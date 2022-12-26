الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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تونسيات يستعرضن أجسادهن بمسابقة للجمال وسخرية واسعة (شاهد)

أشعلت مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد موجة سخرية واسعة عبر السوشيال ميديا في تونس

كتب فهمي الورغمي
تونسيات يستعرضن أجسادهن watanserb.com
تونسيات يستعرضن أجسادهن
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وطن- شهدت محافظة سيدي بوزيد (وسط) التونسية، مؤخرا حفلا محليا لتتويج “ملكة جمال” المحافظة، في مبادرة أثارت موجة واسعة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو وصور من داخل حفل التتويج الذي رأى فيها الكثيرون مجالا للتهكم على هذا الحفل.

مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد

واحتضنت المحافظة التونسية، حفل تتويج “ملكات جمال سيدي بوزيد”، الأحد 23 ديسمبر، في الدورة الثانية لهذه المسابقة التي نظمتها “جمعية مدارات”، بمشاركة 14 متسابقة.

مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد
مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد

يذكر هنا أن محافظة “سيدي بوزيد” هي المنطقة التي اندلعت منها شرارة الثورة التونسية في ديمسبر كانون الأول 2010.

عندما أقدم الشاب الثلاثيني “محمد البوعزيزي” على إضرام النار في جسده بعد تعرضه للتعنيف من قبل رجال الشرطة في حيه داخل المحافظة.

مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد
مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد
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وقد أشعل إضرام النار في جسد البوعزيزي، الثورة التونسية التي أصبحت بدورها مهدا انطلقت منه باقي ثورات الربيع العربي.

مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد
مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد

إلى ذلك، إنتشرت صور ومقاطع فيديو توثق حفل تتويج ملكة جمال سيدي بوزيد، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واختلفت ردود الفعل حولها.

سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وعبر كثيرون عن سخريتهم من الفكرة في حد ذاتها، والتنظيم غير المحكم لهذه المسابقة التي بالكاد سمع بها عموم التونسيين.

حتى أن أغلبهم لم يكن ليسمع بها لو لم تنتشر الصور ومقاطع الفيديو بشكل فيروسي عبر السوشيال ميديا.

في المقابل، رأى آخرون أن التنمر والسخرية، أمر مرفوض كليا وأن هذه الصور المتداولة هي في الواقع تجربة شخصية لعدد من الشابات التونسيات، ولا يحق لأي كان السخرية من تجربتهن مهما اختلفت.

المثير للاهتمام في هذا الحفل، هو الطريقة والمعايير التي على أساسها وقع اختيار المتسابقات.

حيث أشار كثيرون إلى أن حفلات ومسابقات ملكات الجمال، عادة ما تكون معاييرها واضحة سواء المستوى التعليمي أو الهيئة الجسدية.

لكن مسابقة ملكة جمال محافظة سيدي بوزيد، اختلطت فيها المعايير بشكل كبير، حيث انتشرت صور لبعض المتسابقات ظهرن فيها بملابس “غير مألوفة” بالنسبة للكثيرين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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