على الرغم من ثروته.. كيليان مبابي يعيش في شقة بقيمة 3 ملايين يورو ونصف لم تكلفه يورو واحد!

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وطن-بينما يجعلك كليان مبابي تحلم بتمريراته السحرية وسرعته العجيبة، تتراكم أمواله في حسابه المصرفي. وعلى الرغم من ثروته الطائلة وأجره العالي، فإنه يعيش مجانًا في مسكنٍ فاخر مقابل 3.5 مليون يورو!

كيليان مبابي: فخر فرنسي

بحسب تقرير لموقع “توكسبورد” الأمريكي، خلال كأس العالم 2022، جعل كيليان مبابي الفرنسيين يحلمون. وفي الواقع، حتى لو لم يفز بالمباراة الأخيرة ضد الأرجنتين، فقد بذل كل جهده لذلك، ولكن لم يسعفه الحظ.

بعد المباراة، كان كيليان مبابي في حالة حداد، حيث واجه صعوبة كبيرة في التعافي من هذه الخسارة. ولقد فقد ابتسامته على الرغم من مرور أيام على مباراة نهاية كأس العالم أما الأرجنتين. لكن لحسن الحظ، إنه أفضل بكثير اليوم. على الأقل هذا ما قاله على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا شكّ في أنه تلقى الدعم والعناية للتعافي بشكل كافي من هذه الخسارة، فضلاً عن أن رؤية رد فعل الفرنسيين أفادته كثيرًا، وفق ترجمة “وطن“.

شقة فاخرة مجانية

يُذكر أن كيليان يعيش في شقة فاخرة تقع في الدائرة السادسة عشرة في باريس. كما أن سعرها مثير للدهشة، فهي تصل إلى 3.5 مليون يورو. وليس هذا سبب صدمة مستخدمي الإنترنت، بل إن كليان مبابي يعيش فيها دون دفع يورو واحد. فبالإضافة إلى حصوله على أكثر من مليوني يورو شهريًا، فهو يعيش مجانًا في شقة فاخرة وكبيرة.

في سياق متصل، فهو يعتبر رابع أغلى لاعب كرة قدم أجراً في العالم حيث بلغت أرباحه حوالي 33 مليون يورو على مدار العام. وبالتالي، فإن ناديه باريس سان جيرمان هو الذي يتولى مسؤولية إقامته.

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علاوة على ذلك، يدفع له النادي مغلفًا بقيمة 30 ألف يورو شهريًا لدفع الإيجار ولديه بواب و سائق. فشقته التي تبلغ مساحتها 450 مترًا مربعًا والتي تقع في قلب الدائرة السادسة عشر مذهلة للغاية؛ تقع على بعد دقائق معدودة من Parc des Princes. فضلا عن أنها مكوّنة من طابقين يوفران إطلالة على برج إيفل والشانزليزيه. ويوجد أيضًا تراس كبير بمساحة 200 متر مربع مع جاكوزي في الهواء الطلق.