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عبر السعودية.. رئيس إسرائيل وصل الإمارات وابن زايد استقبله وزوجته عند سلم الطائرة (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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رئيس اسرائيل اسحاق هرتسوغ watanserb.com
رئيس اسرائيل اسحاق هرتسوغ يصل إلى الإمارات برفقة زوجته

وطن – وصل رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات اليوم، الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

ونشر حساب رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ بتويتر، صورا وثقت لحظة وصوله إلى مطار أبوظبي رفقة زوجته.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرة هرتسوغ مرت عبر الأجواء السعودية الجوية لأجل الوصول إلى أبوظبي.

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ونشر شمعون آران، مراسل هيئة البث الإسرائيلي مقطعا مصورا أظهر لحظة تحليق طائرة رئيس إسرائيل فوق أجواء المملكة العربية السعودية قبل وصولها الى مطار ابوظبي.

وأظهرت الصور أيضا وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي وحاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد، وهو يستقبل رئيس إسرائيل وزوجته عن سلم الطائرة في مطار أبوظبي.

وصافح عبدالله بن زايد الرئيس الإسرائيلي وزوجته ورحب بهما في الإمارات وسط احتفاء واسع. حيث اصطحبها إلى قصر الحكم حيث سيعقد لقاء هرتسوغ ومحمد بن زايد.

وسبق أن عبر ناشطون عن قلقلهم من إمكانية استهداف الحوثي للإمارات مجددا وقصفها بالصواريخ، أثناء تواجد هرتسوغ فيها، كما حدث قبل أيام وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

رئيس إسرائيل يزور الإمارات

ويشار إلى أن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال إنه توجه إلى دولة الإمارات صباح اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها. سعيا إلى تعزيز العلاقات مع منطقة الخليج في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة. فيما تحاول القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

في حين كتب هرتسوغ على موقع تويتر: “نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال في زيارة تاريخية للإمارات”.

بينما تابع: “سأجتمع مع قيادة دولة الإمارات بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد” ولي عهد أبوظبي”.

مضيفا: “أنا ممتن لشجاعته وقيادته الجريئة وتوصله إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وإرسال رسالة إلى المنطقة بأسرها مفادها أن السلام هو البديل الوحيد لشعوب المنطقة”.

بينما يشار إلى أنه في عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية أطلق عليها اسم “اتفاقيات إبراهام”.

ووفقا لرسالة نشرها رئيس الاحتلال فقد عرضت إسرائيل في 18 يناير دعما أمنيا ومخابراتيا للإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة. في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على الدولة. وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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