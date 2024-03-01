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ليست المرة الأولى.. جامعة أردنية تفصل طلاباً تضامنوا مع غزة

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ليست المرة الأولى.. جامعة أردنية تفصل طلاباً تضامنوا مع غزة

وطن – أثار قرار مجلس العمداء في جامعة العلوم الإسلامية العالمية بفصل ٣ طلاب بشكل نهائي من الجامعة انتقادات لاذعة منها بيان أصدره “المرصد الطلابي الأردني”.

وقال المرصد ببيان رصدته (وطن): “تابع المرصد الطلابي الأردني صدور عقوبة الفصل النهائي بحق ثلاثة طلاب من جامعة العلوم الإسلامية ، أحدهم لم يتبق له إلا إمتحان واحد ، وذلك بعد مدة من أدائهم صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة”.

وأضاف البيان: “إننا في المرصد نستنكر إقدام جامعة العلوم الإسلامية على هذه العقوبات التعسفية في تغييب واضح لحقوق الطلبة وتعدٍ على حرياتهم”.

ويأتي ذلك “في الوقت الذي ينبغي أن تكون الجامعات محضناً للتعبير عن القضايا الوطنية ومنها قضية غزة التي تحظى بإجماع وطني شعبي” حسب بيان المرصد.

ونشر الطالب أسامة خالد الجهني: “فصل نهائي بحقّي وحقّ اثنين من زملائي في الجامعة لأجلِ القضية التي تُوحّدُنا جميعًا” وختم معلقاً: “لن تنحني منا العزائم”.

بيان حقوقي يدين جامعة العلوم الإسلامية بالأردن

وطالب البيان إدارة جامعة العلوم الإسلامية في الأردن “بالتراجع بشكل عاجل عن هذه العقوبات التي تضر بمسيرة التعليم في الجامعات الأردنية وإعادة الطلاب لمقاعد الدراسة دون أي تضييق بحقهم”.

يذكر أن المجلس أبلغ الطلبة بقراره بالفصل النهائي بعد تقديم الطلبة الاستئناف.

وذكر الطالب أسامة الجهني إن الجامعة أبلغته بقرار الفصل النهائي بحقه وبحق اثنين من زملائه.

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وأرجع الجهني العقوبة إلى المشاركة بالفعاليات الداعمة لغزة والحث على تنظيم الفعاليات المناصرة للمقاومة.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بالفصل إذا كانت جامعة العلوم التطبيقية قد أصدرت قراراً بفصل الطالب أحمد حيدر بشكل نهائي بسبب محتوى عن المقاومة الفلسطينية.

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