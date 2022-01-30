عبر السعودية.. رئيس إسرائيل وصل الإمارات وابن زايد استقبله وزوجته عند سلم الطائرة (شاهد)

وطن – وصل رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات اليوم، الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

ونشر حساب رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ بتويتر، صورا وثقت لحظة وصوله إلى مطار أبوظبي رفقة زوجته.

نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان @ABZayed

🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/o4fmZzezlw — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرة هرتسوغ مرت عبر الأجواء السعودية الجوية لأجل الوصول إلى أبوظبي.

ونشر شمعون آران، مراسل هيئة البث الإسرائيلي مقطعا مصورا أظهر لحظة تحليق طائرة رئيس إسرائيل فوق أجواء المملكة العربية السعودية قبل وصولها الى مطار ابوظبي.

✈️🇮🇱🇦🇪🇸🇦

شاهدوا 🎥

لحظة تحليق طائرة رئيس دولة إسرائيل يتسحاك هرتسوج فوق أجواء المملكة العربية #السعودية

قبل وصولها الى مطار #ابوظبي 🇮🇱🇦🇪🇸🇦 pic.twitter.com/HM1V2iVl25 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 30, 2022

وأظهرت الصور أيضا وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي وحاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد، وهو يستقبل رئيس إسرائيل وزوجته عن سلم الطائرة في مطار أبوظبي.

وصافح عبدالله بن زايد الرئيس الإسرائيلي وزوجته ورحب بهما في الإمارات وسط احتفاء واسع. حيث اصطحبها إلى قصر الحكم حيث سيعقد لقاء هرتسوغ ومحمد بن زايد.

وسبق أن عبر ناشطون عن قلقلهم من إمكانية استهداف الحوثي للإمارات مجددا وقصفها بالصواريخ، أثناء تواجد هرتسوغ فيها، كما حدث قبل أيام وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

رئيس إسرائيل يزور الإمارات

ويشار إلى أن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال إنه توجه إلى دولة الإمارات صباح اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها. سعيا إلى تعزيز العلاقات مع منطقة الخليج في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة. فيما تحاول القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان MohamedBinZayed على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي pic.twitter.com/jv0KsV9j7y — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

في حين كتب هرتسوغ على موقع تويتر: “نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال في زيارة تاريخية للإمارات”.

بينما تابع: “سأجتمع مع قيادة دولة الإمارات بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد” ولي عهد أبوظبي”.

مضيفا: “أنا ممتن لشجاعته وقيادته الجريئة وتوصله إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وإرسال رسالة إلى المنطقة بأسرها مفادها أن السلام هو البديل الوحيد لشعوب المنطقة”.

بينما يشار إلى أنه في عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية أطلق عليها اسم “اتفاقيات إبراهام”.

ووفقا لرسالة نشرها رئيس الاحتلال فقد عرضت إسرائيل في 18 يناير دعما أمنيا ومخابراتيا للإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة. في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على الدولة. وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

(المصدر: تويتر – وطن)