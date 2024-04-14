“منخفض المطير” .. مشاهد صادمة من سلطنة عمان لغرق طلاب ومعلمات وحافلات!

تأثرت مناطق في سلطنة عمان بمنخفض جوي، أطلق عليه “منخفض المطير”، وقالت الأرصاد الجوية العمانية إنه سيمتد من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة باحتجاز عدد من الحافلات المدرسية والمركبات الأهلية التي تقلّ الطلاب بعد ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول.

سيارات معلمات جرفهن الوادي وهن داخل المدرسة هل الدولة سوف تعوض المعلمات بسيارات جديدة أو المدير العام للمحافظه سوف يتكفل بتعوض المعلمات . لا نعلم الظروف المادية لكل معلمه .

#منخفض_المطير#وزارة_التربية_والتعليم pic.twitter.com/BdqqOdjYzG — هاني العامري (@hanialamri66) April 14, 2024

منخفض المطير

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من بضع مناطق في عمان، حافلات مدرسية متوقفة وسط الطرقات وقد غمرتها المياه، بينما يسير طلاب وأهال تحت أمطار غزيرة.

نرجوا من وزارة التربية والتعليم النظر (مبكرًا ) فيما يخص موضوع #منخفض_المطير وعدم التواني في اتخاذ القرار الذي يحفظ سلامة الطلبة.

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أو يتركون الأمر للمديريات بالتعاون مع إدارات المدارس في تحديد الوضع وما يتطلبه ..

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المشاهد التي شاهدناها اليوم لا تسر أحد . pic.twitter.com/6qkYglwVnc — عوض الهشامي (@awadh339) April 14, 2024

مدرسة بات بولاية عبري هذا الصباح، مقطع منقول، #منخفض_المطير pic.twitter.com/g1F9jxVAhm — حارث السيفي 🌟🌧️ (@_harith_hhhs) April 14, 2024

وقال الدفاع المدني العماني، إنه تلقى العديد من البلاغات عن احتجاز أشخاص وطلاب مدارس بسبب الأمطار، وتعمل فرقه على إنقاذ المحاصرين.

وقال الدفاع المدني: “قامت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمواطنين بنقل (1200) شخص من إحدى المدارس بولاية المضيبي بعد ارتفاع منسوب المياه الأمطار ، وجميعهم بصحة جيدة.

قامت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمواطنين بنقل (١٢٠٠) شخص من إحدى المدارس بولاية #المضيبي بعد ارتفاع منسوب المياه الأمطار ، وجميعهم بصحة جيدة.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/cNNPxjD75a — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 14, 2024

متداول من عملية نقل الطلاب من إحدى المدارس العالقين فيها نفذها رجال عمان البواسل #منخفض_المطير pic.twitter.com/FXUeVdDYV9 — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) April 14, 2024

وتحدث عن بلاغ حول تعطل حافلة مدرسية وبها (21) طالب في تجمعات مائية بولاية نزوى، حيث تمكنت الفرق بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية من إخراجهم وجميعهم بصحة جيدة.

بلاغ حول تعطل حافلة مدرسية وبها (٢١) طالب في تجمعات مائية بولاية #نزوى ، حيث تمكنت الفرق بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية من إخراجهم وجميعهم بصحة جيدة.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/Unv18VTQI5 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 14, 2024

كما تمكنت فرقه بمحافظة شمال الشرقية تمكنت من “إنقاذ 27 شخصًا إثر احتجاز حافلة مدرسية في مجرى وادٍ بولاية إبراء، وجميعهم بصحة جيدة”.

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية من إنقاذ (٢٧) شخصاً إثر احتجاز حافلة مدرسية في مجرى وادٍ بولاية #إبراء ، وجميعهم بصحة جيدة.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 14, 2024

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

مشهد مهيب لأبطال ولاية #المضيبي وهم يتسابقون لإنقاذ الأطفال العالقين وسط الأودية الجارفة.

في كل أزمة مناخية تشهدها #عُمان نجد مثل هؤلاء الأشاوس الذي يقدمون بأرواحهم أروع أمثلة الفداء، وأسمى معاني التضحية.

بارك الله فيهم ،،

#منخفض_المطير pic.twitter.com/eG4fGwnQzI — أنور البرواني (@AnwarAlbarwani) April 14, 2024

لكن الكثير من المدونين العمانيين انتقدوا وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإنذار المبكر لعدم إلغاء الدوام المدرسي.

معاناة حقيقية لطلاب صغار السن كان يمكن تفاديها بتعليق الدراسة كإجراء احترازي كما جرت العادة..❗️

مقطع متداول من سفالة إبرا. #منخفض_المطير pic.twitter.com/kbCpXCqZ5z — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) April 14, 2024

وقال الصحفي العماني، علي الحبسي، عبر “إكس” “ما حدث اليوم تتحمله وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”.