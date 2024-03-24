بسبب الحرب على غزة والاضطرابات الاقتصادية.. هل أصبح الأردن عرضة لأنشطة داعش وإيران؟

وطن – نشرت مجلة “ناشونال إنترست” تقريرا، اعتبرت فيه أن “الاضطرابات الشعبية ضد العلاقات مع إسرائيل والاقتصاد المضطرب” يجعلان الأردن عرضة لأنشطة إيران وتنظيم داعش.

وجاء نص التقرير – المعنون بـ”الأردن: على الحافة؟” على النحو التالي:

يعتبر الأردن، الذي يتمتع بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة منذ أكثر من سبعين عاماً ويستضيف ما يقرب من 3000 جندي أمريكي، شريكاً حيوياً في الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط.

وبعد أن تلقت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الأمريكية منذ عام 1951، عملت عمّان كشريك قيم لعمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية، خاصة في العراق وسوريا، ووسيط بين إسرائيل وفلسطين.

وفي كانون الثاني/يناير 2023، اتفقت عمان وواشنطن على صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار تزود الحكومة الأردنية بطائرات مقاتلة متقدمة من طراز بلوك 70 من طراز إف-16 كجزء من توسيع مذكرة التفاهم التي مدتها سبع سنوات الموقعة في عام 2022.

ومع ذلك، فإن الاحتجاجات واسعة النطاق الأخيرة في جميع أنحاء البلاد وضعت مكانة الأردن كمعقل للأمن والاستقرار في المنطقة موضع شك.

اقرأ أيضا:

انتقادات لسياسات السلطات

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، خرج آلاف المتظاهرين الأردنيين إلى الشوارع لانتقاد سياسات الحكومة تجاه إسرائيل.

ويشمل ذلك السماح للإسرائيليين باستخدام الأراضي الأردنية كجزء من ممر بري لنقل البضائع وسط انعدام الأمن بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر .

وفي منتصف فبراير/شباط، هتف المتظاهرون الأردنيون “الجسر البري خيانة”، بل وشكلوا سلسلة بشرية لمنع الشاحنات التي تحمل البضائع من عبور الحدود الأردنية الإسرائيلية.

هذا التطور ليس مفاجئاً نظراً لأن أكثر من نصف سكان الأردن هم من الفلسطينيين، بما في ذلك مليوني لاجئ فلسطيني مسجل.

وفي حين يحمل العديد منهم الآن الجنسية الأردنية، يعيش ما يقدر بثمانية عشر بالمائة من اللاجئين في ثلاثة عشر مخيمًا رسميًا وغير رسمي للاجئين في جميع أنحاء البلاد.

حملة قمع واسعة

إدراكاً منها لبرميل البارود الذي تجلس عليه، قامت الحكومة الأردنية بشن حملة قمع واسعة النطاق شملت حظر المظاهرات والتجمعات في وادي الأردن وعلى طول حدوده، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية، وإغلاق طرق الوصول إلى السفارتين الإسرائيلية والأمريكية والسفارات الأوروبية، واعتقلت ما لا يقل عن 1000 شخص بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني فقط.

واعتمدت الحكومة أيضًا على قوانين الأمن السيبراني التقييدية لاعتقال الأشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين تنتقد علاقة عمان بالحكومة الإسرائيلية أو تحرض على الإضرابات والاحتجاجات العامة.

اقرأ أيضا:

في حين أن النظام الملكي الأردني نجا من العديد من الحركات الاحتجاجية منذ تأسيسه، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الدعم الأمريكي، فإن الاحتجاجات الحالية تهدد الاستقرار الإقليمي ولا ينبغي التغاضي عنها.

وفي نهاية المطاف، فإن هذه المظاهرات الأخيرة ليست سوى عرض من أعراض القضايا الأوسع التي تواجه المملكة الهاشمية.

في السنوات الأخيرة، تحدى الشعب الأردني حكومته بشأن علاقتها مع إسرائيل والعديد من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تحظى بشعبية ، بما في ذلك زيادة أسعار الغاز واتفاق المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل، مما أثر على أولئك الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع الأسعار البطالة.

وتدرك عمّان أن عدم ثقة الجمهور بالحكومة جعل الملك عرضة للخطر. ولا يزال ولي العهد السابق حمزة بن الحسين – الذي يتمتع بشعبية واسعة، وخاصة في أوساط المؤسسة القبلية – تحت الإقامة الجبرية بعد حوالي ثلاث سنوات من الاشتباه في تورطه في مؤامرة للإطاحة بأخيه غير الشقيق، الملك.

إذا انتشرت الاضطرابات وزعزعت استقرار الحكومة في عمان، فإن ذلك يعني أكثر من مجرد فقدان حليف موثوق للولايات المتحدة في المنطقة. ومن الممكن أن يصبح الأردن، بسكانه الساخطين على حالة الاقتصاد والوجود الكبير للاجئين المعرضين للتطرف، ساحة جديدة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والنشاط الإيراني الخبيث.

وفي حين تجنبت عمان حتى الآن تمرد داعش على نطاق واسع ، على الرغم من تقاسم الحدود مع كلا البلدين اللذين استضافا الخلافة الإقليمية قصيرة العمر للجماعة (سوريا والعراق)، إلا أن الأردن كان منذ فترة طويلة هدفا مرغوبا فيه للتنظيم.

ومما لا شك فيه أن المجموعة ستغتنم الفرصة للتجنيد والعمل داخل البلاد، مما يعرض للخطر موطئ قدم أمريكي مهم في المنطقة لعمليات مكافحة الإرهاب.

ويتفاقم هذا القلق فقط من خلال التحذيرات من أن الحرب الإسرائيلية على غزة قد تكون بمثابة أداة دعائية قيمة لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن عن حملة جديدة اسمياً لدعم فلسطين، تهدف إلى تعزيز التعاطف مع جهود التجنيد وجمع الأموال .

وتأكيداً على ضعف الأردن أمام مثل هذه المساعي، دعت منظمة من علماء المسلمين الفلسطينيين الشباب الأردني على وجه التحديد، الذين يشكلون أكثر من ستين بالمائة من السكان، إلى “استخدام كافة وسائل الجهاد” وفتح جبهات جديدة في القتال ضد إسرائيل.

مخاوف متزايدة

وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف متزايدة بشأن تصاعد التهديدات المدعومة من إيران والنابعة من حدود الأردن مع العراق وسوريا.

وتفاقمت هذه المخاوف بعد الهجوم الذي وقع في 28 كانون الثاني/يناير على قاعدة البرج 22 في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين ونُسب على نطاق واسع إلى كتائب حزب الله التي ترعاها إيران.

وبالإضافة إلى التهديدات، حدثت زيادة في تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات إلى الأردن من قبل أولئك الذين يُعتقد أنهم تجار مرتبطون بإيران، مما يشير إلى أن طهران تأمل في جعل الأردن نقطة عبور لتهريب الأسلحة والمخدرات. وفي المستقبل، يمكنهم حتى استخدام البلاد كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل.

تثير هذه الاحتمالات تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في السماح للحكومة الأردنية بالانزلاق إلى هذا المستوى من الاضطرابات.

وتحتاج واشنطن إلى خطة شاملة طويلة الأمد لمنع طهران من بذل جهود مستقبلية لزعزعة استقرار المنطقة.

وفي هذه الأثناء، ينبغي على الولايات المتحدة – وشركائها الخليجيين – مواصلة دعم الأردن بالمساعدات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تهدئ الاضطرابات، وتشجع الاستثمارات الجديدة، وتضمن مستقبلاً أكثر استقراراً.

على سبيل المثال، يجب على واشنطن تعزيز برامج خلق فرص العمل وإجراء الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها في قطاعي الكهرباء والمياه في البلاد.

وبدون هذه الأنواع من الإصلاحات، فإن الأردن لديه القدرة على التحول من أصل أمني أمريكي في المنطقة إلى عبء.