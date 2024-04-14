منخفض المطير.. سيول مرعبة تحاصر العمانيين وارتفاع عدد المتوفين والمفقودين

وطن – تصدر وسم الطلاب المفقودين ترند البحث في سلطنة عمان بعد الإعلان عن العثور على 3 من الطلاب المفقودين في نيابة سمد الشأن، مفارقين للحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصًا جراء السيول التي اجتاحت البلاد بسبب منخفض المطير، ولا يزال البحث جارٍ عن الخمسة الآخرين المفقودين.

وكانت شرطة عمان السلطانية أعلنت عبر حسابها في موقع إكس-تويتر سابقاً –عن تسجيل 9 وفيات جراء انجراف الأشخاص بداخل مركباتهم منهم 6 طلاب بنيابة سمد الشأن ومواطنين اثنين بالإضافة إلى أحد الوافدين ، ولا يزال البحث جارياً عن 8 مواطنين بينهم 4 طلاب في ولاية المضيبي مما خلف حالة من الحزن في أوساط العمانيين.

تحديث العثور على ثلاثة طلاب مفقودين في نيابة سمد الشأن وهم مفارقين للحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى ١٢ شخصا، ولا يزال البحث جارٍ عن خمسة مفقودين آخرين.#منخفض_جوي #عُمان_مستعدة https://t.co/wXMeMncGyJ — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) April 14, 2024

وفي وقت لاحق، أوردت وكالة الأنباء العمانية أنه تم العثور أيضاً على 3 طلاب مفقودين في نيابة سمد الشأن، مفارقين للحياة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصاً، ولا يزال البحث جارياً عن 5 مفقودين.

وفي سياق البحث عن المفقودين نفذ طيران الشرطة ٨ طلعات خلال الساعات الماضية لأكثر من ٣٥ شخصًا تمثلت في إنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.

ندعو الله تعالى أن يتغمد المفقودين من أبناءنا الطلبة من أبناء نيابة #سمد_الشأن بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنانه، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا؛ انا لله وانا اليه راجعون.. #منخفض_المطير #وزارة_التربية_والتعليم pic.twitter.com/FXh1XjkmeM — عَبْدُالله بن مُحَمّد العَبْري (@alabriamz) April 14, 2024

إنقاذ الغرقى

وتداول عمانيون مقاطع فيديو لعدد من المنقذين وهم يمدون حبالاً ويتم إنقاذ عدد من الغرقى جراء السيول، وبدا شخصان وهما يحملان على ظهريهما طفلين تم انقاذهما.

سيول جارفه في سلطنة عمان الله يحفظهم اللهم سلم سلم pic.twitter.com/sSmxiQUw9r — الشمري 🇸🇦 (@dd1etm21) April 14, 2024

فيما أظهر مقطع آخر مياه غزيرة وهي تحيط بأحد المنازل وتكاد تقتلع أركانه وبدا في أحد المقاطع شخص عماني، وهو يستعرض حقيبة طفل مبتلة بالمياه وبدا فيها كتاب المهارات الحياتية للصف الخامس.

حقيبة احد الطلاب المفقودين لم يؤلمني المشهد بقدر ألم عنوان الكتاب

المهارات الحياتية ليتهم تعلموها قبل يعلموهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سيول #سلطنة_عُمان #منخفض_المطير pic.twitter.com/iIifxfibCI — برق طيبة (@barq_taibah) April 14, 2024

وأظهرت فيديوهات أخرى، السيول تحتجز عدد من الأشخاص، حيث تأثرت عدة مناطق في سلطنة عمان بمنخفض جوي، أطلق عليه “منخفض المطير”.

وأبانت الفيديوهات، تدخل بعض المواطنين العمانيين بمحاولة مساعدة ركاب السيارات وإخراجهم من السيول.

تعليق الدراسة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم العمانية بياناً قررت فيه تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد في بعض محافظات سلطنة عمان.

وجاء في البيان “حرصاً من الوزارة على سلامة أبنائها الطلبة فقط تقرر تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد وفق الإمكانيات المتاحة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات “مسقط ، شمال الشرقية، جنوب الشرقية ، الداخلية ، الظاهرة”.

اللهم إحفظ أهلنا و اخواننا في #سلطنة_عمان

سيول قوية تجرف كل شيء في طريقها .. pic.twitter.com/yelfpLIJZ0 — Issa عيسى الجزائري 🇩🇿 (@2Issazou) April 14, 2024

وذلك ليوم غد الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 على أن تستأنف الدراسة في المدارس يوم الثلاثاء الموافق 15 ابريل 2024.

وبحسب البيان تقوم المديريات التعليمية في بقية المحافظات بتقييم ومتابعة تطورات الحالة الجوية واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالمدارس التابعة لها.

منخفض جوي

وقال المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسلطنة عمان إن المنخفض الجوي، سيمتد من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.

ونبهت الأرصاد الجوية جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال الحالة الجوية.