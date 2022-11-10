إليسا تخاطر بمستقبلها الفني في مصر.. تغريدة جريئة عن علاء عبدالفتاح وضعتها في ورطة!

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وطن– تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لهجوم واسع من مؤيدي النظام المصري، بسبب تغريدة عن الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح.

شأن داخلي!

حيث قامت إليسا بإعادة نشر تغريدة للإعلامية اللبنانية ديما صادق. تدعو فيها للاعتصام أمام السفارة البريطانية في بيروت للمطالبة، بالإفراج عن علاء عبدالفتاح.

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وتعرضت إليسا لهجوم شرس من بعض الناشطين، الذين طالبوها بعدم التدخل فيما سمَّوه بـ”الشأن الداخلي لمصر”.

وهو ما اضطر الفنانة اللبنانية إلى إلغاء خطوتها في إعادة نشر التغريدة، واستبدلتها بتغريدة أخرى تشيد بها في مؤتمر المناخ.

بلدي التاني

وكتبت إليسا: “بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب”.

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وتابعت: “مؤتمر عالمي بيضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر”.

بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب. مؤتمر عالمي بيوضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر — Elissa (@elissakh) November 8, 2022

هذا وقد سيطرت سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، على أنظارِ العالم بأكبر تجمّع صحفي تشهدُه القمة.

حيث عرضت قضية شقيقها على الرأي العام، بعد المشادّة التي وقعت مع النائب عمرو درويش، وتسبّبت بفضيحة جديدة للنظام.

سبب اعتقال عبدالفتاح

وأعاد ناشطون تداولَ مقطع قديم لعلاء عبدالفتاح، قالوا، إنه سبب اعتقاله وتنكيل النظام به. وذلك بالتزامن مع هذا الجدل الدائر حول المعتقل السياسي. الذي أعلن إضرابه عن الطعام قبل مدة، وألحقه قبل ثلاثة أيام بإضراب عن الماء.

ويظهر عبدالفتاح بالفيديو، في إحدى الاحتجاجات، وهو يهاجم الجيش والشرطة ويسبّهم بألفاظ خارجة، ويسخر منهم.

وقال علاء في ردّه على محاورته بشأن خططه القادمة: “طبعا الجيش والشعب إيد واحدة، وبالتالي دا معناه اننا هنقطع ايد الجيش الثانية.. والداخلية لازم كلنا نساعدهم واحنا هنقتحم مقراتها عشان نوريهم الشغل إزاي.. والقضاء الشامخ برده هندخل عليه نشمخه”. حسب تعبيره.

إهانة غير مقبولة

وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضَها البيان الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة علاء عبدالفتاح والدعوة للإفراج عنه.

وزعمت البعثة في بيانها، أنّ مضمون بيان المفوضية يقوّض عن عمد استقلالَ القضاء وسيادة القانون، كحجر زاوية لا غنًى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وأنه يستند إلى معلومات مغلوطة وليس إلى مصادر موثوقة.

واعتبرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، وصف قرار قضائي بأنه “غير عادل” إهانة غير مقبولة.