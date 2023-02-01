دراسة بريطانية حديثة: 6 عادات جيّدة تقلّل من خطر الإصابة بالخرف

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وطن-وفقًا لدراسة جديدة، تبيّن أن اتباع بعض العادات الصحية والمتوازنة، يقلّل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وفي الحقيقة، لا يوجد وصفة معجزة لدرء المرض بشكل جذري، ولكن تبنّي بعض التغييرات الروتينية على أساس يومي تقلل من احتمال الإصابة بالمرض.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن مرض الزهايمر، يعدّ مرضًا تنكسيًا عصبيًا يصيب 900000 شخص في فرنسا ويؤدي إلى التدهور التدريجي للخلايا العصبية، ثم الخرف. يتم تشخيص ما يقارب من 225000 حالة جديدة كل عام، وحتى الآن، لا يوجد علاج للوقاية من المرض أو علاجه بصفة جذرية.

لكن، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فإن اتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على ستة عوامل أساسية يمكن أن يساعدنا في الحد من المخاطر.

للوصول إلى هذا الاستنتاج، تابع باحثون من المركز الوطني للاضطرابات العصبية في بكين بالصين أكثر من 29000 مشارك فوق سن الستين، يمتلكون قدرة إدراكية طبيعية، لمدة عشر سنوات. وتم تقييم عادات نمط الحياة لهم طوال الدراسة وتم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات بناءً على ستة عوامل: مجموعة جيّدة ومجموعة متوسطة ومجموعة سيئة. وبعد عشر سنوات، كان المشاركون ضمن المجموعة الجيّدة وأولئك الذين في المجموعة المتوسطة يعانون من انخفاض أبطأ في الذاكرة مقارنة بأولئك المُندرجين في المجموعة السيئة.

فيما يلي 6 عادات جيّدة يجب اتباعها لحماية نفسك من مرض الزهايمر، وفي الحقيقة، هذه العوامل معروفة جيدًا وتحمي أيضًا كبار السن من الأمراض الأخرى.

نظام غذائي صحي ومتوازن

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اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، أمر مهم لدرء هذا المرض. ووفقًا للدراسة، فإن هذا يعني دمج ما لا يقل عن 7 أنواع من الأغذية من أصل 12 الموصى بها: الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والملح والزيت والبيض والحبوب والبقوليات والمكسرات والشاي. كما يرتبط النظام الغذائي المتوسطي بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ومنع فقدان القدرات المعرفية.

النشاط البدني المنتظم

النقطة الثانية: ممارسة النشاط البدني المنتظم. فبالنسبة للباحثين، هذا يعني ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل أو 75 دقيقة من التمارين الشديدة في الأسبوع. وذلك لتحسين نشاط القلب والأوعية الدموية، من خلال المشي والسباحة أو حتى من خلال أنشطة مثل التنظيف أو البستنة.

تمتع بحياة اجتماعية نشطة

البقاء على اتصال مع الآخرين؛ هو أيضًا وسيلة لتقوية ذاكرتك. لذلك يوصى بزيارة أقربائك مرتين في الأسبوع على الأقل. لذلك يُنصح بالتحدّّث مع الجيران، والاشتراك في الأنشطة والجمعيات.

تحفيز العقل

تنصح الرابطة الأوروبية لمكافحة مرض الزهايمر بأن تعتبر دماغك عضلة وأن تحفّزه مدى الحياة حتى يظل فعالاً: “كلما زاد عمل الدماغ، تشكلت نقاط الاشتباك العصبي وربطت الخلايا العصبية ببعضها البعض”. وأوضح مؤلفو هذه الدراسة الجديدة، أنه للوقاية من الخرف، ينبغي أن نلعب الورق أو نسافر أو الكلمات المتقاطعة أو نلعب ألعاب الطاولة. لذلك غيّر عاداتك وكن فضوليًا وانغمس في أنشطة جديدة.

الاقلاع عن التدخين

إذا كان التبغ هو عامل الخطر الأول للإصابة بسرطان الرئة، فهو ليس أفضل صديق لك أيضًا. للحد من خطر الإصابة بالخرف، من الأفضل الابتعاد عن التدخين.

لا تشرب الكحول

استهلاك الكحول يسرع إصابتك لمرض الزهايمر، لذلك، من الأفضل أن تتجنب استهلاكها لحماية نفسك من فقدان الذاكرة.