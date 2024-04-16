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مشاهد تحبس الأنفاس.. شرطة عمان السلطانية تبث لقطات لإنقاذ عالقين وسط السيول

بقلم
شرطة عمان السلطانية تنقذ أشخاصا جرفتهم السيول جراء منخفض المطير

وطن – نشرت شرطة عمان السلطانية، لقطات تحبس الأنفاس خلال عملية إنقاذ عالقين ومحاصرين في السيول العنيفة التي ضربت السلطنة جراء منخفض المطير.

ونفّذ طيران الشرطة العمانية ١٣ طلعة جوية خلال ٢٤ ساعة الماضية لأكثر من ٧٥ شخصًا تمثلت في إخلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.

وأظهرت المشاهد التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لشرطة عمان السلطانية على منصة “إكس“، عمليات الإنقاذ لعدد من المحاصرين الذين كانوا وسط مياه السيول، فيما جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات.

سيول عنيف تضرب سلطنة عمان

وتواصل سلطنة عمان جهودها لمواجهة السيول العارمة التي شهدتها البلاد، حيث وصل عدد القتلى إلى 19 شخصًا على الأقل، من بينهم طلاب مدارس.

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وكشفت وسائل إعلام محلية أنّ عدد القتلى بلغ 19 شخصًا، فيما تواصل السلطات جهود الإنقاذ لمواجهة ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية بأنها حالة جوية استثنائية.

ونفّذ سلاح الجو السلطاني العُماني طلعات جوية لإخلاء عدد من المواطنين والمرضى ونقل مؤن طبية بمحافظة جنوب الباطنة؛ في إطار عمليات الدعم والإسناد التي تقدمها قوات السلطان المسلحة جراء الحالة الجوية الاستثنائية (منخفض المطير) التي تتعرض لها سلطنة عُمان هذه الأيام.

وسبق أن أعلنت السلطات تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية وذلك يوم الثلاثاء، بسبب الطقس.

غضب لمقتل الطلاب والتعليم ترد

في سياق متصل، أثار مقتل عدد من طلاب مدرسة بمحافظة شمال الشرقية خلال عودتهم إلى منازلهم، جدلا كبيرا ومطالبات بمحاسبة المسؤولين الذين سمحوا لهم بمغادرة المدرسة خلال مثل هذه الظروف الجوية السيئة.

فيما قال المتحدث باسم وزارة التعليم العمانية، علي بن حميد الجهوري، للتلفزيون الرسمي، إن أحد أولياء الأمور هو من أصر على اصطحاب الطلاب رغم تحذيرات المسؤولين في المدرسة له من القيام بذلك.

وأضاف الجهوري: “كان تصرفا شخصيا من ولي أمر ذهب إلى المدرسة، وحسب ما ورد للوزارة، فهو اصطحب أبناءه وحاول أحد المعلمين تحذيره من وجود خطورة على الطلاب، فحسب البروتوكول حال هطول الأمطار يجب إبقاء الأطفال بالمدارس”.

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