذري في الحديث حول الانتقال الديمقراطي في السودان من الحكم المدني ، الذي عرقله الجيش ، إلى منع حرب أهلية سودانية طويلة ومدمرة أخرى.

حتى الآن، حاول عدد من الروايات المتنافسة تبسيط الصراع باعتباره حربًا إقليمية بالوكالة بين مصر والإمارات العربية المتحدة والتي تعتمد عليها مصر في بقائها المالي، وحتى لو أرادت مصر أن تكون كذلك، فهي ليست في الشكل المالي أو المادي لتكون قوة بالوكالة في صراع نشط، وفق تقرير لموقع المونيتور.

والأهم من ذلك، فالإشارة إلى الصراع على أنه حرب إقليمية بالوكالة هو أمر اختزالي عند مناقشة بلد معقد مثل السودان. كانت كل حرب في السودان حتى الآن نزاعًا متعدد المستويات. فيما يلي محاولة لرسم خريطة لجميع اللاعبين وعلى أي جانب من الصراع يقفون:

اللاعبون الرئيسيون

الفريق محمد “حميدتي” دقلو : القائد سيئ السمعة لقوات الدعم السريع ، ارتقى حميدتي من صفوفه مرة أخرى عندما كانت ميليشيا الجنجويد (التي اتهمت بارتكاب إبادة جماعية في منطقة درافور في السودان) لتتولى في النهاية قيادتها كما هي. أصبح جزءًا رسميًا من جهاز أمن الدولة السوداني في عهد البشير. وانتهى وضعها كجماعة شبه عسكرية بإقرار البرلمان السوداني قانون قوات الدعم السريع في أوائل عام 2017 ، ووضعها تحت سلطة الرئيس.

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في عهد حميدتي ، نمت قوات الدعم السريع لتصبح قوة قتالية حضرية كبيرة ومدربة جيدًا ، وقد سمحت سيطرته على الحدود الغربية للسودان بإقامة علاقات مباشرة مع عدد من اللاعبين الإقليميين والدوليين ، فضلاً عن منحه السيطرة على مناجم الذهب في المنطقة. (التي تنتج حوالي 40٪ من صادرات السودان من الذهب سنويًا بمليارات الدولارات) بالإضافة إلى الهجرة الأفريقية والاتجار بالبشر عبر ليبيا.

أثار صعود حميدتي غير التقليدي إلى القوة العسكرية غضب الضباط العسكريين في القوات المسلحة السودانية الذين يتخذون من الخرطوم مقراً لهم ذات الميول الإسلامية بقدر ما أزعج خلفيته العرقية والقبلية (القبائل العربية الدارفورية المهمشة تاريخياً) ، لكن ذلك لم يتوقف، من إرسال قوات لمساعدة المملكة العربية السعودية في اليمن ، والتآمر لإزاحة البشير من السلطة أو شن انقلاب عام 2021 ضد الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية ، وآخرها تنصل منه علنًا وأسف له.

منذ بداية هذا الصراع، حاول حميدتي تأطير أفعاله على أنها محاولة لإنقاذ الانتقال الديمقراطي ، متهماً البرهان بأنه إسلامي متطرف مناهض للديمقراطية ويستخدم القوات الأجنبية لقتل المدنيين السودانيين.

البرهان

الفريق عبد الفتاح البرهان: وزير الدفاع السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية ، تولى البرهان منصبه في أبريل 2019 ، عندما استقال الزعيم السابق أحمد بن عوف خلال الانتفاضة ، وانتهت بترقية البرهان من الملحق العسكري في الصين إلى المفتش العام للجيش لوزير الدفاع في ثلاثة اشهر. كان ادعاؤه الآخر هو الإشراف على الانتشار العسكري للسودان في اليمن ، حيث تعاونت قواته وقوات حميدتي.

بصفته أعلى شخصية في القوات المسلحة السودانية، يُعتقد أن البرهان إما عضو أو متأثر بعشيرة كيزان، وهي عشيرة من أنصار البشير الإسلاميين من جذور الإخوان المسلمين.

ولطالما جعلت علاقات الإخوان المسلمين تلك مصر والإمارات ينظران إليه بعين الريبة ، لكن نظرًا لشرعية البرهان المؤسسية كرئيس للجيش ، فقد تعاونا معه ودعموه في مناسبات متعددة.

يبلغ حجم القوات المسلحة السودانية ضعف حجم قوات الدعم السريع ولديها قوة جوية وأسلحة ثقيلة ، لكنها ليست مدربة جيدًا أو مناسبة لحرب المدن مثل قوات الدعم السريع.

حاول البرهان ترسيخ موقفه من خلال الحفاظ على علاقات رسمية مع الحلفاء الإقليميين القدامى مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتشاد وكذلك تشكيل واحدة جديدة مع إسرائيل لضمان مكانته في مستقبل السودان. منعته ولاءاته غير الواضحة وموقعه الزئبقي من الحصول على دعم أبوظبي في عام 2022 ، كما أن أمره بالإفراج عن بعض السجناء الإسلاميين لم يعجبهم.

منذ بدء الصراع ، وصف قوات الدعم السريع بأنها ميليشيا خطيرة ورفض كل الدعوات للحوار ، والتي تقول بعض الأصوات السودانية إنها كانت بسبب ضغوط من كيزان ، التي ترغب في القضاء على قوات الدعم السريع وإعادة النظام المخلوع إلى السلطة.

قوات سودانية أخرى

الائتلاف الموقع على الاتفاقية الإطارية.. وقع أكثر من 40 طرفًا وجماعة مدنية على الاتفاقية الإطارية لبدء الانتقال الديمقراطي. يمثل التحالف السكان المدنيين ولكن ليس لديه ميليشيا حقيقية خاصة به. وقد ألقى باللوم علنًا على النظام البائد والتحالف السياسي ، حزب المؤتمر الوطني ، في تعجيل الصراع الحالي كمحاولة لاستعادة السلطة. إنها إلى جانب المتظاهرين المدنيين.

حزب المؤتمر الوطني

التحالف السياسي الإسلامي للنظام البائد لديه تنظيم وطني ودعم قبلي ومالي. بينما يدعي الكثيرون أنها لا تزال تتمتع بنفوذ على القوات المسلحة السودانية ، يُزعم أيضًا أنها تقف وراء قوات درع السودان ، التي تشكلت في ديسمبر الماضي في منطقة البطانة بوسط السودان من قبل المقدم المتقاعد أبو عقيلة محمد لكنها الآن منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك الكيان الوطني.

تدعي كلتا القوتين أنهما ليستا جماعات متمردة ضد القوات المسلحة السودانية ، بل تم تشكيلهما لحماية مناطقهما ومناطقهما ، والتي تشمل الآن ولايات كردفان والنيل الأبيض والبحر الأحمر والخرطوم وغيرها.

أثار صمت القوات المسلحة السودانية بشأن تشكيلها التكهنات بأن لديهم موافقة ضمنية من البرهان ، إن لم يكن الدعم المباشر. تميل القوات الموالية للديكتاتور السابق عمر البشير الذي أطيح به في 2019 إلى القوات المسلحة السودانية.

حركة العدل والمساواة

هذه الجماعة المتمردة غير العربية في غرب دارفور بقيادة جبريل إبراهيم حملت السلاح ضد البشير في عام 2003. إنها قوة قتالية هائلة مدعومة من تشاد وأرسلت مقاتلين إلى ليبيا إلى جانب طرابلس المدعومة من تركيا. وربما تضاءل عدد صفوفها في السنوات الأخيرة مقارنة بالجماعات الأخرى المتمركزة في دارفور وانتمائها غير واضح.

الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال

تشكلت هذه القوة إثر انشقاق الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال عام 2017 ، وأخذ زعيمها عبد العزيز الحلو معظم المقاتلين معه. يقع مقره في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان ، وهو أكبر فصيل متمرد في منطقته ويهدف إلى تحويل السودان إلى دولة علمانية.

كره الحلو كلاً من الإسلاميين والنخب الناطقة بالعربية في الخرطوم لمحاولتهم فرض هوية عربية على السودان، مما يعني أنه لا يدعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ولا القوات الموالية للبشير. تميل نحو السكان المدنيين في السودان.

فصيل ميناوي التابع لحركة تحرير السودان

يقوده زعيم المتمردين الدارفوريين ميني ميناوي، ويقال إن هذا الفصيل متمركز ويعمل في ليبيا كجزء من مقاتلي المرتزقة الأجانب التابعين للجنرال خليفة حفتر. يميل RSF.

فصيل النور التابع لحركة تحرير السودان

يقوده عبد الواحد النور من منفاه الاختياري في فرنسا ، وهي آخر جماعة مسلحة كبيرة متبقية في دارفور ، مع مجموعات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وبحسب ما ورد انقسام عضوية الجماعة بسبب غيابه المطول ، لكن مقاتليه قاتلوا في ليبيا أيضًا إلى جانب حفتر. انتمائه غير واضح ، على الرغم من أنه يحتمل أن يميل إلى مراسلون بلا حدود.

حدود السودان المباشرة

مصر.. نظرًا لعلاقتها الطويلة مع الجيش السوداني ، تقف مصر بثبات خلف البرهان ، لكنها لا تستطيع دعمه ماليًا والقوات المسلحة السودانية بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي.

تعرض موقفها المناهض لحميدتي لضربة في اليوم الأول من الصراع ، عندما أسرت قوات الدعم السريع الجنود المصريين ووصفتهم بقوات الغزو الأجنبي التي تدعم البرهان.

وبفضل التدخل الإماراتي وتأكيدات حميدتي ، أعيد الأسرى إلى مصر بأمان ، مما سمح للدولة بحفظ ماء الوجه بعد ثلاثة أيام من الإذلال العلني.

من غير المرجح أن تستمر القاهرة في أن تكون عاملاً في أي من جانبي هذا الصراع ، حيث تختار العمل على وقف إطلاق النار وجانب الحوار.

ليبيا

في حين أنه من غير المرجح أن تتخذ حكومة الوفاق الوطني موقفًا من النزاع ، فإن الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر لديه العديد من المقاتلين الدارفوريين في قواته. واستقبل 1200 مقاتل من قوات الدعم السريع من حميدتي في مايو 2020 لدعم قواته في الحرب في جنوب طرابلس. إنها مؤيدة لمراسلون بلا حدود ، لكنها تنفي علنًا أي دعم أو مشاركة.

إثيوبيا

اتهمت وسائل إعلام تابعة للقوات المسلحة السودانية إثيوبيا أمس باستخدام الاقتتال الداخلي الحالي لمحاولة غزو إقليم الفاشاغا المتنازع عليه الذي يُزعم أن القوات المسلحة السودانية أحبطته ، وتنفي إثيوبيا رسميًا التهمة بشدة.

الفشقا ، أرض زراعية خصبة ، كانت موقعًا لأكثر من 33 عامًا من التوترات الشديدة عبر الحدود . إن ادعاء الغزو الإثيوبي أمر مثير للسخرية ، حيث اتهمت إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بالاستفادة من نزاع تيغراي في عام 2020 لغزو الأراضي الإثيوبية. إنها غير تابعة رسميًا ، لكنها بالتأكيد ليست مؤيدة للقوات المسلحة السودانية. على الأرجح أنها تميل وراء الموالين السابقين للبشير ، أو حتى قوات الدعم السريع.

تشاد

تمتد قبيلة حميدتي العربية على الحدود بين تشاد والسودان ولديها صلات قديمة هناك تسمح له باستدعاء المقاتلين والدعم من شرق تشاد إذا احتاج إلى ذلك.

يحافظ حميدتي أيضًا على علاقات مع الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى ، والعديد منها مرتبط بمجموعة فاغنر الروسية. تشاد تدعم قوات الدعم السريع.

القوى الإقليمية

المملكة العربية السعودية.. على الرغم من أنها لاعبة في المرحلة الانتقالية منذ البداية ، إلا أن المملكة العربية السعودية ظلت على الحياد حتى الآن على الرغم من إحراق إحدى طائراتها في السودان.

لا يثق السعوديون بالضرورة في البرهان لكنهم لا يرغبون في رؤية القوات المسلحة السودانية ودولة السودان مدمرة في حرب لا طائل من ورائها.

بالإضافة إلى ذلك ، قاتلت كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى جانبها في اليمن ، لذلك فإن السعوديين لحسن الحظ ليسوا في أي من الجانبين في الوقت الحالي لأن دعمهم المالي سيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

الإمارات العربية المتحدة

وفقًا لتقارير علمية متعددة حول الصراع وتسريبات في صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع، فإن الإمارات العربية المتحدة متهمة بدعم حميدتي في حرب بالوكالة ، وهو ما تنفيه رسميًا.

ما لا تنكره الإمارات هو تاريخها في توظيف قوات حميدتي للقتال في النزاعات السابقة ، والذي يختلف عن استخدامها لشن حرب أهلية في وطنهم حيث تكون استثمارات الإمارات في مشاريع الأراضي الزراعية على المحك. وقعت الإمارات عقدًا مع البرهان لبناء ميناء جديد على البحر الأحمر لطالما أرادت السيطرة عليه في سلسلة التوريد من أجل أمنها الغذائي.

بالنظر إلى حجم وطبيعة تلك الاستثمارات ، فإن استعداء مؤسسات الدولة لن يكون إستراتيجيًا بالنسبة لأبو ظبي ، لذلك ليس من المنطقي بالنسبة للإمارات أن تدفع باتجاه صراع مسلح يمكن أن ينتهي بفوز القوات المسلحة السودانية. تقف الإمارات دائمًا إلى جانب المؤسسات القديمة والراسخة وتعتقد أن عدم الاستقرار يضر بالأعمال.

ومع ذلك ، فإن أبو ظبي لديها حساسية قاتلة من أي شيء حتى تنبعث منه رائحة الإخوان المسلمين ، وإذا اضطرت للاختيار بين البرهان أو حميدتي ، فستختار حميدتي ، الذي تعرفه وتثق به وليس الإخوان. إنه محايد رسميًا ولكنه يميل إلى مراسلون بلا حدود.

القوى الدولية

الصين لها تاريخ حافل بالاستثمارات في السودان وتعرف البرهان شخصيًا منذ فترة وجوده في بكين كملحق عسكري للسودان. ومع ذلك ، فهو مؤيد للاستقرار ويرى أن القتال سيء للاستثمار. رسميًا ، تدعم الدولة الدولة ، لكن بكين لن تتدخل في دعم القوات المسلحة السودانية ماليًا في هذا الصراع ، لذا تظل محايدة.

روسيا

هناك العديد من التقارير التي تدعي التعاون بين قوات الدعم السريع ومجموعة فاغنر الروسية سيئة السمعة في جمهورية إفريقيا الوسطى ، بالإضافة إلى بيع الذهب السوداني من قبل حميدتي وتهريبه إلى روسيا. إذا كان هذا صحيحًا ، فإن روسيا تنتمي بثبات إلى فريق حميدتي ، ولكن نظرًا لحالة السمية الجيوسياسية ومستنقع الحرب في أوكرانيا ، فمن غير المحتمل أن تكون موسكو مستعدة أو قادرة على تقديم أي نوع من الدعم العملي لحميدتي بشكل واقعي لأنها ستفعل ذلك بالتأكيد. قيادة الدول الغربية لدعم البرهان والقوات المسلحة السودانية. موسكو محايدة رسميًا في الوقت الحالي.

الولايات المتحدة

أكثر من أي دولة أخرى ، أدى افتقار الإدارة الأمريكية إلى نهج استباقي إلى تأجيج الصراع. عندما قام البرهان وحميدتي بانقلاب 2021 العسكري ضد الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون ، كان من المتوقع على نطاق واسع أن الولايات المتحدة ستعاقب كلا الجنرالات على أفعالهم ضد الديمقراطية. ومع ذلك ، لم تنظر الحكومة الأمريكية بجدية في فرض عقوبات على الأفراد في الجيش الذين قاموا بالانقلاب. إذا كان هناك أي شيء ، فقد أدى إلى صدام في إدارة بايدن بين جيفري فيلتمان ، المبعوث الأمريكي الذي يفضل معاقبة جنرالات الخرطوم ، ومولي في ، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية ، كما ذكرت فورين بوليسي العام الماضي. لقد ابتعدت الولايات المتحدة عن مثل هذه العقوبات.

السودان ليس من أولويات إدارة بايدن ، التي تركز استراتيجيتها في سياستها الخارجية بأكملها على الحرب في أوكرانيا ومواجهة الصين.

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

مثل الولايات المتحدة ، رفضوا معاقبة الجنرالات بسبب انقلابهم في عام 2021 واعتقدوا أن الدفع باتفاق يحمي الجنرالات بشكل أساسي من أي مساءلة جنائية سيكون خطوة مهمة في دعم الانتقال المدني في السودان.

لا يزال الوضع في السودان شديد التقلب. قد تكون مناوشة محسوبة تستخدم التهديد بمزيد من التصعيد لتغيير المحادثة من التحول الديمقراطي إلى الاستقرار. أو يمكن أن تصبح حربًا وجودية بين ذراعي جهاز الأمن السوداني، والتي يمكن أن تطلق العنان لمعاناة لا يمكن تصورها وتتصاعد إلى صراع يجعل سوريا تبدو وكأنها نزهة.