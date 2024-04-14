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“منخفض المطير” .. مشاهد صادمة من سلطنة عمان لغرق طلاب ومعلمات وحافلات!

بقلم
منخفض المطير

تأثرت مناطق في سلطنة عمان بمنخفض جوي، أطلق عليه “منخفض المطير”، وقالت الأرصاد الجوية العمانية إنه سيمتد من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة باحتجاز عدد من الحافلات المدرسية والمركبات الأهلية التي تقلّ الطلاب بعد ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول.

منخفض المطير 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من بضع مناطق في عمان، حافلات مدرسية متوقفة وسط الطرقات وقد غمرتها المياه، بينما يسير طلاب وأهال تحت أمطار غزيرة.

وقال الدفاع المدني العماني، إنه تلقى العديد من البلاغات عن احتجاز أشخاص وطلاب مدارس بسبب الأمطار، وتعمل فرقه على إنقاذ المحاصرين.

وقال الدفاع المدني: “قامت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمواطنين بنقل (1200) شخص من إحدى المدارس بولاية المضيبي بعد ارتفاع منسوب المياه الأمطار ، وجميعهم بصحة جيدة.

وتحدث عن بلاغ حول تعطل حافلة مدرسية وبها (21) طالب في تجمعات مائية بولاية نزوى، حيث تمكنت الفرق بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية من إخراجهم وجميعهم بصحة جيدة.

كما تمكنت فرقه بمحافظة شمال الشرقية تمكنت من “إنقاذ 27 شخصًا إثر احتجاز حافلة مدرسية في مجرى وادٍ بولاية إبراء، وجميعهم بصحة جيدة”.

 

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

لكن الكثير من المدونين العمانيين انتقدوا وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإنذار المبكر لعدم إلغاء الدوام المدرسي.

وقال الصحفي العماني، علي الحبسي، عبر “إكس” “ما حدث اليوم تتحمله وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”.

 

 

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