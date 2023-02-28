الثلاثاء, فبراير 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأخطر يومين في مارس.. هل تتحقق توقعات فرانك هوغربيتس المرعبة مجددا؟
الهدهد

أخطر يومين في مارس.. هل تتحقق توقعات فرانك هوغربيتس المرعبة مجددا؟

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يثير رعب العالم بتوقعاته للأنشطة الزلزالية في شهر مارس

كتب فهمي الورغمي
توقعات عالم الزلازل الهولندي watanserb.com
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
- Advertisement -

وطن – يُواصل عالِم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس”، إثارة الكثير من الجدل عبر حساباته وبياناته الصادمة لأنشطة الزلال حول العالم. في آخر ظهور له، الإثنين، حدّد هوغربيتس بشكل دقيق الحركة الزلزالية القادمة التي ستكون في بداية مارس القادم، الذي يبدأ غدا.

حسابات فرانك هوغربيتس تُخيف متابعيه

حدد العالم الهولندي، أمس الاثنين، في مقطع فيديو شاركه عن حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها SSGEOS، على منصة تويتر، ما كان قد أشار إليه في تغريدة سابقة، من أن “بداية شهر مارس ستكون حرجة”.

ورغم تأكيده بأنه “لا يحاول إثارة الهلع” بل إنه فقط يحذّر من حسابات حركة الكواكب التي ينتج عنها أنشطة زلزالية عظيمة على الكرة الأضية، إلا أنه شدد في سياق متصل على أنه “لا يجب أن نغفل تلك الحسابات”.

وقال هوغربيتس، في محاولة لتأكيد توقعاته “قد يؤدي تقارب هندسة الكواكب الحرجة في حدود 2 و5 مارس إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدًا، وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3 و4 مارس و / أو 6 و7 مارس”.

- Advertisement -

وربط فرانك هوغربيتس بين الأنشطة الزلزالية المتوقعة واكتمال القمر. حيث شدد مجدداً على أن أول أسبوع من شهر مارس “سيكون حرجاً”، وكررها عدة مرات خلال الفيديو.

مشيراً إلى أن بعض الأنشطة الزلزالية التي يتوقعها قد تتخطى 7.5 إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر.

وحذر بالأخص من أيام 3 و4 من مارس، مشيراً إلى أن الخطر قد يمتد إلى 6 و7 من الشهر أيضا، مع اكتمال القمر.

عالم الزلازل الهولندي يوجه رسالة إلى المذعورين من حساباته

ونوه عالم الزلازل الهولندي أنه “لا يحاول إثارة الهلع”، بل إنه فقط يحذّر من حسابات حركة الكواكب التي ينتج عنها أنشطة زلزالية عظيمة على الكرة الأرضية، مشدداً بالقول: “لا يجب أن نغفل تلك الحسابات”. وشدد على أن الأمر قد يمتد إلى أكثر من نشاط زلزالي.

وأطنب هوغربيتس في سرد التفاصيل، حيث حدد سيناريوهين: الأول قد يكون مواجهة نشاط زلزالي عظيم في حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه أنشطة صغيرة بالأيام التالية، أو أن يكون ذلك النشاط الكبير في 6 أو 7 مارس، تسبقه أنشطة زلزالية صغيرة. وربط السيناريوهين بتحرك الكواكب وباكتمال القمر. وشدد مجددا على “أنه لا يمكن معرفة ما سيحدث بالتحديد”.

وتطرق العالم الهولندي، إلى أهمية وضع خطط لمواجهة الزلازل، حيث لابد للمرء أن يكون على علم بكيفية التصرف وقت حدوث الزلزال وكيف يخرج من منزله بأسرع وقت ممكن، مشدداً بالقول إنه مع التوقعات المنتظرة ببداية شهر مارس، يجب على الجميع أن يبقى على أشد درجات الحرص والاستعداد.

هذا ولمع اسم عالم الزلازل فرنك هوغربيتس منذ شهر تقريبا حين حذر في تغريدة عبر تويتر بتاريخ 03 فبراير/ شباط الجاري من زلزال كبير سيضرب منطقة سوريا وتركيا والعراق وفلسطين واليونان ولبنان.

وهو ماحدث بالفعل في السادس من نفس الشهر، حيث استفاقت عشرات المدن في الشمال السوري ومحافظات في جنوب شرقي تركيا، على وقع زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر، خلف وارءه عشرات الآلاف من القتلى وملايين المشردين، و دمارا كارثيا غير مسبوق في البنية التحتية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عالم الزلازل الهولندي يرد على سؤال خاص ورده بشأن المغرب تحديدا ويحذر

الهدهد

زلزال متوقع خلال أيام.. عالم عراقي يؤكد تنبؤات العالم الهولندي وخالفه بالتوقيت فقط

الهدهد

تحقيق: كيف تحايل العالِم الهولندي لجعل توقعاته “شبه صائبة” بشأن الزلازل!

الهدهد

تنبؤات العالم الهولندي مستمرة بعد ملاطية.. توقعات جديدة مرعبة وحدد موعد زلزال هائل

الهدهد

“خريطة حمراء” نشرها العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا تثير قلقا كبيرا

الهدهد

زلزال مصر والعراق وتركيا.. توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد

الهدهد

سحر أم علم؟.. فرانك هوغربيتس تنبأ بزلزال طاجيكستان ويرعب العالم بتوقع جديد

الهدهد

مفاجأة.. العالم الهولندي اعتمد على دراسة لخبير عراقي والأخير يحذر من زلزال خلال أيام

الهدهد

مجددا.. العالم الهولندي “هوغربيتس” يحذر من زلزال جديد قد يضرب هذه المناطق

تقارير

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

حياتنا

لحظة هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق بالرياض خوفاً من الزلزال (فيديو)

الهدهد

وسط تحذيرات من زلزال جديد.. لقطات جوية من كهرمان مرعش قبل وبعد زلزال تركيا تختصر المأساة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

على الميزان.. رجل أعمال يهدي عروسه وزنها ذهبا في دبي (فيديو)

عالم الزلازل الهولندي يرد على سؤال خاص ورده بشأن المغرب تحديدا ويحذر

حورية فرغلي تتمنى الموت بسبب التنمر عليها بعد كسر أنفها وتشوه وجهها (فيديو)

سوريات بملابس مثيرة فوق أنقاض الزلزال.. جلسة تصوير تغضب السوريين

نُقل للمستشفى.. تدهور وضع مرتضى منصور الصحي وحكم جديد ينتظره بسبب عمرو أديب

الملك ذو الوجهين.. وثائقي ألماني يكشف المستور وراء عقدين من حكم محمد السادس

الوضع الصحي لعمر البشير.. هل نُقل للعناية المركزة بحالة خطرة فعلا؟

“أتدري ما أرجوه الآن”.. سبب وفاة الشاعرة سامية ساسي وآخر كلماتها تحبس الأنفاس

زلزال متوقع خلال أيام.. عالم عراقي يؤكد تنبؤات العالم الهولندي وخالفه بالتوقيت فقط

سبب وفاة منصور عصام الملا.. وفاته أبكت الكويتيين وصديقه نعاه بكلمات مؤثرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC