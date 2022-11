سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح سيطرت على قمة المناخ والسيسي مصدوم

- Advertisement -

وطن- تحوّلت جميع أنظار العالم إلى الناشطة المصرية سناء سيف، شقيقة المعتقل السياسي المصري علاء عبدالفتاح، والتي سيطرت على اهتمام جميع وسائل الإعلام العالمية في “قمة المناخ”، المنعقدة بشرم الشيخ في مصر.

وتسبّب ذلك بحرج كبير للنظام، وصدمة لرئيسه عبدالفتاح السيسي، حيث لم يكن النظام المصري يتوقّع أن تتحول القمة التي أراد من خلالها التغطية على جرائمه، إلى فرصة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

هذا وطالبت الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، النظام المصري بالإفراج الفوري عن الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح.

The biggest press gaggle I’ve seen by far at COP27 has been for @sana2 pic.twitter.com/231nMFSkJv

وفي محاولات مفضوحة من النظام لإسكات سناء، قاطعَ البرلماني المصري “عمرو درويش” اليوم، شقيقة علاء عبدالفتاح، أثناء كلمتها بمؤتمر صحفي عقدته، مُحاوِلًا منعها من الحديث عن قضية شقيقها المعتقل في سجون السيسي، قبل أن يتدخل أمن الأمم المتحدة لطرده من القاعة.

ودخلت سناء إلى مصر للمشاركة في المؤتمر، الذي بدأ، الأحد، بحماية بريطانية وأممية، حيث لم يستطع النظام التعرّض لها أو منعها.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر “درويش” واقفاً في وسط القاعة في إحدى جلسات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وهو يحتجّ على كلمة سناء سيف التي كانت باللغة الإنجليزية، مُحاوِلاً إسكاتها قبل أن يشير إليه مدير الجلسة بالخروج من القاعة.

وعلّقت “سناء سيف” على ما حصل في تغريدة على حسابها الخاص في تويتر: “أول من حاول تعكير صفو المؤتمر الصحفي الذي شن هجومًا على المؤتمر هو النائب المصري عمرو درويش”.

وتابعت: “بفضله الصحافة والحضور الآن لديهم تجربة حية ومباشرة مع ما نواجهه في حكم السيسي”.

The person who first tried to disturb the press conference launching an attack on Sanaa is Egyptian MP Amr Darwish .. thanks to him press and attendees now have a 1st hand experience with what we face in Sisi's #Egypt #Cop27 https://t.co/F4uUBRx2o2

— Mona Seif (@Monasosh) November 8, 2022