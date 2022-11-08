سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح سيطرت على قمة المناخ والسيسي مصدوم

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وطن- تحوّلت جميع أنظار العالم إلى الناشطة المصرية سناء سيف، شقيقة المعتقل السياسي المصري علاء عبدالفتاح، والتي سيطرت على اهتمام جميع وسائل الإعلام العالمية في “قمة المناخ”، المنعقدة بشرم الشيخ في مصر.

وتسبّب ذلك بحرج كبير للنظام، وصدمة لرئيسه عبدالفتاح السيسي، حيث لم يكن النظام المصري يتوقّع أن تتحول القمة التي أراد من خلالها التغطية على جرائمه، إلى فرصة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

هذا وطالبت الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، النظام المصري بالإفراج الفوري عن الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح.

The biggest press gaggle I’ve seen by far at COP27 has been for @sana2 pic.twitter.com/231nMFSkJv — Siobhán O'Grady (@siobhan_ogrady) November 8, 2022

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وفي محاولات مفضوحة من النظام لإسكات سناء، قاطعَ البرلماني المصري “عمرو درويش” اليوم، شقيقة علاء عبدالفتاح، أثناء كلمتها بمؤتمر صحفي عقدته، مُحاوِلًا منعها من الحديث عن قضية شقيقها المعتقل في سجون السيسي، قبل أن يتدخل أمن الأمم المتحدة لطرده من القاعة.

ودخلت سناء إلى مصر للمشاركة في المؤتمر، الذي بدأ، الأحد، بحماية بريطانية وأممية، حيث لم يستطع النظام التعرّض لها أو منعها.

حاولَ إسكاتها فطُرد من القاعة

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وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر “درويش” واقفاً في وسط القاعة في إحدى جلسات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وهو يحتجّ على كلمة سناء سيف التي كانت باللغة الإنجليزية، مُحاوِلاً إسكاتها قبل أن يشير إليه مدير الجلسة بالخروج من القاعة.

البرلماني عمرو درويش يقاطع سناء سيف محاولًا منعها من الحديث عن قضية علاء عبد الفتاح قبل أن يتدخل أمن الأمم المتحدة لطرده من القاعة pic.twitter.com/AfY1NBUl9T — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 8, 2022

وعلّقت “سناء سيف” على ما حصل في تغريدة على حسابها الخاص في تويتر: “أول من حاول تعكير صفو المؤتمر الصحفي الذي شن هجومًا على المؤتمر هو النائب المصري عمرو درويش”.

وتابعت: “بفضله الصحافة والحضور الآن لديهم تجربة حية ومباشرة مع ما نواجهه في حكم السيسي”.

The person who first tried to disturb the press conference launching an attack on Sanaa is Egyptian MP Amr Darwish .. thanks to him press and attendees now have a 1st hand experience with what we face in Sisi's #Egypt #Cop27 https://t.co/F4uUBRx2o2 — Mona Seif (@Monasosh) November 8, 2022

فيما ردّ النائب “عمرو درويش” عمّا حصل معه بالهجوم على المؤتمر الصحفي، مشكّكاً بأهدافه.

وقال في منشور على صفحته الخاصة في “فيسبوك”: “التدليس الخداع الاستقواء بالخارج أبرز سمات المؤتمر الصحفي لأسرة علاء عبد الفتاح”.

وأضاف: “كان أولى بهم استخدام أساليب ترتقي لشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتشدقون بها”.

ألمانيا تطالب بالإفراج عن علاء عبدالفتاح

كما دعا المستشار الألماني “أولاف شولتس”، من شرم الشيخ، حيث يشارك في مؤتمر المناخ إلى الإفراج عن السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح، مُعربًا عن خشيته من أنْ ينتهي الأمر بموته.

وقال “شولتس” بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: “ينبغي أن يكون هناك قرار، لابد أن يكون الإفراج عنه ممكنًا حتى لا ينتهي إضرابه عن الطعام بالموت”.

سناء سيف التي خرجت من اعتقال

ظالم لمدة عام ونصف منذ أقل من عام

تعود بهذه الصورة المدهشة في قلب مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وسط هذا الجمع الهائل من الإعلام لتتحدث عن شقيقها علاء عبدالفتاح وعن حقوق الإنسان في مصر

مشهد …..يشي بالكثير والكثير pic.twitter.com/1oEmSXrC7u — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 8, 2022

وكانت مفوَّضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان “لويز أمتسبرغ”، دعت الأحد، إلى الإفراج عن الصحفي والناشط السياسي المصري “علاء عبد الفتاح”، ومحاميه “محمد الباقر”.

سناء سيف عنوان مؤتمر المناخ!

كل كاميرات العالم نحو عنوان المؤتمر. اللي خلف مماتش. رحم الله صديقنا أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح#علاء_عبدالفتاح pic.twitter.com/2NxJHoJ2Vr — سليم عزوز (@selimazouz1) November 8, 2022

وقالت المفوَّضة، في بيان “وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الخاصة التي يحظى بها بلد يستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27″.

وأضافت: “لن ننجح في السيطرة على أزمة المناخ إلا من خلال تبادل منفتح للأفكار والأساليب”.

تمّ سحل سناء وأمها

وهاجم الإعلام المصري واللجان الالكترونية والأجهزة الأمنية “سناء سيف”، عقب إلقاء كلمتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27.

وقال المعارض الصحفي “جمال سلطان”، في تغريدة له على “تويتر”، “إن سناء سيف سبق أن تم سحلها أمام باب السجن هي وأمها وسلطوا البلطجية عليهم ثم سجنوها، كان ذلك أيام الجنسية المصرية، لكنها الآن تحمل الجنسية البريطانية”.

سناء سيف في مؤتمرها الصحفي عقب إلقاء كلمتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ، الإعلام المصري واللجان الالكترونية والأجهزة الأمنية يهاجمونها بضراوة وسبق سحلها أمام باب السجن هي وأمها وسلطوا البلطجية عليهم ثم سجنوها، كان ذلك أيام الجنسية المصرية، لكنها الآن تحمل الجنسية البريطانية pic.twitter.com/G0rTCedOQW — جمال سلطان (@GamalSultan1) November 8, 2022

وعلّق ناشط: “الشخص ده اسمه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل بلطجة وقلة أدب حاول يهاجم سناء سيف شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح أثناء حديثها”.

الشخص ده اسمه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بكل بلطجة وقلة أدب حاول يهاجم سناء سيف شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح أثناء حديثها #FreeAlaa#SaveAlaa#COP27 pic.twitter.com/9C7OR58kbO — احنا بتوع خيم التحرير ⛺ (@moro25jan) November 8, 2022

وفي السياق ذاته، علّق صاحب حسال”الزيبق المصري”: “نواب كلهم بلطجية واللي مشغلينهم بتوع الأمن الوطني”.

نواب كلهم بلطجية واللي مشغلينهم بتوع الأمن الوطني — الزيبق المصري (@Xf0Fh2bjt1FG2Pm) November 8, 2022

وقال “اسماعيل السيد”: “ده نائب مطبلاتي بيعمل لقطه مدفوعة الأجر”.

وعلق “هشام قاسم”: “أن المدعو عمرو درويش على عكس غرضه نجح في زيادة التعاطف مع علاء، وإشمئزاز الحضور منه ومن النظام قبل أن يطرد من رئيس الجلسة”.

أما الصحفي “سامي كمال الدين”، فعقّب بنبرة ساخرة: “النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيتعامل على انه في صوان في جزيرة الحبانية يضرب كرسي في الكلوب ضد سناء سيف في مؤتمر un علشان علاء عبد الفتاح”.

واستدرك: “صورة محزنة لمصر أمام الخارج”.

وقال “عبد الرحمن فارس” تحت وسم “الحياة لعلاء عبد الفتاح”: “عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يظن نفسه في مؤتمر للشباب، و لا يعرف أن قمة المناخ تكون تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف: “اعتقد أن القمة مادامت منعقدة في مصر يستطيع البلطجة ليجد نفسه مطروداً خارج القاعة ولم يجد أمن دولة يحميه.. يارب كتر فضايح النظام وشبابه”.

الباشا عمرو درويش حضر المؤتمر الصحفي لسناء سيف علشان يدافع عن سمعة النظام المصري الوضيع وحاول يخرب المؤتمر أمام العشرات من الصحفيين الأجانب

أمن الأمم المتحدة تدخل وطرده من القاعة 😅😅😅

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صفحته عالفيسبوكhttps://t.co/p7fwa0aXbo — أشرف الزيات | Ashraf Elzayat (@Ashraf_ElZayat) November 8, 2022

وعقب المذيع أشرف الزيات: “الباشا عمرو درويش حضر المؤتمر الصحفي لسناء سيف علشان يدافع عن سمعة النظام المصري الوضيع وحاول يخرب المؤتمر أمام العشرات من الصحفيين الأجانب أمن الأمم المتحدة تدخل وطرده من القاعة”.