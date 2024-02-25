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الأردن يتبرأ من الجسر البري الداعم لإسرائيل: “قصص من وحي الخيال” (فيديو)

بقلم
الجسر البري بين الامارات والأردن واسرائيل

وطن – نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ما يتم تداوله مؤخرا عن مرور “جسر بري” عبر الأردن إلى إسرائيل، مهدداً باتخاذ إجراء حيال ما وصفه “اختلاق قصص من وحي الخيال”.

وخلال كلمة له في العاصمة عمان بحضور أعضاء الحكومة الأردنية قال الخصاونة: “لا نقبل المزاودة على موقفنا تجاه حرب غزة.. ووصمة عار على من يشكك في موقفنا الرسمي والشعبي حيال ذلك”.

ووصف المسؤول الأردني التقارير التي تتحدث عن جسر بري داعم للاحتلال يمر عبر الأردن بأنه “قصص من وحي الخيال”.

“قصص من وحي الخيال”

وأضاف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة: “لا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع ونظام النقل في البلاد لم يتغير منذ أكثر من 25 عاماً”.

متابعاً: “لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد البلاد”.

وكرر الخصاونة الحديث عما وصفها “قصص من وحي الخيال تتحدث عن وجود جسر بري” مردفاً: “أؤكد أن ترتيبات النقل من الأردن وعبره لم تتغير منذ 25 عاماً”.

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وليست المرة الأولى التي ينفي فيها الأردن هذه التقارير وسبق له في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن نفى ما أسماها “ادعاءات” تتعلق بمرور جسر بري عبر المملكة، لنقل البضائع إلى إسرائيل.

متابعون يردون على الخصاونة

ورد متابعون على الخصاونة بتعليقات متباينة في منصات التواصل ومنهم حساب الأسطورة الذي علق: “واضح انه كذااااب وبيقول انه نفس الوضع من ٢٥ سنه يعني نقل البضائع لم يتوقف حتى اثناء هذه الحرب”.

وتساءل الناشط الكويتي عبدالعزيز المنيس ساخراً: “هل هناك أحد لا يعرف أن النظام الأردني و”إسرائيل” توأمان؟”.

وكتب أمير سلامة: “لا تسألوا رئيس الوزراء عن الجسر البري اسالوه فيما اذا يتم ايقاف البضائع الذاهبة لاسرائيل عن طريق الاردن”.

وأوضح سلامة عن رئيس الوزراء: “هو قال ان الوضع مستمر على ما هو عليه منذ ٢٥ سنة اي ان البضائع تمر كما جرت العادة وفقا للنظام الجمركي والقانوني السائد الذي لا يحظر عبور البضائع لاسرائيل هو يرفض التسمية”.

جسر بري مروراً بالسعودية والأردن

وكانت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية قد ذكرت في أوائل ديسمبر 2023، أن كلاً من الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا لإنشاء جسر بري بينهما مروراً بالسعودية والأردن وحتى ميناء حيفا.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة “تراكنت” قوله إن الخط الجديد سيوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع عبر الطريق البحري.

جسر بري بين الامارات واسرائيل
جسر بري من الإمارات والسعودية والأردن لنقل البضائع إلى إسرائيل

والأردن على ارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية تسمى “معاهدة سلام” منذ عام 1994 ولا زالت مستمرة رغم أزمات عديدة مرت بها جراء التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية.

وهناك ثلاثة معابر بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل) وهي الشيخ حسين (نهر الأردن من جهة إسرائيل) وجسر الملك حسين (ألنبي من جهة إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

وشهد الأردن احتجاجات غاضبة تطالب بمنع مرور شاحنات التصدير إلى إسرائيل، ووقف ما وُصف بجسر بري يمد الاحتلال بالبضائع من موانئ دبي وهتف المتظاهرون فيها: “يا للعار ويا للعار والجسر البري أكبر عار”، و”وقف وقف هالتصدير”.

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الجسر البري بين الامارات والأردن واسرائيل

الأردن يتبرأ من الجسر البري الداعم لإسرائيل: “قصص من وحي الخيال” (فيديو)

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