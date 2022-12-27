الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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على الرغم من ثروته.. كيليان مبابي يعيش في شقة بقيمة 3 ملايين يورو ونصف لم تكلفه يورو واحد!

"شقته التي تبلغ مساحتها 450 مترًا مربعًا والتي تقع في قلب الدائرة السادسة عشر مذهلة للغاية..."

كتب معالي بن عمر
كيليان مبابي watanserb.com
كيليان مبابي
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وطن-بينما يجعلك كليان مبابي تحلم بتمريراته السحرية وسرعته العجيبة، تتراكم أمواله في حسابه المصرفي. وعلى الرغم من ثروته الطائلة وأجره العالي، فإنه يعيش مجانًا في مسكنٍ فاخر مقابل 3.5 مليون يورو!

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كيليان مبابي: فخر فرنسي

بحسب تقرير لموقع “توكسبورد” الأمريكي، خلال كأس العالم 2022، جعل كيليان مبابي الفرنسيين يحلمون. وفي الواقع، حتى لو لم يفز بالمباراة الأخيرة ضد الأرجنتين، فقد بذل كل جهده لذلك، ولكن لم يسعفه الحظ.

بعد المباراة، كان كيليان مبابي في حالة حداد، حيث واجه صعوبة كبيرة في التعافي من هذه الخسارة. ولقد فقد ابتسامته على الرغم من مرور أيام على مباراة نهاية كأس العالم أما الأرجنتين. لكن لحسن الحظ، إنه أفضل بكثير اليوم. على الأقل هذا ما قاله على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا شكّ في أنه تلقى الدعم والعناية للتعافي بشكل كافي من هذه الخسارة، فضلاً عن أن رؤية رد فعل الفرنسيين أفادته كثيرًا، وفق ترجمة “وطن“.

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تقع شقة كليان مبابي على بعد دقائق معدودة من Parc des Princes. إنها عبارة عن مكان إقامة من طابقين يوفر إطلالة على برج إيفل، والشانزليزيه
تقع شقة كليان مبابي على بعد دقائق معدودة من Parc des Princes. إنها عبارة عن مكان إقامة من طابقين يوفر إطلالة على برج إيفل، والشانزليزيه

شقة فاخرة مجانية

يُذكر أن كيليان يعيش في شقة فاخرة تقع في الدائرة السادسة عشرة في باريس. كما أن سعرها مثير للدهشة، فهي تصل إلى 3.5 مليون يورو. وليس هذا سبب صدمة مستخدمي الإنترنت، بل إن كليان مبابي يعيش فيها دون دفع يورو واحد. فبالإضافة إلى حصوله على أكثر من مليوني يورو شهريًا، فهو يعيش مجانًا في شقة فاخرة وكبيرة.

في سياق متصل،  فهو يعتبر رابع أغلى لاعب كرة قدم أجراً في العالم حيث بلغت أرباحه حوالي 33 مليون يورو على مدار العام. وبالتالي، فإن ناديه باريس سان جيرمان هو الذي يتولى مسؤولية إقامته.

كيليان مبابي وبنود عقده المغري مع باريس سان جيرمان

شقة كيليان مبابي الفاخرة في الدائرة 16 باريس
شقة كيليان مبابي الفاخرة في الدائرة 16 باريس
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علاوة على ذلك، يدفع له النادي مغلفًا بقيمة 30 ألف يورو شهريًا لدفع الإيجار ولديه بواب و سائق. فشقته التي تبلغ مساحتها 450 مترًا مربعًا والتي تقع في قلب الدائرة السادسة عشر مذهلة للغاية؛ تقع على بعد دقائق معدودة من Parc des Princes. فضلا عن أنها مكوّنة من طابقين يوفران إطلالة على برج إيفل والشانزليزيه. ويوجد أيضًا تراس كبير بمساحة 200 متر مربع مع جاكوزي في الهواء الطلق.

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المصدرتوكسبورد-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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