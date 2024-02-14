الرئيسية » الهدهد » وزيرة إسرائيلية تحتفل بمسار وصول البضائع عبر الإمارات والسعودية والأردن (فيديو)

وزيرة إسرائيلية تحتفل بمسار وصول البضائع عبر الإمارات والسعودية والأردن (فيديو)

بقلم
ميري ريغيف تحتفي بمسار وصول البضائع من الإمارات والسعودية والأردن إلى إسرائيل

وطن – ظهرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيڤ، في مقطع فيديو، وهي تقف في أحد موانئ الهند، حيث تفقدت الطريق الواصل بين الهند إلى الإمارات، والذي يعقبه نقل البضائع برًا إلى إسرائيل مرورا بالسعودية والأردن.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية: “نحن الآن في ميناء موندرا، أكبر ميناء في الهند أقصى الشمال، الذي تخرج منه البضائع.. كل هذه الشحنات إلى الإمارات، ومن الإمارات بالطريق البري إلى إسرائيل”.

وأضافت: “فرضت علينا الحرب تحديات.. التحدي الأكبر هو كيف نورد البضائع إلى إسرائيل.. إسرائيل هي كالجزيرة وجميع البضائع تصل عن طريق البحر”.

وأشارت إلى أن هذا المسار بديل عن البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التي تصل إلى إسرائيل، موضحة أن البضائع تخرج من مينار موندرا بالهند إلى الإمارات بحرًا، ثم يتم نقلها عبر شاحنات عبر السعودية ثم الأردن ثم إلى إسرائيل.

التفاف على هجمات الحوثيين

وسبق أن كشفت الوزيرة الإسرائيلية، عن أن تل أبيب تعمل على محور لنقل البضائع من الهند عبر الإمارات، ومن ثم إلى دولة الاحتلال، للالتفاف على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت ميري ريغيف، في منشور سابق على منصة “إكس”: “نقوم بإنشاء محور التفافي على الحوثي، حيث سيتم نقل البضائع من الهندس عبر أبو ظبي إلى تل أبيب”.

  • اقرأ أيضا:
مسارات الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل.. والشركات المشغلة ومالكيها

وأوضحت أن النقل البري للبضائع سيؤدي إلى تقصير الوقت بمقدار 12 يوما، وتقليل وقت الانتظار الحالي بشكل كبير بسبب المشكلة الحوثية.

مسار لنقل البضائع

وكان الرئيس التنفيذي لشركة شبكة الشاحنات (Trucknet Enterprise Ltd) الإسرائيلية حنان فريدمان، قد كشف أن شركته تقوم بإرسال البضائع، بما في ذلك المواد الغذائية والبلاستيكية والمواد الكيميائية والكهربائية، من الموانئ في الإمارات والبحرين، عبر السعودية والأردن، إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا.

وتتطلع شركة” Hapag-Lloyd AG”، وهي شركة نقل الحاويات رقم 5 في العالم، إلى ربط ميناء جبل علي في دبي وميناءين شرقي السعودية بجدة على الساحل الغربي. وهناك خيار آخر يربط جبل علي بالأردن.

وقال فريدمان، إن البضائع من الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين أُرسلت بالشاحنات في الأسابيع الأخيرة. كما تتحرك السلع المتجهة إلى آسيا في الاتجاه المعاكس، ما يساعد على خفض التكاليف الإجمالية.

وأشار إلى أن جدوى هذا الطريق على المدى الطويل ستعتمد على الاستقرار في المنطقة. كما أن الكميات التي يمكن أن تحملها الشاحنات أصغر بكثير من تلك التي تنقلها السفن.

قد يعجبك أيضاً

جوهرة ريال مدريد بيلينغهام في ورطة!

احتجاجات على جسر البضائع إلى إسرائيل

سلسلة بشرية في الأردن اعتراضا على جسر ينقل البضائع لإسرائيل (شاهد)

مبابي يعادل رقم صلاح

مبابي يُعادل رقم صلاح القياسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الفلسطينيون في الولايات المتحدة

لماذا قرر بايدن تأجيل ترحيل آلاف الفلسطينيين من الولايات المتحدة 18 شهراً؟

فيديو القبض على شاب وفتاة في سيارة

ضابط مصري يقبض على شاب وفتاة في سيارة ويشهّر بهم.. حقيقة فيديو أثار ضجة

روجت حسابات إسرائيلية فيديو لأطفال يمزقون ملابسهم في غزة

“أطفال يمزقون ملابسهم في معاناة مفتعلة”.. حقيقة فيديو روجه الإسرائيليون بشأن غزة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior