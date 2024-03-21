إصابة سمية الخشاب وكسر قدمها.. ما الحقيقة وهل تُقاضي رامز جلال؟ (فيديو)

وطن – يواصل الفنان “رامز جلال” مقالبه من خلال برنامجه الرمضاني الجديد “رامز جاب من الآخر” المذاع على فضائية “Mbc مصر”، ليستضيف ضحيتين جديدتين مساء أمس الخميس، وهما الفنانتين “سمية الخشاب”و”أيتن عامر”.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.

ونشر رامز جلال صورة من كواليس الحلقة جمعته مع أيتن عامر وسمية الخشاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

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وعلق: بطريقته الساخرة المعهودة:”مع بطروخة العطارين وبلطية الأنفوشي”.

وقال رامز عبر الحلقة إنه استضافهم بسبب الخلاف الذي وقع بينهما منذ عدة سنوات بعد ارتداء أيتن نفس فستان سمية خلال أحد المهرجانات الفنية.

حلقة سمية الخشاب وأيتن عامر مع رامز

وشهدت حلقة الخميس موقفا كوميديا لحظة مواجهة الفنانة سمية الخشاب مع النعام في مرحلة من المقلب، وأصيبت الفنانة أيتن عامر خلال استضافتها في البرنامج بحالة من الرعب بعد ظهور النعام، أما سمية الخشاب فتساءلت قائلة: “إيه دي؟ زرافة؟”.

وبعد المقلب لم تسلم الفنانتان من لسان رامز جلال حيث واجههما بقصة خلافهما وقال بنبرة ساخرة:”انتو تخانقتوا مع بعض علشان فستان معفن.”

وأشار إلى أن أيتن عامر كشفت أنها لا يمكن أن تقلد سمية الخشاب أو تتابعها أصلاً وهذا الأمر لا يرضيه، وبدأ المقلب الثاني بإدخال الوحش-أحد فقرات البرنامج-

بيت الزواحف

ويدخل كلب أسود كبير ويبدأ النباح بينما ترى الفنانتان وهما تسابقان الريح داخل الاستوديو، ويفتح بعدها النفق الذي تنزلقان فيه بطريقة مرعبة، وتسمع ايتن عامر وهي تقول “يخرب بيتك يا رامز”.

إصابة سمية الخشاب

وعندما يسمع صوتها وهو تقول: “أنا بخاف من الثعابين” يرد عليها نجم البرنامج:”ثعابين إيه ده بيت الزواحف”.

وتتعرض الفنانتان لمراحل المقلب مما تسبب لكسر في قدم “سمية الخشاب وكدمات في كتفها بسبب انزلاقها في إحدى ألعاب الملاهي أثناء المغامرة بحسب مصادر مقربة.

وكشفت المصادر أن الفنانة سمية الخشاب تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرنامج بعد إصابتها أثناء التصوير، وأنها كانت لا تعرف تفاصيل البرنامج.

وفى المقابل أشار مصدر من داخل البرنامج إلى أن الفنانة كانت تعرف تفاصيل البرنامج وأنها توافق على عرض الحلقة، وتقاضت الأجر عن الحلقة.