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وطن-يتوقف الطفل عمومًا عن مص إبهامه منذ بلوغه الـ18 شهرًا، ولكن إذا استمر في ذلك، فمن المهم مساعدته على التوقف، خاصة لحماية أسنانه.

كيف تساعد طفلك على التوقف عن مص إبهامه؟

وفقًا لما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإنه بعد بلوغ الـ18 شهرًا، إذا استمر الطفل في مص إبهامه، فهذا بسبب الراحة التي شُعر بها طوال هذه الفترة أو لأنها مجرّد عادة. ولمساعدته على التوقف عن ذلك، يمكنك تقديم شيء آخر له ليتعامل معه من خلال استخدام يديه.

وفي الحقيقة، اعتبارًا من عمر السنتين، يكون الطفل كبيرًا بما يكفي لفهم سبب كون التوقف عن مصّ إبهامه أفضل لأسنانه وطريقته في الكلام. وإذا استمر على الرغم من كل شيء، يمكن أن يساعده متخصص في الصحة في إدارة توتره بشكل مختلف.

وحتى لو لم يتوقف الطفل عن مص الإبهام بعد سن الـ18 شهرًا، فهذا لأنها طريقة تساعده على تهدئة نفسه. ومع ذلك، فإن تأثير هذه العادة على لغته وتطور فكه يمكن أن يكون سببًا لمشكلة طويلة الأمد.

تحضيره لفطمه عن مص إبهامه اعتبارًا من 18 شهرًا

وفق ترجمة “وطن“، فإنه يمكنك البدء في تحضير طفلك لفطمه عن مص إبهامه قبل بلوغه عامين بقليل من خلال تقديم شيء آخر له ليلعب به بيديه مثل لعبة أو كرة مضادة للإجهاد أو أي شيء آخر يمكن أن يمضغه.

وتذكر أنه غالبًا ما يبحث الطفل عن الراحة في هذا الوقت، لذلك قد يكون هذا هو الوقت المناسب لمنحه عناقًا أو قول عبارات تحفزه وتدغدغ مشاعره أو حتى غناء أغنية هادئة له.

التوقف عن مص الإبهام بعد سنتين

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ابتداءً من سن الثانية يصبح الطفل قادرًا على فهم سبب أهمية التوقف عن مص إبهامه، من أجل حماية أسنانه وطريقته في التحدث. كما يمكنك اصطحابه للاستشارة مع طبيب أسنان واستخدام كتب حول هذا الموضوع.

ثم يمكنك مساعدته على تغيير عادات معينة اعتمادًا على الوقت الذي يمص فيه إبهامه، فمثلاً، يضع الطفل إبهامه في فمه، عندما يشعر بالملل أو يستمع إلى قصة أو عندما تقود سيارتك، لذا، حاول في هذه اللحظة تقديم بديل له. فهكذا، ستساعده على التخلي عن مص الإبهام تدريجيًا.

وفي كثير من الأحيان، يكون مص الإبهام رد فعل لا يستطيع الطفل إدراكه. وبالاتفاق معه على إشارة ما تقوم بها الأم أو الأب-عندما يمص الإبن إبهامه- ستساعده على إدراك بعض عاداته حتى يتوقف.

أخيرًا، شجعه في كل مرة ينجح فيها في عدم مص إبهامه، إذ يمكنك تقديم مكافأة له عندما ينجح في تحديات صغيرة لتشجيعه على مواصلة جهوده.

ماذا لو لم يستطع التوقف عن مص إبهامه؟

إذا لم يتمكّن الطفل من التوقف عن مص إبهامه، فربما سيساعدك في ذلك، طبيب متخصص في علم نفس الأطفال، لإدارة ضغوطه اليومية بشكل أفضل وتعلّم بعض تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل على سبيل المثال، التي يمكن أن تكون طريقة مفيدة للغاية بالنسبة للطفل.