ليلى عبداللطيف توقعت منخفض المطير: “سلطنة عمان تحت رحمة الطبيعة” (فيديو)

وطن – بالتزامن والحالة الجوية (منخفض المطير) التي تمر بها سلطنة عمان حالياً، والتي تسببت بـ17 حالة وفاة بينهم 9 أطفال، أعاد مستخدمو مواقع التواصل تداول توقعات ليلى عبداللطيف التي اطلقتها للعام 2024، وخصّت بها السلطنة.

وكانت ليلى عبد اللطيف قالت في توقعاتها آنذاك إن الأجواء المناخية في سلطنة عمان ستجعلها تحت رحمة الطبيعة، وتسبب مشاهد مؤسفة، متمنية السلام والأمان للعمانيين في هذه الأجواء القاسية.

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كما أبرزت ليلى عبداللطيف توقعاً آخر عن شخصية عمانية نسائية، قالت إنها بارزة جداً وخاصة في الفترة الأخيرة ولها إنجازات اقتصادية مهمة داخل وخارج السلطنة وتولت مناصب حكومية ومعروف عنها انها لا تعرف الكلل والملل.

وبلغ عدد الوفيات في السيول، وفق الإحصائيات الرسمية، 17 وفاة حتى الآن؛ إذ تم انتشال 12 متوفى، الأحد، بينهم تسعة أطفال، فيما تم الإثنين انتشال 5 جثث حتى الآن، بينهم امرأة وطفل، ويجري البحث عن مفقودين آخرين.

وقضى 10 طلاب أشقاء وأقارب من عائلة العبدلي كانوا في سيارة واحدة عندما جرفتها السيول في “نيابة سمد”، في أكبر حوادث المنخفض الجوي.

ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عمان

وتشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عمان ستكون الثلاثاء.

وقالت عائشة بنت جمعة القاسمية اختصاصية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني إنه من المتوقع خلال ساعات مساء الاثنين أن تشتد غزارة الأمطار، وستكون ذروة التأثير في منتصف الليل ويوم الثلاثاء مع فجر يوم الأربعاء.وفق وكالة الأنباء العمانية

جانب من جهود فرق البحث بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية بمساندة الجهات الأخرى والمواطنين ؛ حيث جرى العثور على أحد المفقودين مفارقاً للحياة ولا تزال جهود البحث مستمرة عن ثلاثة أشخاص آخرين بينهم طفل.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/x43Rbfauq5 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 15, 2024

وأضافت أنّ الموجة الثالثة من المنخفض هي الأشد والأعمق من حيث التأثير ومن المتوقع أن تشهد محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وشمال الباطنة، والداخلية أمطارا غزيرة إلى شديدة الغزارة، وستكون غزيرة إلى متفاوتة الغزارة في محافظات جنوب الباطنة ومسقط وأجزاء من محافظة الوسطى، وستشهد باقي المحافظات أمطارا متفرقة متفاوتة الغزارة.

قامت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمواطنين بنقل (١٢٠٠) شخص من إحدى المدارس بولاية #المضيبي بعد ارتفاع منسوب المياه الأمطار ، وجميعهم بصحة جيدة.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/cNNPxjD75a — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 14, 2024

تعليق العمل للموظفين في القطاعين العام والخاص

ونظرًا للحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عمان، تقرر تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية وذلك يوم الثلاثاء. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية