السبت, مارس 11, 2023
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حياتنا

كيف تساعد طفلك على التوقف عن مص إبهامه؟

"إذا لم يتمكّن الطفل من التوقف عن مص إبهامه، فربما يساعدك في ذلك، طبيب متخصص في علم نفس الأطفال..."

كتب معالي بن عمر
مص الطفل لإبهامه watanserb.com
مص الطفل لإبهامه
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وطن-يتوقف الطفل عمومًا عن مص إبهامه منذ بلوغه الـ18 شهرًا، ولكن إذا استمر في ذلك، فمن المهم مساعدته على التوقف، خاصة لحماية أسنانه.

كيف تساعد طفلك على التوقف عن مص إبهامه؟

وفقًا لما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإنه بعد بلوغ الـ18 شهرًا، إذا استمر الطفل في مص إبهامه، فهذا بسبب الراحة التي شُعر بها طوال هذه الفترة أو لأنها مجرّد عادة. ولمساعدته على التوقف عن ذلك، يمكنك تقديم شيء آخر له ليتعامل معه من خلال استخدام يديه.

وفي الحقيقة، اعتبارًا من عمر السنتين، يكون الطفل كبيرًا بما يكفي لفهم سبب كون التوقف عن مصّ إبهامه أفضل لأسنانه وطريقته في الكلام. وإذا استمر على الرغم من كل شيء، يمكن أن يساعده متخصص في الصحة في إدارة توتره بشكل مختلف.

وحتى لو لم يتوقف الطفل عن مص الإبهام بعد سن الـ18 شهرًا، فهذا لأنها طريقة تساعده على تهدئة نفسه. ومع ذلك، فإن تأثير هذه العادة على لغته وتطور فكه يمكن أن يكون سببًا لمشكلة طويلة الأمد.

مص الإبهام ينقطع بعد 18 شهرًا
مص الإبهام ينقطع بعد 18 شهرًا

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تحضيره لفطمه عن مص إبهامه اعتبارًا من 18 شهرًا

وفق ترجمة “وطن“، فإنه يمكنك البدء في تحضير طفلك لفطمه عن مص إبهامه قبل بلوغه عامين بقليل من خلال تقديم شيء آخر له ليلعب به بيديه مثل لعبة أو كرة مضادة للإجهاد أو أي شيء آخر يمكن أن يمضغه.

وتذكر أنه غالبًا ما يبحث الطفل عن الراحة في هذا الوقت، لذلك قد يكون هذا هو الوقت المناسب لمنحه عناقًا أو قول عبارات تحفزه وتدغدغ مشاعره أو حتى غناء أغنية هادئة له.

التوقف عن مص الإبهام بعد سنتين

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ابتداءً من سن الثانية يصبح الطفل قادرًا على فهم سبب أهمية التوقف عن مص إبهامه، من أجل حماية أسنانه وطريقته في التحدث. كما يمكنك اصطحابه للاستشارة مع طبيب أسنان واستخدام كتب حول هذا الموضوع.

ثم يمكنك مساعدته على تغيير عادات معينة اعتمادًا على الوقت الذي يمص فيه إبهامه، فمثلاً، يضع الطفل إبهامه في فمه، عندما يشعر بالملل أو يستمع إلى قصة أو عندما تقود سيارتك، لذا، حاول في هذه اللحظة تقديم بديل له. فهكذا، ستساعده على التخلي عن مص الإبهام تدريجيًا.

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وفي كثير من الأحيان، يكون مص الإبهام رد فعل لا يستطيع الطفل إدراكه. وبالاتفاق معه على إشارة ما تقوم بها الأم أو الأب-عندما يمص الإبن إبهامه- ستساعده على إدراك بعض عاداته حتى يتوقف.

أخيرًا، شجعه في كل مرة ينجح فيها في عدم مص إبهامه، إذ يمكنك تقديم مكافأة له عندما ينجح في تحديات صغيرة لتشجيعه على مواصلة جهوده.

انقطاع الطفل عن مص الإبهام
انقطاع الطفل عن مص الإبهام

ماذا لو لم يستطع التوقف عن مص إبهامه؟

إذا لم يتمكّن الطفل من التوقف عن مص إبهامه، فربما سيساعدك في ذلك، طبيب متخصص في علم نفس الأطفال، لإدارة ضغوطه اليومية بشكل أفضل وتعلّم بعض تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل على سبيل المثال، التي يمكن أن تكون طريقة مفيدة للغاية بالنسبة للطفل.

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المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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