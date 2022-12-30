توقعات مايك فغالي لعام 2023 .. العين على مصر والأردن (فيديو)

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وطن – نشر خبير الفلك اللبناني مايك فغالي، توقعاته للعام المقبل 2023، مشيراً إلى أنها تحمل عدة عناوين، أبرزها تصفية الخلافات على المستوى الداخلي اللبناني والعربي والدولي كذلك.

وتوقع مايك فغالي، ان تبدأ الحلول إن في بداية الربيع، حيث سيبدأ التغيير على صعيد لبنان والعالم العربي، مشيراً إلى بداية البحث في (التحالف العربي – العربي)، واسرائيل ليس لها مكان في هذا التحالف.كما قال

كما توقع أن يحل النووي التكتيكي جميع مشاكل الحروب العالمية. إضافة إلى اغتيال رئيس، او غياب رئيس لاحدى الدول العظمى يشكل خطراً عالمياً.

بينما توقع أن يكون الناتو أمام خسارة كبرى، واروبا خارج المعادلة، إلى جانب توقعه موجة هجرة عالمية الى الدول العربية رغم الاوضاع.حسب قوله

كما قال إن هناك انفجارا كونيا أو فتح بوابة زمنية سيحدث. متوقعاً غياب شخصية دينية كبرى سيحزن كثيرين في العالم. إضافة إلى “غضب الارض: زلازل وتغيير مسارات على صعيد الكرة الارضية”.

توقعات مايك فغالي لعام 2023

تـوقعات مايك فغالي لـ لبنان

سنة تختصر جميع الحروب التي قامت على الاراضي اللبنانية، واقامة نظام جديد قد يؤدي الى نسف جميع الاتفاقات والمعاهدات وخلط أوراق من جديد.

التحالفات السابقة تشكل عداءً، والعكس صحيح.

“الطائف إلى الطائف در”، وبداية العلمنة اللبنانية وبدء الصراع.

الحكم على مدى اجيال للمسيحية والسنية في لبنان .

استحقاقات كبرى في لبنان على جميع الاصعدة.

لن يضيع حق لمواطن لبناني.

اتفاقية جديدة تؤدي لتغيير على جميع الاصعدة (ستعود المظاهرات مجدداً .. والقمع لن يجدي نفعاً).

الجيل الجديد في خطر كبير.

عام الفضائح حتى العسكرية منها.

اقتحامات كبرى وسياسي كبير امام المحاكم.

سعد الحريري امام اخر امتحان ويكون ناجحاً.

الدول العربية لن تتخلى عن لبنان بعد فضائح وافلاس احدى المؤسسات الكبرى التابعة للدولة اللبنانية.

عودة المهاجرين الذين خرجوا عام 2019 وما قبل ذلك.

العملة اللبنانية الى تحسن بعد تعثر في الاشهر الأولى من العام.

استثمارات دولية كبرى في لبنان تبشر بالخير.

توقعات مـايك فغالي لـ سوريا

الاقتصاد من الأولويات بسابقة لم تحدث من قبل.

استثمارات كبرى .

استقالة شخصية بارزة في حدث لافت .

الاعلام السوري الى الواجهة.

تطور على صعيد الطب يقلب الموازين والتجربة تنجح عالمياً، والصحافة العالمية تتناقل الاخبار.

بين لبنان وسوريا، 3 مناسبات غير سارة تبكي الشعبين.

بداية تحرير ما تبقى من الاراضي المحتلة من الأمريكيين والعصابات المسلحة.

الكهرباء الى العلن.

عودة النازحين، اما اللاجئين فلا.

توقعـات مايك فغـالـي لـ مصر

تحديات كبرى طبيعية من الساحل الى الصحراء.

الاعمار وحده لا يكفي الشعب المصري .

انتفاضة كبرى بوجه الارهاب والالتفاف حول الرئيس للدعم.

شخصية عسكرية سياسية في الواجهة (التاريخ يعيد نفسه) .

تيران وصنافير تعودان الى مصر من السعودية.

الاقتصاد ينتعش واعادة الاعتبار للجنيه المصري بعد انهيار واسم الملك فاروق يعود للواجهة.

آل مبارك الى الحكم .. ولكن كيف!.

توقعات مايك فغالي لـ فلسطين

بدأ مايك فغالي توقعاته لفلسطين بتوجيه رسالة الى الشعب الفلسطيني بقوله:”من خذلكم بالأمس، لن يكون الحليف اليوم”، وانتم تعرفون من خذلكم من الدول العربية .

النفط الفلسطيني إلى الواجهة، ويُستخرج بالقوة .

الاقصى وآخر الفصول قبل عودة الضمير “سنرى مشهداً مبكياً في المسجد الأقصى“.

تـوقعات مـايك فغــالي لـ الأردن

الملك يملك بعدل ويرد لأصحاب الحقوق حقّهم.

دعوة مباشرة على دعوة شخصية لبنانية مرموقة تعيد الحق الى الشعب الاردني.

اكثر من محاولة لزعزعة أمن الأردن، بعضها يصل الى مرحلة متقدمة.

محاولة انقلاب جديدة نظراً لمواقف الملك الأردني.

توقعـات مايـك فغالي لـ السعودية

حرب اعلامية شعواء خاصة من مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان لكنه أقوى من قبل.

هزات أمنية وفندق الريتز كارلتون يفتح أبوابه .

المدينة الذكية نموذج للحضارة الجديدة في الانفتاح.

السعودية تتكفل بإعمار اليمن.

توقعات مايك فغالـي لـ الإمارات

الوسيط لحل خلافات العرب والدعم المادي والتجاري.

الامارات امام امتحان أمني جديد؛ “المعاهدات التي وقعت بالحبر سيخفيها الدم”.

امارة جديدة تحت المجهر.

توقعات مايك فغالي لـ قطر

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الأمن يفصح عن ما كان سيحدث قبل المونديال، لكن حكمة الأمير تميم بن حمد تجنب كثيراً من الأمور.

توأمة جديدة بين قطر ولبنان.

جغرافياً، قطر تتغير.

توقعات مايك فغـالي لـ المغرب والجزائر

ستمر الجزائر بمرحلة خطيرة فيها انتكاسة داخلية لكنها لن تطول. واغتيال شخصية مرموقة.

حداد رسمي في المغرب “ساتلام وتسليم”. اما اقتصادياً فستكون الامور جيدة جداً. وعودة الصحراء الغربية والسلم يعمّ. مدينة فاس الى الواجهة.

توقعات مايك فغالي لـ امريكا

فضائح لرؤساء جمهوريات تفتح الأبواب على مصراعيها بوثائق وانشقاقات وأحداث أمنية مروعة.

سر المنطقة 51 الى العلن بوثائق واثباتات.

مظاهرات مؤيدة تدعو للرئيس الأمريكي جو بايدن بالشفاء من عارض صحي.

امرأة تدخل التاريخ في السياسة الأمريكية.

توقعات مايك فغالي لـ روسيا