سلسلة بشرية في الأردن اعتراضا على جسر ينقل البضائع لإسرائيل (شاهد)

وطن – نظم مئات النشطاء الأردنيين، سلسلة بشرية؛ احتجاجا على الجسر البري الذي ينقل البضائع من الإمارات إلى الاحتلال عبر الأراضي الأردنية.

وخرجت الفعالية في منطقة جسر النعيمة، على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة إربد شمال البلاد، الذي تمر منه الشاحنات المتجهة إلى جسر الشيخ حسين، الرابط مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

سلسلة بشرية في الأردن لرفض عبور الشاحنات القادمة من الامارات عبر السعودية لتزويد الكيان بالسلع بعد منع مرور السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر عن طريق صنعاء pic.twitter.com/RUlkLvMfOE — الإعلامي حسام الهمادي (@hammedi_houssem) February 14, 2024

ورفع المشاركون لافتات تندد بموافقة الحكومة الأردنية على تزويد الاحتلال بالبضائع، في الوقت الذي يتلقى فيه ضربة كبيرة من البحر الأحمر، بعد منع الحوثيين مرور سفن الشحن المتجهة لموانئه.

وندد المحتجون، بمساعدة دول خليجية للاحتلال، للخروج من أزمته، وتعويض خسائره التي يتكبدها نتيجة عدوانه على قطاع غزة.

وهذه الفعالية الثانية ضد شاحنات الاحتلال، التي كشفت عن وجود خط بري تقوم به لنقل البضائع من الإمارات عبر السعودية والأردن، إلى معبر الشيخ حسين.

والجمعة الماضية، نظم نشطاء فعالية للتوجه إلى المعبر، لكن السلطات الأردنية قامت بمنعهم من الوصول إلى المكان، واعترضت طريقهم من على بعد 26 كيلومترا من الجسر الرابط بين الأردن وفلسطين.

وأقام الأمن الأردني حاجزا وسط مدينة إربد، على الطريق المؤدي إلى منطقة الشونة الشمالية، ومنع المشاركين من الوصول إليها والتوجه إلى منطقة المعبر للاحتجاج على الجسر البري.

وزيرة إسرائيلية تحتفي بالمشروع

وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيڤ، قد ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقف في أحد موانئ الهند، حيث تفقدت الطريق الواصل بين الهند إلى الإمارات، والذي يعقبه نقل البضائع برًا إلى إسرائيل مرورا بالسعودية والأردن.

המלחמה מציבה בפנינו אתגרים רבים – אחד הפתרונות לאחד האתגרים הוא ציר עוקף חות׳ים.@israelinMumbai @PMOIndia pic.twitter.com/cUZdxQLTvz — מירי רגב (@regev_miri) February 13, 2024

وقالت الوزيرة الإسرائيلية: “نحن الآن في ميناء موندرا، أكبر ميناء في الهند أقصى الشمال، الذي تخرج منه البضائع.. كل هذه الشحنات إلى الإمارات، ومن الإمارات بالطريق البري إلى إسرائيل”.

وأضافت: “فرضت علينا الحرب تحديات.. التحدي الأكبر هو كيف نورد البضائع إلى إسرائيل.. إسرائيل هي كالجزيرة وجميع البضائع تصل عن طريق البحر”.

وأشارت إلى أن هذا المسار بديل عن البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التي تصل إلى إسرائيل، موضحة أن البضائع تخرج من مينار موندرا بالهند إلى الإمارات بحرًا، ثم يتم نقلها عبر شاحنات عبر السعودية ثم الأردن ثم إلى إسرائيل.

التفاف على هجمات الحوثيين

وسبق أن كشفت الوزيرة الإسرائيلية، عن أن تل أبيب تعمل على محور لنقل البضائع من الهند عبر الإمارات، ومن ثم إلى دولة الاحتلال، للالتفاف على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت ميري ريغيف، في منشور سابق على منصة “إكس”: “نقوم بإنشاء محور التفافي على الحوثي، حيث سيتم نقل البضائع من الهندس عبر أبو ظبي إلى تل أبيب”.